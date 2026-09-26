Jak szybko ogrzać mieszkanie, zanim ruszy centralne? Sprawdzone sposoby
Kaloryfery wciąż zimne, a poranki w mieszkaniu robią się coraz bardziej dokuczliwe – to sytuacja, w której znalazła się już spora część mieszkańców stolicy. Zanim administracja budynku zdecyduje się na uruchomienie ogrzewania, warto sięgnąć po kilka sprawdzonych sposobów, które realnie podnoszą temperaturę w mieszkaniu bez czekania na decyzję spółdzielni.
Najpierw uszczelnij, potem dogrzewaj
Zanim ktokolwiek sięgnie po dodatkowe urządzenie grzewcze, warto najpierw ograniczyć ucieczkę ciepła, które i tak już jest w mieszkaniu. Prosty test polega na przesunięciu wilgotną dłonią wzdłuż krawędzi okien i drzwi przy zamkniętych skrzydłach – mokra skóra wyraźnie wyczuwa nawet niewielki przeciąg, którego sucha ręka mogłaby nie zauważyć. Zużyte lub uszkodzone uszczelki warto wymienić, bo potrafią znacząco pogarszać izolację całego pomieszczenia. Pomaga też zamykanie drzwi do pokoi używanych rzadziej i skoncentrowanie się na ogrzaniu jednego, głównego pomieszczenia, w którym rodzina spędza najwięcej czasu, zamiast rozpraszać ciepło po całym mieszkaniu naraz.
Słońce ogrzeje mieszkanie za darmo, jeśli mu na to pozwolisz
W ciągu dnia warto odsłaniać okna od strony nasłonecznionej – nawet niskie, wrześniowe czy październikowe słońce potrafi zauważalnie podnieść temperaturę w pomieszczeniu bez żadnych kosztów. Po zmroku ten sam efekt trzeba jednak odwrócić – grube, ciężkie zasłony albo rolety, szczelnie zaciągnięte na noc, ograniczają ucieczkę ciepła przez szyby, które w starszych oknach pozostają najsłabszym punktem izolacji całego mieszkania.
Trzy urządzenia do szybkiego dogrzania – i czym się różnią
Gdy potrzebne jest ciepło na już, najszybciej sprawdza się termowentylator – świetnie radzi sobie w niewielkich pomieszczeniach, na przykład w chłodnej łazience, choć jego działanie kończy się razem z wyłączeniem urządzenia. Grzejnik olejowy nagrzewa się wolniej, za to znacznie dłużej utrzymuje uzyskaną temperaturę, dzięki czemu lepiej sprawdza się w sypialni czy salonie, gdzie liczy się stabilne ciepło przez dłuższy czas. Ciekawą alternatywą jest panel na podczerwień – zamiast ogrzewać samo powietrze, emituje promieniowanie cieplne, które nagrzewa znajdujące się w pobliżu meble, ściany i inne przedmioty, a nawet domowników, dając odczucie ciepła nawet przy niższej temperaturze samego powietrza w pokoju. Przy wyborze każdego z tych urządzeń warto zwrócić uwagę na moc dopasowaną do wielkości pomieszczenia oraz na obecność termostatu i zabezpieczenia przed przegrzaniem.
Kiedy ruszy centralne, drobiazgi zrobią różnicę
Gdy ogrzewanie w budynku w końcu zostanie uruchomione, warto od razu oczyścić grzejniki z kurzu nagromadzonego przez wiosnę i lato – sama ta czynność potrafi zwiększyć ich wydajność nawet o 15 procent. Kaloryferów nie powinno się też zastawiać meblami ani zasłaniać grubymi zasłonami czy suszącym się praniem, bo znacząco ogranicza to oddawanie ciepła do pomieszczenia. Warto pamiętać też o prostej zależności między ustawieniem termostatu a wysokością rachunku – każdy dodatkowy stopień ustawiony na głowicy grzejnikowej przekłada się na około 7 procent wyższe zużycie energii, więc zamiast dogrzewać mieszkanie do 24 stopni, rozsądniej jest ustawić komfortową, ale niezbyt wygórowaną temperaturę i w razie potrzeby dołożyć ciepły sweter.
Gdzie w Warszawie już grzeją, a gdzie trzeba jeszcze poczekać
Sytuacja w stolicy jest dziś mocno nierówna – decyzję o uruchomieniu ogrzewania podejmuje każda spółdzielnia i wspólnota osobno, więc w tym samym czasie jedne budynki mają już ciepłe kaloryfery, a inne wciąż czekają. Z naszych informacji wynika, że administracja Osiedla „Wysockiego”, należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”, zapowiedziała uruchomienie ogrzewania od 28 września. Nieco wcześniej, bo od 24 września, ciepło popłynęło już w blokach Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Śródmieściu, gdzie zastosowano automatykę pogodową – instalacja załącza się samoczynnie, gdy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 13 stopni. W podwarszawskim Legionowie lokalna spółdzielnia rozpoczęła już wcześniejszy etap przygotowań, napełniając instalację centralnego ogrzewania wodą przed samym uruchomieniem. Mieszkaniec, którego administracja wciąż milczy w tej sprawie, może sprawdzić u zarządcy, czy zastosowano już podobną automatykę pogodową, albo zebrać z sąsiadami wspólne pismo z prośbą o wcześniejsze uruchomienie ogrzewania, dołączając udokumentowany pomiar temperatury w mieszkaniu z kilku kolejnych poranków.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.