Gigantyczna promocja w Lidlu! Drugi słoik gratis. Klienci mają tylko dwa dni na zakupy
Lidl przygotował prawdziwą gratkę dla miłośników słodkości. Od piątku, 30 października, rusza promocja na jeden z najpopularniejszych kremów do smarowania pieczywa. Przy zakupie dwóch słoików Nutelli jeden można otrzymać gratis. To oznacza oszczędność sięgającą 50 procent. Trzeba się jednak pospieszyć, ponieważ oferta obowiązuje tylko przez dwa dni i wymaga aktywowania specjalnego kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Wielka promocja w Lidlu. Nutella 1+1 gratis
Sieć Lidl przygotowała specjalną ofertę, która może zainteresować wielu klientów planujących zakupy przed długim weekendem.
Tym razem w promocji znalazła się Nutella, czyli popularny krem kakaowo-orzechowy marki Ferrero. Standardowa cena jednego słoika o gramaturze 350 gramów wynosi 18,99 zł.
W ramach akcji „1+1 gratis” klienci mogą kupić dwa słoiki w cenie jednego.
Oznacza to, że za dwa opakowania o łącznej wadze 700 gramów zapłacą tylko 18,99 zł zamiast 37,98 zł.
Cena jednego słoika po uwzględnieniu promocji wyniesie zatem około 9,50 zł.
Oszczędność prawie 19 zł. Jest jednak ważny warunek
Promocja pozwala zaoszczędzić dokładnie 18,99 zł na zakupie dwóch słoików Nutelli.
Nie wystarczy jednak samo włożenie produktów do koszyka.
Aby skorzystać z oferty, trzeba aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus, a następnie zeskanować aplikację przy kasie.
Bez aktywnego kuponu promocja może nie zostać naliczona, a klient zapłaci standardową cenę.
Dlatego przed rozpoczęciem zakupów warto uruchomić aplikację i sprawdzić dostępne kupony.
Lidl wprowadził limit. Nie kupisz dowolnej liczby słoików
Sieć określiła również maksymalną liczbę produktów objętych ofertą.
Zgodnie z informacją zamieszczoną w gazetce promocyjnej limit wynosi dwa opakowania, w tym jedno gratis, na kupon.
Oznacza to, że w ramach jednego kuponu klient może skorzystać z promocji na jedną parę słoików.
Nie można więc zakładać, że zakup większej liczby opakowań automatycznie zapewni kolejne gratisowe produkty.
Tylko dwa dni. Promocja kończy się w sobotę
Akcja rozpoczyna się w piątek, 30 października, i potrwa do soboty, 31 października 2026 roku.
To oznacza, że klienci mają zaledwie dwa dni na skorzystanie z obniżki.
Oferta może być szczególnie atrakcyjna dla rodzin z dziećmi oraz osób, które regularnie kupują krem kakaowo-orzechowy do kanapek, naleśników, gofrów czy domowych wypieków.
Warto jednak pamiętać, że dostępność produktu może różnić się w poszczególnych placówkach.
Co to oznacza dla klientów?
Jeżeli planujesz zakupy w Lidlu w piątek lub sobotę, warto sprawdzić aplikację Lidl Plus jeszcze przed wyjściem z domu.
Za dwa słoiki Nutelli o gramaturze 350 gramów zapłacisz 18,99 zł zamiast 37,98 zł, pod warunkiem prawidłowego aktywowania i wykorzystania kuponu.
Oszczędność wynosi 50 procent, ale promocja obowiązuje wyłącznie od 30 do 31 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.