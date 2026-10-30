PILNE! Lotnisko Chopina w Warszawie wydało komunikat. Władze dementują nieprawdziwe informacje
Pilny komunikat największego lotniska w Polsce. Lotnisko Chopina w Warszawie odniosło się do pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji o rzekomych problemach z funkcjonowaniem portu. Władze lotniska stanowczo zaprzeczają doniesieniom o blokadzie pasów startowych i zapewniają, że port działa bez zakłóceń.
Lotnisko Chopina reaguje na nieprawdziwe informacje
W piątek, 30 października, na oficjalnym profilu Lotniska Chopina w serwisie X opublikowano komunikat oznaczony hasztagiem #StopDezinformacji.
Przedstawiciele warszawskiego portu lotniczego poinformowali, że w związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi wiadomościami konieczne stało się wyjaśnienie sytuacji.
W oficjalnym wpisie czytamy:
W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi wiadomościami informujemy, że Lotnisko Chopina działa bez problemów (nie ma żadnej blokady pasów) i nie będzie dziś w nocy zamykane.
To jednoznaczne dementi informacji sugerujących, że największy port lotniczy w Polsce miałby wstrzymać swoją działalność.
Nie ma blokady pasów startowych
Władze Lotniska Chopina szczególnie podkreśliły, że żaden z pasów nie został zablokowany.
Oznacza to, że według oficjalnego komunikatu nie występują problemy, które miałyby uniemożliwiać funkcjonowanie portu z powodu rzekomej blokady infrastruktury lotniczej.
Lotnisko zapewnia również, że nie planuje zamknięcia w nocy z piątku na sobotę.
To ważna informacja dla podróżnych, którzy mają zaplanowane wieczorne, nocne lub poranne połączenia z Warszawy.
Lotnisko ostrzega przed dezinformacją
W komunikacie użyto hasztagu #StopDezinformacji, zwracając uwagę na rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości.
Nie wskazano jednak konkretnych autorów ani źródeł informacji, które przedstawiciele portu uznali za fałszywe.
Warto podkreślić, że dementi dotyczące blokady pasów i nocnego zamknięcia lotniska nie jest równoznaczne z gwarancją punktualności wszystkich lotów. Poszczególne połączenia mogą podlegać zmianom z przyczyn operacyjnych lub pogodowych.
Co to oznacza dla pasażerów?
Osoby planujące podróż z Lotniska Chopina nie mają, na podstawie tego komunikatu, powodów do zmiany planów z obawy przed rzekomą blokadą pasów lub nocnym zamknięciem portu.
Przed wyjazdem warto jednak sprawdzić status swojego lotu na stronie przewoźnika oraz w oficjalnym serwisie lotniska.
Najważniejsza informacja jest jasna: Lotnisko Chopina zapewnia, że działa bez problemów i nie zostanie zamknięte w nocy z 30 na 31 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.