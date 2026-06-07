Jak otrzymać zasiłek do węgla w 2026 roku? Najlepszy czas na złożenie wniosku przypada w tym miesiącu

7 czerwca 2026 17:50 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Lato to tradycyjnie najlepszy moment na zakup węgla i przygotowanie się do zimy – ceny opału są wtedy najniższe, a składy oferują najwięcej promocji. W tym roku Polaków czeka jednak twarde lądowanie. Rząd podjął ostateczną decyzję o wygaszeniu popularnego dodatku węglowego w kwocie 3000 złotych

Stos banknotów na biurku | Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawa w Pigułce.
Stos banknotów na biurku | Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawa w Pigułce.

Wprowadzony w odpowiedzi na kryzys energetyczny wywołany wojną w Ukrainie dodatek węglowy przeszedł do historii. W 2026 roku państwo nie zamierza już bezpośrednio dotować zakupu węgla dla wszystkich. Zamiast tego system wsparcia został mocno uszczelniony i przekierowany do osób w najtrudniejszej sytuacji materialnej oraz tych, którzy decydują się na ekologiczne zmiany.

Pieniądze z MOPS i GOPS. Nawet z przekroczeniem progu

Osoby, których budżet domowy nie pozwala na zakup opału, mogą ubiegać się o tzw. zasiłek celowy na zakup opału. Ta forma pomocy społecznej pozwala pokryć część lub nawet całoś kosztów zakupu paliwa stałego.

Aby otrzymać wsparcie, należy spełnić kryteria dochodowe netto, które w 2026 roku wynoszą:

  • 1010 zł – dla osób samotnie gospodarujących,

  • 823 zł na osobę – dla rodzin wieloosobowych.

Ważne dla potrzebujących: Przepisy dają urzędnikom furtkę bezpieczeństwa. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pracownik socjalny może przyznać specjalny zasiłek celowy nawet wtedy, gdy rodzina nieznacznie przekracza ustawowy próg dochodowy.

Wnioski o zasiłek celowy można składać przez cały rok, jednak eksperci radzą dopełnić formalności wczesną jesienią, najlepiej we wrześniu. Pozwoli to pracownikom opieki społecznej na przeprowadzenie obowiązkowego wywiadu środowiskowego i wydanie decyzji przed nadejściem pierwszych mrozów. Złożenie wniosku zimą oznacza długie czekanie w kolejce na wypłatę środków.

Specjalne przywileje: Pieniądze i węgiel dla wybranych grup

Na wsparcie w zakupie paliwa stałego wciąż mogą liczyć emerytowani pracownicy dwóch kluczowych sektorów gospodarki:

  • Kolejarze-emeryci: Otrzymują ekwiwalent pieniężny (deputat węglowy) wypłacany w dwóch ratach (wiosną i jesienią), którego kwota wynosi do 3000 zł brutto.

  • Górnicy-emeryci: W ich przypadku wsparcie ma formę rzeczową – byli pracownicy kopalń mogą liczyć na darmowy deputat w postaci nawet 3 ton węgla rocznie.

Dodatki to rozwiązanie tymczasowe. Czas na „Czyste Powietrze”

Eksperci rynku energii podkreślają, że coroczne polowanie na dopłaty do węgla staje się coraz bardziej ryzykowne i stresujące ze względu na stały wzrost cen tego surowca. Najbardziej opłacalną strategią długoterminową jest całkowite pozbycie się tradycyjnego pieca (tzw. kopciucha).

W 2026 roku nadal prężnie działa program „Czyste Powietrze”, oferujący wysokie, bezzwrotne dotacje na termomodernizację domów oraz wymianę starych źródeł ciepła na pompy ciepła lub kotły gazowe.

Dochód gospodarstwa domowego Maksymalny poziom dofinansowania
Najniższe przychody Nawet 100% kosztów netto inwestycji
Wyższe przychody Dotacja progresywna (zależna od progu dochodowego)

Widmo kar za stare piece

Wymiana pieca węglowego w 2026 roku to już nie tylko kwestia oszczędności, ale i prawa. Lokalne uchwały antysmogowe w kolejnych województwach zaczynają bezwzględnie zakazywać używania kotłów bezklasowych i najniższej kategorii.

Osoby, które zwlekają z inwestycją, muszą liczyć się z ryzykiem nałożenia wysokich kar finansowych podczas rutynowych kontroli środowiskowych. Choć dla najuboższych rodzin start w programach dotacyjnych wciąż bywa barierą, to właśnie długofalowe programy i bony energetyczne są dziś jedynym kierunkiem wsparcia ze strony państwa.

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