Gigantyczna promocja w Biedronce! Kupujesz cztery produkty, a za dwa nie płacisz. Oferta tylko do soboty
Biedronka przygotowała ogromną promocję z okazji Halloween. Klienci mogą skorzystać z akcji „2+2 gratis”, dzięki której przy zakupie czterech produktów objętych ofertą dwa najtańsze otrzymają bez dodatkowej opłaty. Promocja obejmuje wybrane artykuły przemysłowe oznaczone specjalnym napisem na opakowaniu. Trzeba się jednak pospieszyć, ponieważ akcja kończy się już w sobotę, 31 października.
Wielka promocja w Biedronce. Dwa produkty dostaniesz gratis
Sieć Biedronka uruchomiła specjalną akcję promocyjną związaną z Halloween. Tym razem klienci mogą zaoszczędzić podczas zakupów artykułów przemysłowych, korzystając z mechanizmu „2+2 gratis”.
Zasada jest prosta. Wystarczy wybrać cztery produkty objęte promocją, a dwa najtańsze zostaną naliczone jako gratisowe.
Co ważne, produktów nie trzeba kupować w czterech identycznych egzemplarzach. Biedronka pozwala dowolnie mieszać artykuły uczestniczące w promocji, pod warunkiem że są odpowiednio oznaczone.
To oznacza, że można skompletować zestaw różnych produktów, zamiast kupować kilka sztuk tego samego artykułu.
Uwaga na specjalne oznaczenie. Nie wszystko jest objęte promocją
Promocja nie dotyczy całego asortymentu przemysłowego Biedronki.
Zgodnie z informacją opublikowaną przez sieć akcją objęte są produkty przemysłowe oznaczone napisem „Halloween” na opakowaniach.
Przed podejściem do kasy warto więc sprawdzić, czy wszystkie wybrane artykuły rzeczywiście uczestniczą w promocji.
Nie wystarczy, że produkt znajduje się w pobliżu sezonowej ekspozycji. Kluczowe jest oznaczenie wskazane w warunkach oferty.
Można zaoszczędzić nawet połowę wartości zakupów
Mechanizm promocji pozwala na uzyskanie znacznej oszczędności, szczególnie jeśli cztery wybrane produkty mają zbliżone ceny.
Przykładowo, jeżeli klient wybierze cztery artykuły po 20 zł każdy, standardowa wartość zakupów wyniesie 80 zł. Dzięki promocji zapłaci tylko 40 zł.
W takim przypadku oszczędność wyniesie aż 50 procent.
Trzeba jednak pamiętać, że gratisowe są zawsze dwa najtańsze produkty z promocyjnego zestawu. Jeżeli ceny poszczególnych artykułów znacząco się różnią, procentowa oszczędność będzie mniejsza.
Jest limit dzienny. Potrzebna karta Moja Biedronka
Biedronka wprowadziła ograniczenie liczby produktów, które można kupić w ramach promocji.
Z informacji zamieszczonej na oficjalnym banerze wynika, że dzienny limit wynosi 12 produktów, w tym maksymalnie sześć najtańszych gratis, na kartę Moja Biedronka.
Oznacza to możliwość skorzystania z promocji na maksymalnie trzech zestawach po cztery artykuły dziennie, z uwzględnieniem zasad akcji.
Do skorzystania z oferty potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka. Bez jej użycia promocyjny mechanizm może nie zostać naliczony.
Promocja kończy się 31 października
Akcja obowiązuje od środy, 28 października, do soboty, 31 października 2026 roku.
Oznacza to, że piątek i sobota są ostatnimi dniami na skorzystanie z oferty.
Promocja może zainteresować osoby, które planują przygotowania do Halloween, organizują przyjęcie lub chcą kupić sezonowe dekoracje i inne artykuły objęte akcją.
Warto jednak pamiętać, że dostępność poszczególnych produktów może różnić się między sklepami.
Co to oznacza dla klientów?
Jeżeli planujesz zakupy w Biedronce, sprawdź produkty przemysłowe z oznaczeniem „Halloween”. Przy zakupie czterech artykułów uczestniczących w akcji dwa najtańsze otrzymasz gratis.
Najbardziej opłacalne jest łączenie produktów o podobnych cenach, ponieważ wtedy oszczędność może wynieść nawet połowę wartości całego zestawu.
Promocja trwa tylko do 31 października, a do jej wykorzystania potrzebna jest karta Moja Biedronka.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.