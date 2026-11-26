IMGW wydał ostrzeżenie meteorologiczne. Nadciągają intensywne opady śniegu. Lokalnie spadnie nawet 20 centymetrów
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Sytuacja pogodowa zacznie się pogarszać już w czwartek, 26 listopada, w godzinach wieczornych. Synoptycy prognozują przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 centymetrów, a lokalnie nawet do 20 centymetrów. IMGW apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. Warunki na drogach i chodnikach mogą ulec znacznemu pogorszeniu.
Intensywne opady śniegu rozpoczną się już wieczorem
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował najnowsze ostrzeżenie meteorologiczne dotyczące intensywnych opadów śniegu. Alert obejmuje obszary północnej i północno-wschodniej Polski.
Ostrzeżenie będzie obowiązywać przez 24 godziny:
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Początek: czwartek, 26 listopada 2026 roku, godz. 18:00.
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Koniec: piątek, 27 listopada 2026 roku, godz. 18:00.
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Stopień zagrożenia: pierwszy – żółty.
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Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej: od 10 do 15 cm, lokalnie do 20 cm.
Intensywne opady mogą szczególnie utrudnić piątkowe poranne dojazdy do pracy i szkół.
IMGW apeluje do kierowców. Zdejmijcie nogę z gazu
Synoptycy ostrzegają przed pogorszeniem warunków na drogach oraz chodnikach. Intensywne opady śniegu mogą ograniczać widoczność, wydłużać drogę hamowania oraz powodować problemy z poruszaniem się po lokalnych drogach.
– Apelujemy o zachowanie ostrożności! Warunki na drogach i chodnikach mogą się pogorszyć. Kierowcy – zdejmijcie nogę z gazu i dostosujcie prędkość do warunków pogodowych – przekazał IMGW w najnowszym komunikacie.
Szczególną ostrożność należy zachować na mostach, wiaduktach, zakrętach oraz odcinkach dróg, które nie zostały jeszcze odśnieżone.
W piątek rano mieszkańcy mogą obudzić się w zupełnie innych warunkach
Ponieważ ostrzeżenie zacznie obowiązywać już w czwartek wieczorem, część prognozowanych opadów może wystąpić w godzinach nocnych.
Kierowcy powinni przygotować się na konieczność odśnieżania samochodów, a osoby korzystające z komunikacji publicznej powinny uwzględnić możliwość wystąpienia opóźnień.
Intensywne opady mogą również stanowić utrudnienie dla pieszych, szczególnie seniorów oraz osób mających problemy z poruszaniem się.
Warto przygotować się jeszcze przed wieczorem
Osoby mieszkające na obszarach objętych ostrzeżeniem powinny odpowiednio wcześniej przygotować samochody do zimowych warunków, sprawdzić stan opon oraz uzupełnić zimowy płyn do spryskiwaczy.
Przed wyjazdem warto sprawdzić aktualne komunikaty meteorologiczne oraz informacje dotyczące sytuacji na drogach.
Aktualne ostrzeżenia dostępne są na oficjalnej stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej: meteo.imgw.pl.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.