„Jeśli do tego dojdzie, wybuchnie ogromny chaos”. Wiceszef MSWiA alarmuje
Projekt nowej ustawy dotyczącej pomocy cudzoziemcom został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. Dokument przewiduje m.in. przedłużenie legalnego pobytu obywateli Ukrainy w Polsce aż do marca 2026 roku. Jak podkreśla wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk, przepisy te mają zapobiec paraliżowi na rynku pracy i uregulować kwestie świadczeń socjalnych dla cudzoziemców.
Dlaczego zmiany są tak istotne?
Według Duszczyka, brak nowych rozwiązań groziłby ogromnym bałaganem – zarówno w kontekście prawa pobytu, jak i dostępu do zatrudnienia. – Jeżeli ustawa nie zostanie uchwalona, grozi nam gigantyczny chaos związany z legalnością pobytu części osób oraz ich możliwością podejmowania pracy – ostrzegł wiceszef MSWiA podczas piątkowej konferencji.
Świadczenia i rynek pracy
Projekt zakłada również powiązanie prawa do korzystania z programu 800 plus z obowiązkiem spełniania określonych warunków przez cudzoziemców. Rząd chce w ten sposób uszczelnić system wsparcia i uniknąć nadużyć, które pojawiały się w poprzednich latach. Nowe przepisy mają zachęcać obywateli Ukrainy do podejmowania pracy w Polsce, zamiast jedynie korzystania z pomocy socjalnej.
Prezydent znów zawetuje?
Niepewność wokół ustawy wiąże się z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego, który pod koniec sierpnia nie podpisał wcześniejszej wersji nowelizacji. Tamten dokument przedłużał świadczenia dla Ukraińców na dotychczasowych zasadach, obejmując m.in. prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Rząd liczy, że tym razem uda się uzyskać akceptację głowy państwa.
Co dokładnie przewiduje ustawa?
Nowelizacja wydłuża okres uznawania pobytu obywateli Ukrainy w Polsce za legalny do 4 marca 2026 roku. Dzięki temu osoby przybyłe w związku z wojną nadal będą miały dostęp do rynku pracy. Jednocześnie wprowadzono przepisy porządkujące system wsparcia i likwidujące część nadzwyczajnych rozwiązań obowiązujących od początku konfliktu.
Szersze znaczenie zmian
Ustawa ma nie tylko uspokoić sytuację na rynku pracy, ale też ograniczyć napięcia społeczne. Regulacje dotyczące świadczeń i statusu prawnego cudzoziemców od miesięcy budzą emocje. Wprowadzenie jasnych zasad ma zapobiec poczuciu nierównego traktowania i zapewnić większą stabilność dla wszystkich – zarówno dla obywateli Polski, jak i dla osób uciekających przed wojną.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.