Jarosław Kaczyński przemawia sprzed Trybunału Konstytucyjnego. Mówi o „zamachu stanu”. PiS publikuje nagranie

30 października 2026 21:35 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Jarosław Kaczyński zabrał głos przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Prawo i Sprawiedliwość opublikowało nagranie z wypowiedzią prezesa partii, który odnosi się do wydarzeń wokół instytucji. W komunikacie PiS padają słowa o kolejnym, „decydującym etapie” domniemanego zamachu stanu. W tym samym czasie policja informuje o zatrzymaniach przed budynkiem Trybunału.

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Fot. PiS/Warszawa w Pigułce

Jarosław Kaczyński przed Trybunałem Konstytucyjnym

W piątek, 30 października, Prawo i Sprawiedliwość opublikowało na platformie X nagranie przedstawiające Jarosława Kaczyńskiego wypowiadającego się przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.

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Na nagraniu widać prezesa PiS otoczonego dziennikarzami i kamerami telewizyjnymi.

Partia opatrzyła materiał następującym komentarzem:

W tej chwili jesteśmy świadkami kolejnego i, jak się wydaje, decydującego etapu postępującego zamachu stanu.

We wpisie wskazano, że nagranie przedstawia wypowiedź prezesa PiS.

Określenie „zamach stanu” jest w tym przypadku polityczną oceną formułowaną przez Prawo i Sprawiedliwość, a nie ustalonym prawnie charakterem wydarzeń.

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Napięta sytuacja przed budynkiem. Policja zatrzymała trzy osoby

Wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego przy alei Szucha wywołały reakcję służb.

Z komunikatu Komendy Głównej Policji wynika, że funkcjonariusze zabezpieczali teren przed bramą oraz wokół ogrodzenia Trybunału.

Policja informowała o agresywnym zachowaniu części zgromadzonych, rzucaniu niebezpiecznymi przedmiotami w kierunku mundurowych oraz próbach przedostania się przez ogrodzenie.

Zatrzymano trzy osoby. Funkcjonariusze podkreślili, że nie prowadzą interwencji wewnątrz budynku Trybunału Konstytucyjnego.

Kaczyński mówi o przestępstwie i apeluje do prezydenta

Jarosław Kaczyński rozmawiał z dziennikarzami zgromadzonymi przed Trybunałem. W swojej wypowiedzi stwierdził:

Mamy do czynienia z zamachem na organ konstytucyjny państwa polskiego. Mamy do czynienia z bardzo ciężkim przestępstwem.

Prezes PiS określił działania wokół Trybunału jako bezprawne. Zaapelował także do prezydenta Karola Nawrockiego, aby wykorzystał dostępne mu uprawnienia w celu zatrzymania działań, które Kaczyński uznaje za niezgodne z prawem.

Policja przedstawia inne stanowisko

Funkcjonariusze wyjaśniają, że ich obecność wynika z informacji o możliwym zagrożeniu dla bezpieczeństwa sędziów i pracowników Trybunału.

Według policji działania podjęto po otrzymaniu odpowiednich pism, a mundurowi nie prowadzili interwencji wewnątrz budynku TK.

Wydarzenia są częścią szerszego sporu dotyczącego obsady Trybunału Konstytucyjnego i uprawnień jego kierownictwa. Samo oskarżenie o zamach stanu, nawet wypowiedziane przez lidera partii politycznej, nie przesądza o popełnieniu takiego przestępstwa.

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