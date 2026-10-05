Intercity „uderzył w zwierzynę”. Trudny poniedziałkowy poranek na kolei
Pociąg Intercity nad ranem zderzył się ze zwierzyną leśną przed stacją Małkinia w województwie mazowieckim. Informację o przyczynie utrudnień potwierdziły PKP.
Jakie informując PKP, do zdarzenia doszło podczas przejazdu pociągiem relacji Białystok-Gliwice. Pociągi notują utrudnienia.
Dodatkowo spółka w komunikacie informuje, że w związku ze zdarzeniem uruchomiono honorowanie biletów IC w pociągu KM nr 11936 w relacji Małkinia-Warszawa Wileńska.
Trasa łączy Warszawę z Białymstokiem
Stacja Małkinia znajduje się na linii Warszawa – Białystok, dlatego komunikat jest istotny także dla osób podróżujących między stolicą a Podlasiem. Przed wyjazdem trzeba sprawdzić przebieg własnego połączenia i jego aktualną godzinę przyjazdu lub odjazdu. Dotyczy to również pasażerów, którzy wsiadają na innej stacji: ważne jest, czy ich pociąg przejeżdża przez rejon zdarzenia.
Aktualne opóźnienie można sprawdzić na stronie
Portal Pasażera, prowadzony przez PKP Polskie Linie Kolejowe, pozwala wyszukać pociąg oraz sprawdzić przyjazdy i odjazdy dla wybranej stacji. W części dotyczącej opóźnień i utrudnień dostępne są również komunikaty zarządcy infrastruktury i przewoźników. Najprościej przygotować numer pociągu z biletu, datę przejazdu i nazwę stacji, na której planuje się wsiąść lub wysiąść, a następnie odszukać właściwe połączenie. Przed wyjściem na peron dobrze ponownie sprawdzić informcję o jego kursowaniu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.