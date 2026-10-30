Gigantyczna promocja w Biedronce! Kupujesz cztery produkty, a za dwa nie płacisz. Oferta tylko do soboty

30 października 2026 23:02 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka przygotowała ogromną promocję z okazji Halloween. Klienci mogą skorzystać z akcji „2+2 gratis”, dzięki której przy zakupie czterech produktów objętych ofertą dwa najtańsze otrzymają bez dodatkowej opłaty. Promocja obejmuje wybrane artykuły przemysłowe oznaczone specjalnym napisem na opakowaniu. Trzeba się jednak pospieszyć, ponieważ akcja kończy się już w sobotę, 31 października.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Warszawa w Pigułce

Wielka promocja w Biedronce. Dwa produkty dostaniesz gratis

Sieć Biedronka uruchomiła specjalną akcję promocyjną związaną z Halloween. Tym razem klienci mogą zaoszczędzić podczas zakupów artykułów przemysłowych, korzystając z mechanizmu „2+2 gratis”.

Zobacz również:

Zasada jest prosta. Wystarczy wybrać cztery produkty objęte promocją, a dwa najtańsze zostaną naliczone jako gratisowe.

Co ważne, produktów nie trzeba kupować w czterech identycznych egzemplarzach. Biedronka pozwala dowolnie mieszać artykuły uczestniczące w promocji, pod warunkiem że są odpowiednio oznaczone.

To oznacza, że można skompletować zestaw różnych produktów, zamiast kupować kilka sztuk tego samego artykułu.

Uwaga na specjalne oznaczenie. Nie wszystko jest objęte promocją

Promocja nie dotyczy całego asortymentu przemysłowego Biedronki.

Zgodnie z informacją opublikowaną przez sieć akcją objęte są produkty przemysłowe oznaczone napisem „Halloween” na opakowaniach.

Zobacz również:

Przed podejściem do kasy warto więc sprawdzić, czy wszystkie wybrane artykuły rzeczywiście uczestniczą w promocji.

Nie wystarczy, że produkt znajduje się w pobliżu sezonowej ekspozycji. Kluczowe jest oznaczenie wskazane w warunkach oferty.

Można zaoszczędzić nawet połowę wartości zakupów

Mechanizm promocji pozwala na uzyskanie znacznej oszczędności, szczególnie jeśli cztery wybrane produkty mają zbliżone ceny.

Przykładowo, jeżeli klient wybierze cztery artykuły po 20 zł każdy, standardowa wartość zakupów wyniesie 80 zł. Dzięki promocji zapłaci tylko 40 zł.

W takim przypadku oszczędność wyniesie aż 50 procent.

Trzeba jednak pamiętać, że gratisowe są zawsze dwa najtańsze produkty z promocyjnego zestawu. Jeżeli ceny poszczególnych artykułów znacząco się różnią, procentowa oszczędność będzie mniejsza.

Jest limit dzienny. Potrzebna karta Moja Biedronka

Biedronka wprowadziła ograniczenie liczby produktów, które można kupić w ramach promocji.

Z informacji zamieszczonej na oficjalnym banerze wynika, że dzienny limit wynosi 12 produktów, w tym maksymalnie sześć najtańszych gratis, na kartę Moja Biedronka.

Oznacza to możliwość skorzystania z promocji na maksymalnie trzech zestawach po cztery artykuły dziennie, z uwzględnieniem zasad akcji.

Do skorzystania z oferty potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka. Bez jej użycia promocyjny mechanizm może nie zostać naliczony.

Promocja kończy się 31 października

Akcja obowiązuje od środy, 28 października, do soboty, 31 października 2026 roku.

Oznacza to, że piątek i sobota są ostatnimi dniami na skorzystanie z oferty.

Promocja może zainteresować osoby, które planują przygotowania do Halloween, organizują przyjęcie lub chcą kupić sezonowe dekoracje i inne artykuły objęte akcją.

Warto jednak pamiętać, że dostępność poszczególnych produktów może różnić się między sklepami.

Co to oznacza dla klientów?

Jeżeli planujesz zakupy w Biedronce, sprawdź produkty przemysłowe z oznaczeniem „Halloween”. Przy zakupie czterech artykułów uczestniczących w akcji dwa najtańsze otrzymasz gratis.

Najbardziej opłacalne jest łączenie produktów o podobnych cenach, ponieważ wtedy oszczędność może wynieść nawet połowę wartości całego zestawu.

Promocja trwa tylko do 31 października, a do jej wykorzystania potrzebna jest karta Moja Biedronka.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna