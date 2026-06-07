Jak otrzymać zasiłek do węgla w 2026 roku? Najlepszy czas na złożenie wniosku przypada w tym miesiącu
Lato to tradycyjnie najlepszy moment na zakup węgla i przygotowanie się do zimy – ceny opału są wtedy najniższe, a składy oferują najwięcej promocji. W tym roku Polaków czeka jednak twarde lądowanie. Rząd podjął ostateczną decyzję o wygaszeniu popularnego dodatku węglowego w kwocie 3000 złotych
Wprowadzony w odpowiedzi na kryzys energetyczny wywołany wojną w Ukrainie dodatek węglowy przeszedł do historii. W 2026 roku państwo nie zamierza już bezpośrednio dotować zakupu węgla dla wszystkich. Zamiast tego system wsparcia został mocno uszczelniony i przekierowany do osób w najtrudniejszej sytuacji materialnej oraz tych, którzy decydują się na ekologiczne zmiany.
Pieniądze z MOPS i GOPS. Nawet z przekroczeniem progu
Osoby, których budżet domowy nie pozwala na zakup opału, mogą ubiegać się o tzw. zasiłek celowy na zakup opału. Ta forma pomocy społecznej pozwala pokryć część lub nawet całoś kosztów zakupu paliwa stałego.
Aby otrzymać wsparcie, należy spełnić kryteria dochodowe netto, które w 2026 roku wynoszą:
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1010 zł – dla osób samotnie gospodarujących,
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823 zł na osobę – dla rodzin wieloosobowych.
Ważne dla potrzebujących: Przepisy dają urzędnikom furtkę bezpieczeństwa. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pracownik socjalny może przyznać specjalny zasiłek celowy nawet wtedy, gdy rodzina nieznacznie przekracza ustawowy próg dochodowy.
Wnioski o zasiłek celowy można składać przez cały rok, jednak eksperci radzą dopełnić formalności wczesną jesienią, najlepiej we wrześniu. Pozwoli to pracownikom opieki społecznej na przeprowadzenie obowiązkowego wywiadu środowiskowego i wydanie decyzji przed nadejściem pierwszych mrozów. Złożenie wniosku zimą oznacza długie czekanie w kolejce na wypłatę środków.
Specjalne przywileje: Pieniądze i węgiel dla wybranych grup
Na wsparcie w zakupie paliwa stałego wciąż mogą liczyć emerytowani pracownicy dwóch kluczowych sektorów gospodarki:
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Kolejarze-emeryci: Otrzymują ekwiwalent pieniężny (deputat węglowy) wypłacany w dwóch ratach (wiosną i jesienią), którego kwota wynosi do 3000 zł brutto.
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Górnicy-emeryci: W ich przypadku wsparcie ma formę rzeczową – byli pracownicy kopalń mogą liczyć na darmowy deputat w postaci nawet 3 ton węgla rocznie.
Dodatki to rozwiązanie tymczasowe. Czas na „Czyste Powietrze”
Eksperci rynku energii podkreślają, że coroczne polowanie na dopłaty do węgla staje się coraz bardziej ryzykowne i stresujące ze względu na stały wzrost cen tego surowca. Najbardziej opłacalną strategią długoterminową jest całkowite pozbycie się tradycyjnego pieca (tzw. kopciucha).
W 2026 roku nadal prężnie działa program „Czyste Powietrze”, oferujący wysokie, bezzwrotne dotacje na termomodernizację domów oraz wymianę starych źródeł ciepła na pompy ciepła lub kotły gazowe.
|Dochód gospodarstwa domowego
|Maksymalny poziom dofinansowania
|Najniższe przychody
|Nawet 100% kosztów netto inwestycji
|Wyższe przychody
|Dotacja progresywna (zależna od progu dochodowego)
Widmo kar za stare piece
Wymiana pieca węglowego w 2026 roku to już nie tylko kwestia oszczędności, ale i prawa. Lokalne uchwały antysmogowe w kolejnych województwach zaczynają bezwzględnie zakazywać używania kotłów bezklasowych i najniższej kategorii.
Osoby, które zwlekają z inwestycją, muszą liczyć się z ryzykiem nałożenia wysokich kar finansowych podczas rutynowych kontroli środowiskowych. Choć dla najuboższych rodzin start w programach dotacyjnych wciąż bywa barierą, to właśnie długofalowe programy i bony energetyczne są dziś jedynym kierunkiem wsparcia ze strony państwa.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.