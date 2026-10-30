Jarosław Kaczyński przemawia sprzed Trybunału Konstytucyjnego. Mówi o „zamachu stanu”. PiS publikuje nagranie
Jarosław Kaczyński zabrał głos przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Prawo i Sprawiedliwość opublikowało nagranie z wypowiedzią prezesa partii, który odnosi się do wydarzeń wokół instytucji. W komunikacie PiS padają słowa o kolejnym, „decydującym etapie” domniemanego zamachu stanu. W tym samym czasie policja informuje o zatrzymaniach przed budynkiem Trybunału.
Jarosław Kaczyński przed Trybunałem Konstytucyjnym
W piątek, 30 października, Prawo i Sprawiedliwość opublikowało na platformie X nagranie przedstawiające Jarosława Kaczyńskiego wypowiadającego się przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.
Na nagraniu widać prezesa PiS otoczonego dziennikarzami i kamerami telewizyjnymi.
Partia opatrzyła materiał następującym komentarzem:
W tej chwili jesteśmy świadkami kolejnego i, jak się wydaje, decydującego etapu postępującego zamachu stanu.
We wpisie wskazano, że nagranie przedstawia wypowiedź prezesa PiS.
Określenie „zamach stanu” jest w tym przypadku polityczną oceną formułowaną przez Prawo i Sprawiedliwość, a nie ustalonym prawnie charakterem wydarzeń.
🟥 W tej chwili jesteśmy świadkami kolejnego i, jak się wydaje, decydującego etapu postępującego zamachu stanu.
Prezes PiS @OficjalnyJK⤵️
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— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) October 30, 2026
Napięta sytuacja przed budynkiem. Policja zatrzymała trzy osoby
Wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego przy alei Szucha wywołały reakcję służb.
Z komunikatu Komendy Głównej Policji wynika, że funkcjonariusze zabezpieczali teren przed bramą oraz wokół ogrodzenia Trybunału.
Policja informowała o agresywnym zachowaniu części zgromadzonych, rzucaniu niebezpiecznymi przedmiotami w kierunku mundurowych oraz próbach przedostania się przez ogrodzenie.
Zatrzymano trzy osoby. Funkcjonariusze podkreślili, że nie prowadzą interwencji wewnątrz budynku Trybunału Konstytucyjnego.
Kaczyński mówi o przestępstwie i apeluje do prezydenta
Jarosław Kaczyński rozmawiał z dziennikarzami zgromadzonymi przed Trybunałem. W swojej wypowiedzi stwierdził:
Mamy do czynienia z zamachem na organ konstytucyjny państwa polskiego. Mamy do czynienia z bardzo ciężkim przestępstwem.
Prezes PiS określił działania wokół Trybunału jako bezprawne. Zaapelował także do prezydenta Karola Nawrockiego, aby wykorzystał dostępne mu uprawnienia w celu zatrzymania działań, które Kaczyński uznaje za niezgodne z prawem.
Policja przedstawia inne stanowisko
Funkcjonariusze wyjaśniają, że ich obecność wynika z informacji o możliwym zagrożeniu dla bezpieczeństwa sędziów i pracowników Trybunału.
Według policji działania podjęto po otrzymaniu odpowiednich pism, a mundurowi nie prowadzili interwencji wewnątrz budynku TK.
Wydarzenia są częścią szerszego sporu dotyczącego obsady Trybunału Konstytucyjnego i uprawnień jego kierownictwa. Samo oskarżenie o zamach stanu, nawet wypowiedziane przez lidera partii politycznej, nie przesądza o popełnieniu takiego przestępstwa.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.