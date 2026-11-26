Nadchodzi nowy podatek od zgromadzonych pieniędzy. Nawet jeśli nic nie zarobisz, możesz zapłacić fiskusowi. Ustawa została podpisana
Już 1 stycznia 2027 roku w Polsce wejdą w życie przepisy wprowadzające nowy mechanizm opodatkowania oszczędności i inwestycji. Tym razem znaczenie będzie miało nie tylko to, ile pieniędzy zarobił podatnik, ale również wartość zgromadzonych przez niego aktywów na specjalnym koncie. Co szczególnie istotne, obowiązek zapłaty podatku może pojawić się nawet wtedy, gdy inwestycja przyniesie stratę. Ustawa została już podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowa danina nie obejmie jednak automatycznie wszystkich rachunków bankowych Polaków.
Sejm uchwalił ustawę o Osobistych Kontach Inwestycyjnych 3 lipca 2026 roku. Prezydent podpisał ją 13 sierpnia, a następnie została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1098.
Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2027 roku.
Wprowadzą szczególną formę oszczędzania i inwestowania, która pozwoli uniknąć dotychczasowego podatku Belki. W zamian ustawodawca przewidział jednak nową daninę – podatek od wartości aktywów zgromadzonych na Osobistych Kontach Inwestycyjnych, w skrócie OKI.
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Fiskus może pobrać podatek, nawet jeśli poniesiesz stratę
To jedna z najważniejszych zmian, o których powinni wiedzieć Polacy zamierzający skorzystać z nowego rozwiązania.
Dotychczasowy podatek Belki wynosi 19 proc. i jest pobierany od określonych dochodów kapitałowych, takich jak odsetki bankowe czy zyski ze sprzedaży akcji.
W przypadku nowej daniny mechanizm będzie zupełnie inny. Podstawą opodatkowania będzie ustalona zgodnie z przepisami średnia wartość zgromadzonych aktywów, po uwzględnieniu przysługujących zwolnień.
Oznacza to, że osoba, która zakończy rok ze stratą finansową, nadal może być zobowiązana do zapłacenia podatku.
Samo nieosiągnięcie zysku nie będzie podstawą do zwolnienia z nowej daniny.
Bankier.pl
Masz odłożone 25 tys. zł? Zwróć uwagę na ten limit
Ministerstwo Finansów przewidziało dwa limity zwolnienia z nowego podatku:
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25 tys. zł dla określonych aktywów oszczędnościowych, takich jak lokaty czy skarbowe obligacje oszczędnościowe;
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100 tys. zł łącznego zwolnienia, obejmującego również kwalifikowane aktywa inwestycyjne.
Limitów tych nie można zsumować do 125 tys. zł.
Oznacza to, że osoba posiadająca 100 tys. zł w kwalifikowanych akcjach może nie zapłacić nowego podatku, podczas gdy osoba posiadająca taką samą kwotę wyłącznie w aktywach oszczędnościowych na OKI może zostać nim obciążona.
Wszystko zależy od sposobu ulokowania pieniędzy.
Portal Gov.pl
Wiadomo już, ile wyniesie nowy podatek. Pierwsza stawka została wpisana do ustawy
W 2027 roku stawka podatku od wartości aktywów wyniesie 0,85 proc.
W kolejnych latach będzie uzależniona od wysokości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Ustawodawca przewidział także minimalną stawkę wynoszącą 0,1 proc.
Oznacza to, że wysokość nowej daniny może zmieniać się w kolejnych latach wraz ze zmianami stóp procentowych.
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W przypadku pieniędzy zgromadzonych wyłącznie w części oszczędnościowej OKI przykładowe należności będą wyglądały następująco:
|Średnia wartość oszczędności na OKI
|Roczny podatek w 2027 r.
|25 000 zł
|0 zł
|50 000 zł
|212,50 zł
|75 000 zł
|425 zł
|100 000 zł
|637,50 zł
|200 000 zł
|1487,50 zł
|500 000 zł
|4037,50 zł
|1 000 000 zł
|8287,50 zł
Wyliczenia zakładają stawkę 0,85 proc. oraz zwolnienie w wysokości 25 tys. zł. Kwoty podano przed ewentualnym ustawowym zaokrągleniem podatku.
