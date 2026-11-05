InPost zmienia zasady od 10 listopada. Masz aplikację? Uważaj, gdzie trafi Twoja paczka
Od wtorku, 10 listopada 2026 roku, InPost wprowadza nowe zasady dostarczania i odbierania przesyłek. Zmiana dotyczy milionów użytkowników korzystających z usług kurierskich i aplikacji InPost Mobile. Jedno ustawienie pozwoli automatycznie kierować kolejne paczki do wybranego Paczkomatu zamiast pod drzwi mieszkania. Jest jednak kilka istotnych ograniczeń, o których klienci powinni wiedzieć przed uruchomieniem nowej funkcji.
InPost ogłosił zmiany. Nowy regulamin od 10 listopada
InPost oficjalnie poinformował o aktualizacji regulaminów swoich usług. Nowe zasady zaczną obowiązywać 10 listopada 2026 roku.
Najważniejsza zmiana dotyczy usługi Dynamicznego Przekierowania Paczki. Dotychczas klient, który zamówił przesyłkę kurierską pod adres domowy, mógł przekierować ją do Paczkomatu lub PaczkoPunktu. Musiał jednak wykonywać tę czynność osobno dla każdej paczki.
Teraz firma wprowadza funkcję Stałego Przekierowania Paczki.
Oznacza to, że użytkownik będzie mógł raz wskazać preferowany automat lub punkt odbioru, a system automatycznie przekieruje tam kolejne kwalifikujące się przesyłki kurierskie powiązane z jego numerem telefonu.
To istotna zmiana szczególnie dla osób, które często zamawiają przez internet i nie zawsze mogą czekać na kuriera w domu.
Informację potwierdza oficjalny komunikat InPostu opublikowany 27 października 2026 roku.
InPost
Jedno ustawienie i paczki przestaną trafiać pod drzwi
Nowa funkcja będzie dostępna w aplikacji InPost Mobile.
Po jej aktywowaniu klient nie będzie musiał za każdym razem ręcznie przekierowywać przesyłki. System zrobi to automatycznie, o ile paczka spełni warunki określone w regulaminie.
Przykładowo mieszkaniec Warszawy, który regularnie zamawia przesyłki kurierskie do domu, będzie mógł wskazać Paczkomat znajdujący się w pobliżu pracy lub miejsca zamieszkania.
Jeżeli przesyłka będzie kwalifikowała się do przekierowania, trafi do wskazanego punktu, a nie pod pierwotny adres.
Ważne: funkcja nie zostanie narzucona wszystkim klientom. To dobrowolne ustawienie, które użytkownik będzie mógł włączyć, zmienić lub wyłączyć.
Nie oznacza to również likwidacji tradycyjnych dostaw kurierskich do domu.
Telepolis+1
Jest haczyk. Nie każda paczka zostanie przekierowana
InPost przewidział ograniczenia, które mogą zaskoczyć część klientów.
Przede wszystkim wybrany Paczkomat lub PaczkoPunkt musi znajdować się nie dalej niż 10 kilometrów od pierwotnego adresu doręczenia.
To jednak nie wszystko.
Punkt odbioru musi również należeć do rejonu obsługiwanego przez ten sam oddział InPostu, który odpowiada za dostarczenie przesyłki pod wskazany adres.
Oznacza to, że samo zachowanie odległości 10 kilometrów nie gwarantuje możliwości przekierowania.
Znaczenie mają również gabaryty paczki. Duża przesyłka, która nie mieści się w skrytce, nie zostanie automatycznie skierowana do Paczkomatu.
Z nowej funkcji wyłączone będą także przesyłki nadawane w ramach usług SmartCourier oraz Paleta Standard. Przekierowanie może być niedostępne również wtedy, gdy nadawca wykluczył taką możliwość lub występują przeszkody techniczne, prawne bądź operacyjne.
Polskie Radio 24+1
Czy InPost będzie pobierał dodatkowe opłaty?
Dobra wiadomość dla klientów jest taka, że uruchomienie Stałego Przekierowania Paczki ma być bezpłatne.
InPost nie będzie również pobierał dodatkowych pieniędzy za zmianę wybranego punktu odbioru ani za wyłączenie funkcji.
Trzeba jednak pamiętać, że przekierowanie nie oznacza nieograniczonego czasu na odbiór przesyłki.
Jeżeli paczka trafi do Paczkomatu, nadal trzeba pilnować terminu jej odbioru. Po jego upływie przesyłka może zostać skierowana do zwrotu.
Nowe przepisy nie wprowadzają jednak powszechnego skrócenia czasu odbioru paczek od 10 listopada. Zmiana dotyczy przede wszystkim sposobu przekierowywania przesyłek kurierskich.
Jak włączyć nową funkcję w telefonie?
Od 10 listopada użytkownicy będą mogli skorzystać z nowego rozwiązania w aplikacji InPost Mobile.
Aby przygotować się do zmiany, warto:
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Sprawdzić, czy aplikacja InPost Mobile jest zaktualizowana.
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Zalogować się na konto powiązane z numerem telefonu podawanym przy zamówieniach.
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Odszukać funkcję Stałego Przekierowania Paczki, gdy zostanie udostępniona.
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Wybrać preferowany Paczkomat lub PaczkoPunkt.
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Aktywować przekierowanie i sprawdzić ustawienia dostawy.
Warto pamiętać, że zmiana ustawień nie musi obejmować przesyłek, które były już w drodze w momencie aktywacji usługi.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli często zamawiasz zakupy przez internet, od 10 listopada będziesz mógł ograniczyć konieczność oczekiwania na kuriera.
Wystarczy wskazać miejsce, w którym najwygodniej odbierasz przesyłki. System będzie mógł automatycznie kierować tam kolejne paczki spełniające warunki usługi.
Jest jednak jedna rzecz, na którą szczególnie warto uważać.
Po włączeniu stałego przekierowania nie zakładaj, że każda przesyłka zamówiona pod adres domowy zostanie dostarczona pod drzwi. Sprawdzaj powiadomienia w aplikacji i rzeczywiste miejsce doręczenia.
Ma to szczególne znaczenie w przypadku osób, które zamawiają dużo paczek, często podróżują albo korzystają z kilku adresów dostawy.
Nowe zasady zaczną obowiązywać już we wtorek, 10 listopada 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.