Intercity „uderzył w zwierzynę”. Trudny poniedziałkowy poranek na kolei

5 października 2026 09:31 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Pociąg Intercity nad ranem zderzył się ze zwierzyną leśną przed stacją Małkinia w województwie mazowieckim. Informację o przyczynie utrudnień potwierdziły PKP.

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Pociąg PKP Intercity. Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawa w Pigułce
Pociąg PKP Intercity. Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawa w Pigułce

Jakie informując PKP, do zdarzenia doszło podczas przejazdu pociągiem relacji Białystok-Gliwice. Pociągi notują utrudnienia.

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Dodatkowo spółka w komunikacie informuje, że w związku ze zdarzeniem uruchomiono honorowanie biletów IC w pociągu KM nr 11936 w relacji Małkinia-Warszawa Wileńska.

Trasa łączy Warszawę z Białymstokiem

Stacja Małkinia znajduje się na linii Warszawa – Białystok, dlatego komunikat jest istotny także dla osób podróżujących między stolicą a Podlasiem. Przed wyjazdem trzeba sprawdzić przebieg własnego połączenia i jego aktualną godzinę przyjazdu lub odjazdu. Dotyczy to również pasażerów, którzy wsiadają na innej stacji: ważne jest, czy ich pociąg przejeżdża przez rejon zdarzenia.

Aktualne opóźnienie można sprawdzić na stronie

Portal Pasażera, prowadzony przez PKP Polskie Linie Kolejowe, pozwala wyszukać pociąg oraz sprawdzić przyjazdy i odjazdy dla wybranej stacji. W części dotyczącej opóźnień i utrudnień dostępne są również komunikaty zarządcy infrastruktury i przewoźników. Najprościej przygotować numer pociągu z biletu, datę przejazdu i nazwę stacji, na której planuje się wsiąść lub wysiąść, a następnie odszukać właściwe połączenie. Przed wyjściem na peron dobrze ponownie sprawdzić informcję o jego kursowaniu.

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