W kolejnych latach należności mogą być inne.
Co istotne, w zamian za nową daninę dochody osiągnięte z aktywów zgromadzonych na OKI nie będą obciążone podatkiem Belki.
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Przykładowy roczny podatek
637,50 zł
Uproszczone wyliczenie dla portfela składającego się wyłącznie z jednego rodzaju aktywów. Nie dotyczy zwykłych rachunków bankowych.
Wypłacisz pieniądze przed końcem grudnia? To nie wystarczy, aby uniknąć podatku
Nowy mechanizm nie będzie polegał wyłącznie na sprawdzeniu salda rachunku ostatniego dnia grudnia.
Pod uwagę będzie brana średnia wartość aktywów ustalana na podstawie dziennych wycen oraz innych elementów określonych w ustawie.
Oznacza to, że wypłacenie pieniędzy tuż przed końcem roku nie spowoduje automatycznego wyzerowania zobowiązania podatkowego.
Znaczenie będą miały również aktywa zgromadzone na innych Osobistych Kontach Inwestycyjnych należących do tego samego podatnika.
Założenie kilku kont nie pozwoli zwielokrotnić limitów
Nowe przepisy umożliwią jednej osobie posiadanie więcej niż jednego Osobistego Konta Inwestycyjnego.
Nie oznacza to jednak, że podatnik będzie mógł uzyskać odrębny limit zwolnienia dla każdego rachunku.
Limity będą rozpatrywane łącznie dla wszystkich OKI należących do danej osoby.
Rozdzielenie oszczędności pomiędzy kilka instytucji finansowych nie pozwoli więc automatycznie uniknąć opodatkowania.
Pierwsze rozliczenie już w 2028 roku
Chociaż przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2027 roku, pierwsze roczne rozliczenie nowej daniny nastąpi w 2028 roku.
Informacje niezbędne do rozliczenia będą przekazywane administracji skarbowej przez instytucje finansowe prowadzące Osobiste Konta Inwestycyjne.
Termin rozliczenia oraz zapłaty podatku za 2027 rok upłynie 31 maja 2028 roku.
Trzymasz pieniądze na zwykłym koncie bankowym? Jest bardzo ważna informacja
Ministerstwo Finansów podkreśla, że korzystanie z Osobistych Kont Inwestycyjnych będzie dobrowolne.
Nowe przepisy nie wprowadzają powszechnego podatku od wszystkich pieniędzy posiadanych przez Polaków.
Osoby posiadające zwykłe rachunki bankowe, tradycyjne lokaty lub gotówkę przechowywaną w domu nie zostaną z tego powodu automatycznie objęte nową daniną.
Poza systemem OKI nadal będą obowiązywały dotychczasowe zasady opodatkowania dochodów kapitałowych.
Nie ma zatem podstaw do masowego wypłacania oszczędności z banków w obawie przed wejściem w życie nowych przepisów.
Przed podpisaniem umowy z bankiem warto dokładnie przeczytać warunki
Od stycznia 2027 roku instytucje finansowe będą mogły oferować klientom nowy rodzaj konta. Reklamy mogą koncentrować się na możliwości uniknięcia 19-procentowego podatku Belki, jednak równie istotne będą zasady naliczania podatku od wartości aktywów.
W przypadku większych oszczędności szczególne znaczenie będą miały wysokość zgromadzonego kapitału, jego struktura oraz osiągana stopa zwrotu.
Nowe rozwiązanie nie musi być jednakowo korzystne dla wszystkich klientów.
Najważniejsza zmiana polega na tym, że od 2027 roku w określonym systemie podatkowym fiskus będzie mógł pobierać daninę od wartości zgromadzonych aktywów, a nie wyłącznie od osiągniętych zysków.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.