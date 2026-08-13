Jest decyzja w sprawie 14. emerytury. We wrześniu pieniądze dostaną nie tylko seniorzy
Miliony osób czekają na tegoroczną 14. emeryturę. Rząd wskazał wrzesień 2026 roku jako miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia. Wiele osób może jednak nie zdawać sobie sprawy, że popularna „czternastka” nie jest przeznaczona wyłącznie dla emerytów. Na liście uprawnionych znajdują się również niektórzy renciści oraz osoby pobierające inne świadczenia. Kwota wypłaty będzie natomiast zależała od wysokości podstawowego świadczenia.
14. emerytura w 2026 roku. Rząd wskazał termin
Wypłata dodatkowego świadczenia ma nastąpić we wrześniu 2026 roku. Dla osób uprawnionych oznacza to dodatkowe pieniądze obok regularnie otrzymywanej emerytury, renty lub innego świadczenia objętego przepisami.
Co istotne, beneficjenci nie muszą składać specjalnego wniosku o przyznanie czternastki. Świadczenie jest ustalane i wypłacane z urzędu.
Podstawą tegorocznych wyliczeń jest obecnie 1978,49 zł brutto. To wysokość najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2026 roku.
1978,49 zł brutto nie dla każdego. Jest ważny próg
Pełną kwotę mogą otrzymać osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie.
Po przekroczeniu tej granicy zaczyna działać mechanizm „złotówka za złotówkę”. Każda złotówka ponad 2900 zł powoduje zmniejszenie czternastki o złotówkę.
Możemy pokazać to na prostym przykładzie. Jeżeli emerytura wynosi 3500 zł brutto, próg zostaje przekroczony o 600 zł. Przy kwocie bazowej 1978,49 zł brutto wysokość dodatkowego świadczenia wyniosłaby więc:
1978,49 zł – 600 zł = 1378,49 zł brutto.
Istnieje również minimalna kwota wypłaty. Jeżeli po zastosowaniu mechanizmu pomniejszenia czternastka byłaby niższa niż 50 zł brutto, świadczenie nie zostanie wypłacone.
Nie tylko emeryci dostaną pieniądze
Nazwa świadczenia może sugerować, że pieniądze przysługują wyłącznie seniorom pobierającym emeryturę. W rzeczywistości katalog uprawnionych jest znacznie szerszy.
Czternastą emeryturę mogą otrzymać także osoby pobierające określone renty i inne długoterminowe świadczenia. Dotyczy to między innymi świadczeniobiorców systemu powszechnego, rolniczego oraz systemów emerytalnych służb mundurowych.
Wśród potencjalnych beneficjentów znajdują się także osoby pobierające między innymi rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę socjalną, emeryturę pomostową, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, świadczenie lub zasiłek przedemerytalny oraz rodzicielskie świadczenie uzupełniające, jeżeli spełniają warunki wynikające z przepisów.
Czternastkę może dostać również młoda osoba
To jedna z mniej oczywistych zasad całego mechanizmu. O prawie do wypłaty nie decyduje wyłącznie wiek.
W katalogu świadczeń objętych czternastką znajdują się bowiem również renty. Oznacza to, że w określonych sytuacjach dodatkowe pieniądze może otrzymać osoba, która nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego.
Dlatego określenie „14. emerytura dla seniorów” jest dużym uproszczeniem. W praktyce świadczenie może trafić również do części znacznie młodszych świadczeniobiorców.
Czy czternastka może być wyższa niż 1978,49 zł?
Przepisy pozostawiają tutaj rządowi dodatkową możliwość. Rada Ministrów może ustalić kwotę 14. emerytury na poziomie wyższym od najniższej emerytury.
Nie oznacza to jednak, że wyższa wypłata została już przesądzona. Na obecnym etapie podstawą do wyliczeń pozostaje kwota 1978,49 zł brutto.
Ewentualna decyzja o podwyższeniu świadczenia wymaga odpowiedniego rozporządzenia. Dopóki taka decyzja nie zostanie podjęta, osoby oczekujące na czternastkę nie powinny zakładać, że otrzymają więcej niż wynika z obecnych zasad.
W 2025 roku maksymalnie było 1878,91 zł
Tegoroczna podstawowa kwota jest wyższa niż przed rokiem. W 2025 roku pełna czternastka wynosiła 1878,91 zł brutto.
Różnica wynika ze wzrostu najniższej emerytury po tegorocznej waloryzacji. Przy zachowaniu obecnej kwoty pełne świadczenie w 2026 roku będzie więc o 99,58 zł brutto wyższe niż rok wcześniej.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli pobierasz emeryturę, rentę albo inne świadczenie objęte przepisami dotyczącymi czternastki, najważniejszą kwotą jest 2900 zł brutto. Do tego poziomu można otrzymać pełną wysokość dodatkowego świadczenia.
Jeżeli otrzymujesz więcej, nie oznacza to automatycznej utraty czternastki. Świadczenie zaczyna być stopniowo zmniejszane zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Dopiero gdy wyliczona kwota spadnie poniżej ustawowego minimum wynoszącego 50 zł brutto, wypłaty nie będzie.
Nie trzeba również składać wniosku. Jeśli dana osoba spełnia warunki, dodatkowe świadczenie zostanie ustalone z urzędu.
Najważniejsza wiadomość dotyczy jednak terminu. Wrzesień 2026 roku ma być miesiącem wypłat tegorocznej 14. emerytury. A ponieważ świadczenie obejmuje nie tylko klasyczne emerytury, dodatkowych pieniędzy mogą spodziewać się także niektórzy renciści i inni świadczeniobiorcy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.