IMGW ostrzega Warszawę. W nocy może spaść nawet 60 mm deszczu. Możliwe podtopienia i gwałtowne wezbrania
Spokojne popołudnie może być mylące. Warszawa została objęta ostrzeżeniem IMGW 1. stopnia przed intensywnym deszczem i burzami. Najtrudniejsza sytuacja spodziewana jest wieczorem oraz w nocy z poniedziałku na wtorek. Według oficjalnego ostrzeżenia miejscami może spaść od 40 do 60 mm deszczu, a burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru do około 75 km/h. Możliwy jest również grad.
Sytuacja pogodowa nad Mazowszem zaczyna się zmieniać. Jak informuje profil „Pogoda w stolicy, jak i w okolicy”, po godz. 19 nad region ma nasunąć się strefa opadów deszczu. Lokalnie opady mogą być intensywne.
Najważniejsze jest jednak to, że zagrożenie potwierdza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dla Warszawy obowiązuje żółte ostrzeżenie przed intensywnym deszczem i burzami.
IMGW ostrzega Warszawę. Nawet 40-60 mm deszczu
Według aktualnego ostrzeżenia IMGW prognozowane są opady o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym.
Miejscami suma opadów może wynieść od 40 do 60 mm.
To już ilość wody, która w mieście może prowadzić do lokalnych problemów, szczególnie jeśli duża część deszczu spadnie w krótkim czasie.
Opadom mogą dodatkowo towarzyszyć burze.
IMGW prognozuje podczas nich porywy wiatru do około 75 km/h. Lokalnie możliwy jest także grad.
Ostrzeżenie dla Warszawy obowiązuje do wtorku, 18 sierpnia, do godz. 8:00.
Najgorzej może być wieczorem i w nocy
Według prognozy przedstawionej przez „Pogodę w stolicy, jak i w okolicy” opady w Warszawie mają rozpocząć się po godz. 19.
Wieczorem i w pierwszej części nocy możliwe są również burze. Następnie deszcz może przybrać bardziej ciągły charakter.
Autorzy prognozy wskazują, że przeważnie będzie padać umiarkowanie, ale okresami opady mogą być silne.
Sytuacja ma zacząć uspokajać się w drugiej części nocy, choć deszcz może pojawiać się jeszcze we wtorek rano.
Możliwe zalania ulic, parkingów i piwnic
Przy tak dużej ilości wody największym problemem może być wydolność miejskiej kanalizacji.
Jeżeli intensywny deszcz pojawi się w krótkim czasie, woda może gromadzić się w obniżeniach terenu.
Zagrożone mogą być przede wszystkim niżej położone ulice, przejazdy, parkingi podziemne, garaże oraz piwnice.
Szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy. Wjazd samochodem w głęboką kałużę lub zalany fragment jezdni może skończyć się unieruchomieniem pojazdu.
Nie należy również wchodzić ani wjeżdżać w miejsce, jeżeli nie jesteśmy w stanie ocenić głębokości znajdującej się tam wody.
Jest również ostrzeżenie hydrologiczne
Sytuacja dotyczy nie tylko samego deszczu.
IMGW wydał również ostrzeżenie hydrologiczne związane z prognozowanymi intensywnymi opadami.
Dla Wisły od Dęblina do ujścia Narwi ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godz. 12:00.
W związku z intensywnym deszczem i burzami spodziewane są wzrosty poziomu wody w rzekach. Lokalnie, tam gdzie opad będzie szczególnie intensywny, wzrosty mogą mieć gwałtowny charakter.
Punktowo możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych.
Potok Służewiecki może szybko reagować na intensywne opady
Autorzy lokalnej prognozy zwracają szczególną uwagę na Potok Służewiecki.
To istotne w przypadku Warszawy, ponieważ niewielkie miejskie cieki mogą reagować na gwałtowne opady znacznie szybciej niż duże rzeki.
Przy dużej ilości wody spadającej w krótkim czasie poziom takich cieków może szybko się podnosić.
Dlatego mieszkańcy terenów, które wcześniej doświadczały problemów podczas intensywnych ulew, powinni szczególnie uważnie obserwować sytuację.
Wiatr może dodatkowo utrudnić sytuację
Deszcz nie będzie jedynym zagrożeniem.
IMGW wskazuje na możliwość występowania podczas burz porywów wiatru dochodzących do około 75 km/h.
Przed nadejściem pogorszenia pogody warto więc zabrać z balkonów i tarasów przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr.
Dotyczy to między innymi lekkich mebli ogrodowych, doniczek, suszarek, parasoli oraz innych niezabezpieczonych przedmiotów.
Kierowcy powinni natomiast uważać na połamane gałęzie i przedmioty, które mogą znaleźć się na jezdni.
We wtorek zrobi się znacznie chłodniej
Po przejściu nocnej strefy opadów temperatura wyraźnie spadnie.
Aktualne prognozy dla Warszawy wskazują na około 19-20 stopni Celsjusza we wtorek, podczas gdy w poniedziałek temperatura dochodziła do około 24 stopni.
W ciągu dnia nadal mogą pojawiać się przelotne opady. Warunki mają jednak stopniowo się poprawiać.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli mieszkasz w Warszawie lub na Mazowszu, najważniejsze będą najbliższe godziny.
Przed wieczorem warto sprawdzić odpływy na posesji, zamknąć okna i zabezpieczyć rzeczy znajdujące się na balkonie lub tarasie.
Jeżeli samochód stoi w miejscu, które podczas wcześniejszych ulew było zalewane, warto rozważyć przestawienie go jeszcze przed nadejściem intensywnego deszczu.
Mieszkańcy domów powinni zwrócić uwagę na piwnice, garaże oraz miejsca położone poniżej poziomu ulicy.
Podczas samej ulewy lepiej unikać niepotrzebnych podróży przez miejsca podatne na zalania. Jeżeli droga znajduje się pod wodą i nie znamy jej głębokości, nie należy próbować przejeżdżać.
IMGW prognozuje miejscami 40-60 mm deszczu, burze, porywy wiatru do około 75 km/h i możliwość gradu. Ostrzeżenie meteorologiczne dla Warszawy obowiązuje do wtorkowego poranka, a hydrologiczne dla wskazanego odcinka Wisły do południa.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.