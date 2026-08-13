Stuu wraca z Wielkiej Brytanii do Polski. Ma trafić do aresztu, w tle sprawa Pandora Gate
Stuart K.-B., znany w internecie jako Stuu, wraca do Polski w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym afery Pandora Gate. Jak podało RMF FM, brytyjsko-polski youtuber miał zostać przetransportowany rejsowym samolotem do Warszawy po tym, jak brytyjski wymiar sprawiedliwości zgodził się na jego wydanie Polsce. Po przylocie ma trafić do aresztu.
To kolejny ważny etap sprawy, która od 2023 roku wzbudza ogromne zainteresowanie w Polsce. Postępowanie dotyczy podejrzeń związanych z czynami wobec osób małoletnich. Należy podkreślić, że przedstawiane Stuu zarzuty pozostają zarzutami, a o odpowiedzialności karnej może rozstrzygnąć sąd.
Stuu ma wrócić do Polski. RMF FM podało nowe informacje
Według informacji przekazanych 13 sierpnia przez dziennikarza RMF FM Krzysztofa Zasadę Stuart K.-B. miał zostać przetransportowany z Wielkiej Brytanii do Warszawy. Po przylocie ma zostać osadzony w areszcie. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Wcześniej przed brytyjskim wymiarem sprawiedliwości toczyła się procedura dotycząca jego wydania Polsce. Jak informowało RMF FM, w lipcu brytyjski sąd zgodził się na ekstradycję youtubera.
Powrót Stuu oznacza, że polskie organy ścigania będą mogły kontynuować czynności z jego udziałem w kraju.
Prokuratura chce postawić mu poważne zarzuty
Według informacji RMF FM Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała postanowienie o przedstawieniu Stuartowi K.-B. zarzutów już w październiku 2023 roku.
Sprawa dotyczy podejrzenia czynów o charakterze seksualnym wobec dziewczynek, które nie ukończyły 15 lat. Według ustaleń przywoływanych przez RMF FM zdarzenia objęte postępowaniem miały mieć miejsce latem 2015 roku oraz w sierpniu 2018 roku.
Postępowanie obejmuje również podejrzenie rozpijania osób małoletnich. Według informacji rozgłośni jedna z osób, którą youtuber miał nakłaniać do spożywania alkoholu, miała być jednocześnie pokrzywdzoną w jednym z badanych zdarzeń.
RMF FM podaje, że według polskiego nakazu aresztowania mężczyźnie może grozić kara do 12 lat pozbawienia wolności.
Sprawa zaczęła się od Pandora Gate
Postępowanie jest związane z głośną aferą określaną jako Pandora Gate. Sprawa wybuchła jesienią 2023 roku po publikacjach dotyczących kontaktów części popularnych twórców internetowych z osobami małoletnimi.
Jednym z materiałów, które wywołały ogromną dyskusję w internecie, była publikacja Sylwestra Wardęgi. Pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje doprowadziły do zainteresowania sprawą organów ścigania.
Sprawa błyskawicznie wykroczyła poza środowisko YouTube. Informacje dotyczące Pandora Gate były komentowane również przez przedstawicieli ówczesnego rządu.
Stuu został zatrzymany w Wielkiej Brytanii
Stuart K.-B. został zatrzymany w Wielkiej Brytanii w październiku 2023 roku. Następnie rozpoczęła się procedura dotycząca przekazania go polskim organom.
Według RMF FM w lutym 2025 roku sąd zgodził się na jego ekstradycję, jednak youtuber odwołał się od tej decyzji.
Jednym z argumentów podnoszonych przez jego stronę miały być wątpliwości dotyczące niezależności polskiego postępowania. Youtuber wskazywał między innymi na wcześniejsze publiczne wypowiedzi ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego dotyczące sprawy Pandora Gate.
Brytyjski sąd nie podzielił jednak tych argumentów. Ostatecznie zapadła decyzja umożliwiająca wydanie mężczyzny Polsce.
Z Wielkiej Brytanii prosto do Warszawy
Według najnowszych informacji RMF FM Stuu miał przylecieć do Polski na pokładzie rejsowego samolotu. Miejscem docelowym jest Warszawa.
Po przekazaniu polskim służbom ma trafić do aresztu. Jego sprowadzenie do kraju otwiera możliwość dalszego prowadzenia postępowania bez przeszkody wynikającej z jego pobytu w Wielkiej Brytanii.
Sama ekstradycja nie przesądza oczywiście o winie podejrzanego. Jest procedurą służącą przekazaniu osoby państwu, które chce prowadzić wobec niej postępowanie karne. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury wskazuje, że ekstradycja może służyć między innymi właśnie ściganiu osoby podejrzanej. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Kim jest Stuu?
Stuart K.-B. przez lata należał do największych gwiazd polskiego YouTube. Działalność rozpoczynał od materiałów związanych przede wszystkim z grą Minecraft. Z czasem jego kanał zmienił charakter, a twórca publikował także filmy rozrywkowe, komediowe i lifestylowe.
Według danych przytoczonych przez RMF FM jego kanał na YouTube obserwowało około 4,1 mln użytkowników, natomiast profil na Instagramie około 1,8 mln osób.
Stuu urodził się i wychował w Wielkiej Brytanii. Posiada obywatelstwo brytyjskie i polskie. W 2014 roku przeprowadził się do Polski, gdzie rozwinął swoją działalność internetową.
Później wrócił do Wielkiej Brytanii i ograniczył aktywność w mediach społecznościowych.
Co wydarzy się teraz?
Najważniejszą zmianą jest fizyczne przekazanie podejrzanego polskim organom. Jeżeli informacje RMF FM dotyczące transportu zostaną wykonane zgodnie z planem, dalsze czynności będą prowadzone już w Polsce.
Sprawa nie oznacza jednak skazania Stuu. Na obecnym etapie mówimy o podejrzeniach i zarzutach formułowanych w postępowaniu karnym. Obowiązuje zasada domniemania niewinności, a ewentualną winę i karę może ustalić sąd.
Co to oznacza dla Ciebie?
Dla osób śledzących Pandora Gate sprowadzenie Stuu do Polski jest jednym z najważniejszych wydarzeń w tej sprawie od czasu jego zatrzymania w Wielkiej Brytanii.
Postępowanie, które przez długi czas wymagało prowadzenia procedury międzynarodowej, może teraz wejść w kolejny etap. Stuart K.-B. ma znaleźć się w dyspozycji polskich organów ścigania i trafić do aresztu.
W najbliższym czasie kluczowe będą oficjalne komunikaty prokuratury dotyczące wykonania czynności procesowych po jego sprowadzeniu oraz dalszych decyzji w sprawie. Ze względu na charakter zarzutów i osoby pokrzywdzone informacje ujawniane opinii publicznej mogą być ograniczone.
Źródło: RMF FM, informacje dziennikarza Krzysztofa Zasady z 13 sierpnia 2026 r.; materiały dotyczące zasad postępowania ekstradycyjnego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.