PILNE! Lotnisko Chopina w Warszawie wydało komunikat. Władze dementują nieprawdziwe informacje

30 października 2026 22:10 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Pilny komunikat największego lotniska w Polsce. Lotnisko Chopina w Warszawie odniosło się do pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji o rzekomych problemach z funkcjonowaniem portu. Władze lotniska stanowczo zaprzeczają doniesieniom o blokadzie pasów startowych i zapewniają, że port działa bez zakłóceń.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Lotnisko Chopina reaguje na nieprawdziwe informacje

W piątek, 30 października, na oficjalnym profilu Lotniska Chopina w serwisie X opublikowano komunikat oznaczony hasztagiem #StopDezinformacji.

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Przedstawiciele warszawskiego portu lotniczego poinformowali, że w związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi wiadomościami konieczne stało się wyjaśnienie sytuacji.

W oficjalnym wpisie czytamy:

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi wiadomościami informujemy, że Lotnisko Chopina działa bez problemów (nie ma żadnej blokady pasów) i nie będzie dziś w nocy zamykane.

To jednoznaczne dementi informacji sugerujących, że największy port lotniczy w Polsce miałby wstrzymać swoją działalność.

Nie ma blokady pasów startowych

Władze Lotniska Chopina szczególnie podkreśliły, że żaden z pasów nie został zablokowany.

Oznacza to, że według oficjalnego komunikatu nie występują problemy, które miałyby uniemożliwiać funkcjonowanie portu z powodu rzekomej blokady infrastruktury lotniczej.

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Lotnisko zapewnia również, że nie planuje zamknięcia w nocy z piątku na sobotę.

To ważna informacja dla podróżnych, którzy mają zaplanowane wieczorne, nocne lub poranne połączenia z Warszawy.

Lotnisko ostrzega przed dezinformacją

W komunikacie użyto hasztagu #StopDezinformacji, zwracając uwagę na rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości.

Nie wskazano jednak konkretnych autorów ani źródeł informacji, które przedstawiciele portu uznali za fałszywe.

Warto podkreślić, że dementi dotyczące blokady pasów i nocnego zamknięcia lotniska nie jest równoznaczne z gwarancją punktualności wszystkich lotów. Poszczególne połączenia mogą podlegać zmianom z przyczyn operacyjnych lub pogodowych.

Co to oznacza dla pasażerów?

Osoby planujące podróż z Lotniska Chopina nie mają, na podstawie tego komunikatu, powodów do zmiany planów z obawy przed rzekomą blokadą pasów lub nocnym zamknięciem portu.

Przed wyjazdem warto jednak sprawdzić status swojego lotu na stronie przewoźnika oraz w oficjalnym serwisie lotniska.

Najważniejsza informacja jest jasna: Lotnisko Chopina zapewnia, że działa bez problemów i nie zostanie zamknięte w nocy z 30 na 31 października.

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