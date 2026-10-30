Gigantyczna promocja w Lidlu! Aż 8 sztuk w cenie 4. Oferta tuż przed Wszystkimi Świętymi
Lidl przygotował wyjątkowo atrakcyjną promocję przed 1 listopada. Klienci mogą kupić aż osiem zniczy, płacąc tylko za cztery. Co ważne, nie trzeba wybierać identycznych modeli, ponieważ sieć pozwala dowolnie mieszać produkty. To świetna okazja dla osób, które jeszcze nie zrobiły zakupów przed Wszystkimi Świętymi. Na tym jednak nie koniec, ponieważ w najnowszej ofercie znalazła się również duża przecena popularnego polskiego masła.
Lidl przecenia wszystkie znicze. Osiem w cenie czterech
W ostatnich dniach października sklepy przeżywają wzmożony ruch. Polacy przygotowują się do Wszystkich Świętych, kupując kwiaty, wkłady i znicze, które 1 listopada zaniosą na groby swoich bliskich.
Lidl postanowił przyciągnąć klientów specjalną promocją. W najnowszej ofercie sieci znalazła się akcja „8 w cenie 4” obejmująca wszystkie znicze.
Oznacza to, że przy zakupie ośmiu zniczy klient zapłaci za cztery, a pozostałe cztery otrzyma bez dodatkowej opłaty zgodnie z zasadami promocji.
Co szczególnie istotne, produkty można dowolnie mieszać. Nie trzeba kupować ośmiu identycznych zniczy. Można wybrać różne kształty, wielkości i wzory, dostosowując zakupy do własnych potrzeb.
Można sporo zaoszczędzić. Jest jednak limit
Promocja może oznaczać znaczną oszczędność, szczególnie dla rodzin, które odwiedzają kilka grobów i potrzebują większej liczby zniczy.
Przykładowo, jeżeli osiem wybranych zniczy kosztuje po 10 zł każdy, ich standardowa wartość wyniesie 80 zł. Dzięki akcji „8 w cenie 4” klient zapłaci 40 zł.
W przypadku produktów o jednakowej cenie oszczędność wynosi więc 50 procent.
Trzeba jednak pamiętać o ograniczeniu wprowadzonym przez sieć. Zgodnie z informacją w gazetce promocyjnej limit wynosi 16 sztuk na jeden paragon.
Przy wyborze zniczy w różnych cenach warto sprawdzić zasady naliczania rabatu, ponieważ sama grafika promocyjna nie wyjaśnia szczegółowo sposobu rozliczania produktów o różnej wartości.
To nie koniec promocji. Polskie masło za 2,49 zł
Lidl przygotował również atrakcyjną ofertę na jeden z podstawowych produktów spożywczych.
W promocji znalazło się masło PILOS Mleczna Krowa o zawartości 82 procent tłuszczu, w opakowaniu 200 gramów.
Standardowa cena jednej kostki wynosi 4,99 zł. W ramach promocji klienci korzystający z aplikacji Lidl Plus mogą kupić masło za 2,49 zł za opakowanie.
To obniżka o 50 procent, ale obowiązuje pod warunkiem zakupu trzech kostek i aktywowania odpowiedniego kuponu.
Za trzy opakowania klient zapłaci łącznie 7,47 zł zamiast 14,97 zł.
Oszczędność na trzech kostkach wynosi dokładnie 7,50 zł.
Ważny warunek. Trzeba aktywować kupon
W przypadku masła obowiązuje limit trzech opakowań na jeden kupon.
Aby skorzystać z obniżki, należy wcześniej aktywować promocję w aplikacji Lidl Plus, a następnie zeskanować ją przy kasie.
Bez spełnienia tych warunków promocyjna cena może nie zostać naliczona.
Masło jest produktem polskim, co sieć dodatkowo podkreśla w swojej ofercie.
Ostatnie zakupy przed 1 listopada. Warto sprawdzić ceny
Promocje na znicze cieszą się szczególnym zainteresowaniem pod koniec października, kiedy wiele osób przygotowuje się do odwiedzenia cmentarzy.
Akcja „8 w cenie 4” może być korzystna dla klientów, którzy planują zakup większej liczby zniczy i chcą ograniczyć wydatki.
Warto jednak porównać ceny poszczególnych modeli oraz sprawdzić dostępność produktów w wybranym sklepie. Najpopularniejsze wzory mogą być szczególnie poszukiwane przed Wszystkimi Świętymi.
Najważniejsza informacja dla klientów: Lidl oferuje osiem zniczy w cenie czterech, z limitem 16 sztuk na paragon. Dodatkowo użytkownicy Lidl Plus mogą kupić trzy kostki polskiego masła po 2,49 zł każda.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.