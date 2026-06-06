Już nie truskawki. To ten owoc stał się hitem lata 2026
Borówka szturmem podbija sklepy, targowiska i media społecznościowe, stając się jednym z największych hitów sezonu 2026. Najnowsze badania pokazują, że Polacy coraz chętniej sięgają po ten owoc, a dietetycy od lat zaliczają go do grona najcenniejszych produktów w codziennej diecie. Bogata w błonnik i naturalne przeciwutleniacze borówka łączy smak z wartościami odżywczymi, dlatego wielu ekspertów nie ma wątpliwości, że to właśnie ona może być najmodniejszym owocem tegorocznego lata.
To najmodniejszy owoc lata 2026. Dietetycy są zachwyceni, a Polacy kupują go coraz częściej
Lato 2026 zapowiada się wyjątkowo dla miłośników owoców. Choć od lat królową sezonu pozostaje truskawka, coraz więcej ekspertów i konsumentów zwraca uwagę na inny owoc, który szturmem zdobywa sklepy, targowiska i media społecznościowe. Mowa o borówce, której popularność rośnie z roku na rok. Dietetycy od dawna zaliczają ją do najcenniejszych owoców jagodowych, a najnowsze badania pokazują, że Polacy coraz chętniej po nią sięgają.
Borówka zdobywa serca Polaków
Z danych Kantar Polska opublikowanych w 2026 roku wynika, że borówka znajduje się już w ścisłej czołówce najczęściej spożywanych owoców w kraju. W marcu spożywało ją 44 proc. Polaków, co dało jej trzecie miejsce w zestawieniu najpopularniejszych owoców, zaraz za jabłkami i gruszkami.
Jeszcze bardziej imponująco wyglądają dane dotyczące wzrostu zainteresowania. W ciągu ostatnich lat liczba konsumentów borówek systematycznie rośnie, a tylko w ostatnim roku przybyło około 1,4 mln nowych osób regularnie sięgających po ten owoc.
Dlaczego dietetycy tak ją chwalą?
Borówka od lat znajduje się na listach tzw. superfoods. Zawiera błonnik pokarmowy, witaminę C, witaminę K oraz naturalne przeciwutleniacze, które pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym. To właśnie wysoka zawartość antocyjanów odpowiada za charakterystyczny granatowy kolor owoców i jest jednym z powodów zainteresowania naukowców ich właściwościami.
Specjaliści podkreślają również, że borówki są niskokaloryczne i mogą stanowić wartościową przekąskę dla osób dbających o sylwetkę.
Owoc idealny na lato
Borówki mają jeszcze jedną przewagę nad wieloma innymi owocami sezonowymi. Są wygodne w spożyciu, nie wymagają obierania i można zabrać je praktycznie wszędzie. Coraz częściej trafiają do lunchboxów, koktajli, owsianek, deserów i sałatek.
Rosnąca popularność zdrowego stylu życia sprawia, że konsumenci coraz częściej wybierają właśnie takie produkty. W mediach społecznościowych borówki regularnie pojawiają się w przepisach fitness, dietetycznych śniadaniach oraz materiałach promujących zdrowe odżywianie.
Polska jest jednym z liderów produkcji
Nie bez znaczenia jest również fakt, że Polska należy do największych producentów borówki w Europie. Według danych branżowych nasz kraj znajduje się w ścisłej czołówce producentów tych owoców na świecie, co przekłada się na ich szeroką dostępność w sezonie letnim.
Dzięki temu świeże polskie borówki można kupić zarówno na lokalnych targowiskach, jak i w największych sieciach handlowych.
Nie tylko borówka. Rośnie moda na owoce jagodowe
Eksperci zwracają uwagę, że wzrost zainteresowania dotyczy całej grupy owoców jagodowych. Coraz większą popularnością cieszą się również maliny, czereśnie i aronia. Jednak to właśnie borówka jest dziś najczęściej wskazywana jako symbol zdrowego stylu życia i owoc, który najmocniej zyskał w oczach konsumentów.
Co to oznacza dla Ciebie?
– borówki należą do najpopularniejszych owoców w Polsce;
– liczba ich konsumentów systematycznie rośnie;
– są bogate w błonnik i naturalne przeciwutleniacze;
– świetnie sprawdzają się jako zdrowa przekąska latem;
– Polska jest jednym z największych producentów borówek w Europie.
Jeśli szukasz owocu, który idealnie wpisuje się w trendy lata 2026, borówka wydaje się jednym z najmocniejszych kandydatów. Łączy wygodę, smak i wartości odżywcze, a jej popularność rośnie z każdym sezonem.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.