IMGW: widzialność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty także na Mazowszu
IMGW wydał ostrzeżenia 1. stopnia przed gęstą mgłą dla części Polski. W nocy z soboty na niedzielę widzialność może miejscami spaść poniżej 200 metrów. Alert obejmuje 9 województw, w tym część Mazowsza. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać w sobotę, 3 października o godz. 22.00, i mają pozostać w mocy do niedzieli, 4 października do godz. 10.00. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska IMGW określa na 80 proc.
Widzialność może spaść poniżej 200 metrów
Gęste mgły prognozowane są w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim. Ostrzeżenia obejmują również większość Wielkopolski oraz część województw dolnośląskiego, mazowieckiego i podlaskiego.
IMGW przewiduje, że miejscami widzialność spadnie poniżej 200 metrów. Mgła może utrzymywać się przez kilka godzin, szczególnie w nocy i w niedzielny poranek.
Największych problemów należy spodziewać się na drogach. Przy tak ograniczonej widoczności później można zauważyć stojący samochód, rowerzystę, pieszego lub przeszkodę znajdującą się na jezdni.
Ostrzeżenie obejmuje część Mazowsza
Alert IMGW obowiązuje również w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego. Nie obejmuje natomiast całego regionu.
Sama Warszawa nie znajduje się obecnie w obszarze wskazanym w ostrzeżeniu dotyczącym gęstej mgły. Kierowcy podróżujący ze stolicy w kierunku północnym i zachodnim powinni jednak śledzić sytuację, ponieważ warunki mogą wyraźnie pogarszać się już podczas dalszej części trasy.
Mgły mogą mieć znaczenie również dla osób jadących rano do Warszawy z dalszych części Mazowsza. Najtrudniejsze warunki mają występować przed godz. 10.00 w niedzielę.
Co oznacza ostrzeżenie 1. stopnia IMGW?
To najniższy z 3 poziomów ostrzeżeń meteorologicznych, ale nie oznacza braku zagrożenia. IMGW wskazuje, że zjawiska objęte żółtym alertem mogą powodować utrudnienia w ruchu, szkody materialne, a w określonych sytuacjach także zagrożenie zdrowia i życia.
Kierowcy powinni przede wszystkim zmniejszyć prędkość i zwiększyć odstęp od poprzedzającego pojazdu. Trzeba też pamiętać, że światła przeciwmgłowe tylne można w Polsce włączyć dopiero wtedy, gdy zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność do mniej niż 50 metrów.
Najgorsze warunki prognozowane są od późnego sobotniego wieczoru do niedzielnego poranka. Przed dłuższą trasą dobrze sprawdzić aktualną mapę ostrzeżeń IMGW, ponieważ zakres alertów może być aktualizowany.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.