Prezydent wszedł do Trybunału Konstytucyjnego. Przy wejściu doszło do szarpaniny [NAGRANIE]
Prezydent Karol Nawrocki wszedł do budynku Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Towarzyszył mu Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński. Wcześniej przy wejściu doszło do przepychanki. Nagranie z tego momentu opublikował Maciej Berek.
Informację o wejściu prezydenta do budynku TK przekazał w mediach społecznościowych szef jego gabinetu Paweł Szefernaker.
Według jego relacji Karol Nawrocki wszedł do środka w towarzystwie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego.
To kolejny zwrot w trwającym od piątku sporze wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Nagranie pokazuje przepychankę przy wejściu
Maciej Berek opublikował nagranie przedstawiające moment, w którym prezydent próbuje dostać się do budynku.
Na materiale widać grupę osób stojących przy wejściu oraz fizyczne przepychanie się w jego rejonie.
Po tej sytuacji Karol Nawrocki dostał się do środka.
Nagranie szybko zaczęło krążyć w mediach społecznościowych i stało się kolejnym elementem ostrego sporu o sytuację w TK.
https://t.co/sni7uvIVke
— Maciej Berek (@MaciejBerek) October 30, 2026
Prezydent wcześniej przerwał podróż do Senegalu
Jeszcze kilka godzin wcześniej Karol Nawrocki znajdował się w drodze do Senegalu.
Po otrzymaniu informacji o wydarzeniach wokół Trybunału Konstytucyjnego zdecydował jednak o przerwaniu podróży i powrocie do kraju.
Prezydent przekazał wówczas, że w takiej sytuacji powinien być w Polsce.
Kancelaria Prezydenta potwierdziła, że samolot zawrócił, a Karol Nawrocki wrócił wieczorem do Warszawy.
Wcześniej pojawiła się informacja o odmowie wjazdu
Jeszcze przed przyjazdem prezydenta do TK Anna Korwin-Piotrowska, przedstawiana przez część sędziów jako osoba kierująca Trybunałem, informowała PAP, że nie wyraża zgody na wjazd kogokolwiek na teren instytucji.
Uzasadniała swoją decyzję względami bezpieczeństwa i obawami o życie oraz zdrowie osób znajdujących się w budynku i wokół niego.
Deklarowała jednocześnie możliwość spotkania z prezydentem w Pałacu Prezydenckim.
Ostatecznie Karol Nawrocki pojawił się jednak w siedzibie TK.
Spór o to, kto kieruje Trybunałem
Tłem wydarzeń jest poważny konflikt dotyczący kierownictwa Trybunału Konstytucyjnego.
W piątek na stronie internetowej TK pojawiła się informacja o miesięcznej przerwie w wykonywaniu czynności służbowych przez prezesa Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.
Według informacji przekazywanych przez Macieja Berka, Magdalenę Bentkowską i inne osoby związane z nowym składem Trybunału, kierowanie instytucją miała przejąć Anna Korwin-Piotrowska.
Dotychczasowe kierownictwo TK zakwestionowało jednak te działania.
W mediach społecznościowych Trybunału pojawił się komunikat, że strona internetowa została „bezprawnie przejęta”, a Bogdan Święczkowski nadal pozostaje prezesem.
Spór ma więc zarówno charakter prawny, jak i polityczny, a obie strony przedstawiają przeciwstawne interpretacje legalności podejmowanych działań.
Policja zabezpieczała teren
Jeszcze przed przyjazdem prezydenta przed siedzibą TK działała policja.
Komenda Stołeczna Policji informowała, że funkcjonariusze nie znajdowali się w budynku Trybunału, lecz zabezpieczali teren wokół niego.
Według KSP podczas zgromadzenia w policjantów rzucano niebezpiecznymi przedmiotami.
Policja zatrzymała także trzy osoby, które według komunikatu przeskoczyły przez ogrodzenie i wtargnęły na teren TK.
Czynności wobec nich prowadzone są pod kątem art. 193 Kodeksu karnego, dotyczącego m.in. wdarcia się na ogrodzony teren.
Prezydent przyjechał z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego
Po powrocie do Warszawy Karol Nawrocki spotkał się ze Zbigniewem Kapińskim.
Następnie obaj udali się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego.
Paweł Szefernaker poinformował później, że prezydent oraz Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego weszli do budynku.
Na razie nie przedstawiono szczegółowych informacji dotyczących celu ich pobytu w środku ani przebiegu rozmów.
Sytuacja wokół TK nadal jest dynamiczna
Wydarzenia z nocy z 30 na 31 października są kolejnym etapem trwającego kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego.
W ciągu kilku godzin doszło do protestów, interwencji policji, zatrzymań, sporu o kierownictwo instytucji, powrotu prezydenta z zagranicznej podróży oraz jego wejścia do siedziby TK.
Najważniejszą nową informacją jest to, że Karol Nawrocki wraz ze Zbigniewem Kapińskim dostał się do budynku Trybunału. Wcześniej przy wejściu doszło do przepychanki, której fragment został nagrany i opublikowany w sieci.
Sytuacja pozostaje dynamiczna, a strony sporu przedstawiają odmienne oceny prawne wydarzeń.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.