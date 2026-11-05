Wylewasz to do zlewu? Możesz słono zapłacić za jeden kuchenny nawyk. Urzędy wskazują, co zrobić zamiast tego
Wystarczy kilka sekund, żeby pozbyć się tłuszczu po smażeniu. Wielu Polaków wylewa go prosto do zlewu lub toalety, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Samorządy ostrzegają, że taki nawyk może doprowadzić do zatkania kanalizacji, zalania mieszkania i kosztownej naprawy. Coraz więcej gmin zachęca do zbierania zużytego oleju w plastikowych butelkach. Sprawdziliśmy, co trzeba zrobić i gdzie oddać tłuszcz, żeby uniknąć problemów.
Koniec z wylewaniem oleju do zlewu. Skutki mogą być kosztowne
Olej po smażeniu kotletów, frytek, ryb czy pączków to jeden z najbardziej problematycznych odpadów powstających w domowych kuchniach.
Wiele osób uważa, że wystarczy spłukać go dużą ilością gorącej wody z dodatkiem płynu do naczyń. To jednak nie rozwiązuje problemu.
Tłuszcz nie rozpuszcza się w wodzie. Może osadzać się na ściankach rur, łączyć z resztkami jedzenia i innymi zanieczyszczeniami, a następnie tworzyć coraz większe zatory.
W skrajnych przypadkach dochodzi do całkowitego zablokowania odpływu.
Efekt? Cofające się ścieki, zalana łazienka lub kuchnia i konieczność wezwania specjalistycznej firmy do udrożnienia kanalizacji.
Przed takimi konsekwencjami ostrzegają między innymi samorządy i przedsiębiorstwa wodociągowe.
Potrzebna będzie butelka. Tak należy zbierać zużyty tłuszcz
Coraz więcej samorządów promuje selektywną zbiórkę zużytego oleju spożywczego.
Przykładowo gmina Hażlach w lipcu 2026 roku przypomniała mieszkańcom, że olej po smażeniu należy gromadzić w plastikowych butelkach i przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.
Procedura jest prosta.
Najpierw należy poczekać, aż olej ostygnie. Następnie przelać go do szczelnej plastikowej butelki, na przykład po napoju lub oleju spożywczym.
Kiedy pojemnik się napełni, trzeba go dokładnie zakręcić i przekazać do punktu przyjmującego takie odpady.
Nie trzeba kupować specjalnego, kosztownego pojemnika. W wielu systemach zbiórki wystarczy zwykła butelka PET.
Ważne: nie wprowadzono nowego ogólnopolskiego obowiązku kupowania specjalnych butelek na zużyty olej. Sposób jego oddawania zależy od lokalnego systemu gospodarki odpadami.
Mieszkasz w bloku? Problem może dotknąć także sąsiadów
W budynkach wielorodzinnych nieprawidłowe pozbywanie się tłuszczu może być szczególnie niebezpieczne.
Mieszkania korzystają ze wspólnych pionów kanalizacyjnych. Jeśli w rurach przez dłuższy czas gromadzą się tłuste osady, awaria może dotknąć nie tylko osobę, która wylewała olej do odpływu.
Zator może spowodować cofanie się ścieków do lokali położonych na niższych kondygnacjach.
W takiej sytuacji pojawiają się koszty czyszczenia instalacji, usuwania awarii, a niekiedy także naprawy szkód w mieszkaniach.
Jeżeli zostanie wykazane, że konkretna osoba doprowadziła do szkody swoim zawinionym działaniem, może powstać podstawa do dochodzenia od niej odszkodowania.
Nie oznacza to jednak automatycznej kary finansowej za każdą porcję oleju wylaną do zlewu.
Czy za wylewanie oleju grozi mandat?
Przepisy dotyczące odpadów i korzystania z kanalizacji nakładają obowiązki związane z prawidłowym postępowaniem z zanieczyszczeniami.
Nie istnieje jednak jedna, powszechna stawka mandatu za wylanie niewielkiej ilości domowego oleju do zlewu.
Ewentualna odpowiedzialność zależy od konkretnych okoliczności, naruszonych przepisów i skutków działania.
Znacznie bardziej bezpośrednim zagrożeniem jest koszt awarii instalacji kanalizacyjnej.
W przypadku przedsiębiorstw gastronomicznych obowiązki związane z gospodarowaniem zużytymi tłuszczami są bardziej rozbudowane niż w gospodarstwach domowych.
Warszawa już przyjmuje zużyty olej. Nie trzeba za to dodatkowo płacić
Mieszkańcy Warszawy mogą przekazywać zużyte oleje spożywcze i tłuszcze jadalne do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli PSZOK-ów.
Takie odpady przyjmują również mobilne punkty MPSZOK, działające według harmonogramów w poszczególnych dzielnicach stolicy.
Miasto wskazuje, że olej należy dostarczyć w szczelnym, nieuszkodzonym opakowaniu. W przypadku zużytego oleju spożywczego dopuszczalne są opakowania zastępcze bez oryginalnej etykiety.
Przekazanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstwa domowego odbywa się w ramach miejskiego systemu gospodarki odpadami, bez dodatkowej opłaty w punkcie.
Dotyczy to również mieszkańców Wawra, Mokotowa, Pragi-Południe, Ursynowa i pozostałych warszawskich dzielnic.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli regularnie smażysz potrawy na większej ilości oleju, warto wyznaczyć w kuchni miejsce na szczelną butelkę przeznaczoną do zbierania zużytego tłuszczu.
Nie wlewaj do niej gorącego oleju. Poczekaj, aż ostygnie, i nie mieszaj go z detergentami ani innymi chemikaliami.
Niewielką ilość tłuszczu pozostałą na patelni można zebrać papierowym ręcznikiem i wyrzucić do odpadów zmieszanych. Większe ilości najlepiej oddać do odpowiedniego punktu zbiórki.
Przed przekazaniem butelki sprawdź zasady obowiązujące w swojej gminie.
Jeden prosty nawyk może uchronić domową kanalizację przed kosztowną awarią. Wystarczy przestać traktować zlew jak pojemnik na zużyty olej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.