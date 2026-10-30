PILNE! Korwin-Piotrowska nie zgadza się na wjazd prezydenta do TK
Anna Korwin-Piotrowska oświadczyła, że nie wyraża zgody na wjazd kogokolwiek na teren Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Deklaracja obejmuje również ewentualny przyjazd prezydenta Karola Nawrockiego, który przerwał zagraniczną podróż w związku z wydarzeniami wokół TK. W wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej Korwin-Piotrowska zaproponowała głowie państwa spotkanie w Pałacu Prezydenckim.
Korwin-Piotrowska odmawia zgody na wjazd na teren Trybunału
W piątek wieczorem, 30 października, Polska Agencja Prasowa przekazała nowe stanowisko Anny Korwin-Piotrowskiej. Powołując się na obawy o życie i zdrowie osób przebywających w Trybunale Konstytucyjnym oraz w jego otoczeniu, oświadczyła: „Nie wyrażam zgody na wjazd kogokolwiek na teren TK”.
Jednocześnie odniosła się bezpośrednio do możliwego spotkania z prezydentem. „Z Prezydentem RP możemy spotkać się w Pałacu Prezydenckim” – przekazała PAP. Oznacza to, że Korwin-Piotrowska nie wyraża zgody na wjazd na teren Trybunału i wskazuje inne miejsce rozmowy z Karolem Nawrockim. Jej wypowiedź dotyczy wjazdu na teren instytucji; nie jest informacją o faktycznej próbie wjazdu prezydenta ani o zatrzymaniu go przez służby.
Prezydent przerwał podróż. W tle spór o kierownictwo TK
Karol Nawrocki zdecydował w piątek o przerwaniu lotu do Senegalu i powrocie do Polski. Decyzję powiązał z wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker poinformował wcześniej, że po powrocie głowa państwa ma spotkać się z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim.
Sytuacja zaostrzyła się po opublikowaniu informacji o zarządzeniu miesięcznej przerwy w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Zarządzenia miała wydać Anna Korwin-Piotrowska, wskazywana przez grupę sędziów wybranych przez obecny Sejm jako osoba kierująca Trybunałem. Dotychczasowe kierownictwo nie uznaje tych decyzji i kwestionuje uprawnienia Korwin-Piotrowskiej.
Przed siedzibą TK przy alei Szucha pojawili się protestujący i policjanci. Komenda Stołeczna Policji poinformowała o działaniach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, a także o zatrzymaniu trzech osób, które według funkcjonariuszy wtargnęły na teren instytucji. Policja zaprzeczyła jednocześnie informacjom, jakoby siłowo weszła do budynku Trybunału i usunęła z niego Straż Trybunalską.
Nowa deklaracja Korwin-Piotrowskiej oznacza kolejny punkt sporny w konflikcie wokół TK. Zapowiedziała brak zgody na wjazd na teren instytucji, jednocześnie dopuszczając rozmowę z prezydentem w jego siedzibie. Kwestia tego, kto jest uprawniony do kierowania Trybunałem i podejmowania decyzji dotyczących jego funkcjonowania, pozostaje przedmiotem sporu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.