Już trzecia placówka USA ostrzega Europę. Amerykanie wydali niepokojący komunikat. Padły bardzo poważne słowa
To już trzecia amerykańska placówka dyplomatyczna, której ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa w Europie pojawiło się 16 listopada. Po ambasadach Stanów Zjednoczonych w Sofii i Madrycie podobny komunikat opublikował Konsulat Generalny USA w Barcelonie. Treść ostrzeżenia jest wyjątkowo stanowcza. Amerykanie wskazują na poważne zagrożenia, które mogą pojawić się bez wcześniejszego uprzedzenia. Wprost przywołują również niepokojące wydarzenia z ostatnich tygodni.
Kolejna amerykańska placówka publikuje ostrzeżenie. Tym razem komunikat nadszedł z Barcelony
W poniedziałek, 16 listopada 2026 roku, na oficjalnym profilu Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Barcelonie pojawił się komunikat dotyczący bezpieczeństwa na terenie Europy. To kolejna publikacja amerykańskiej dyplomacji tego dnia, po ostrzeżeniach przekazanych przez ambasady USA w Sofii i Madrycie. Wszystkie trzy placówki zwracają uwagę na zagrożenia związane ze zbliżającym się okresem świątecznym, kiedy w wielu europejskich miastach odbywają się wydarzenia przyciągające tysiące mieszkańców i turystów.
Amerykańscy dyplomaci apelują do obywateli Stanów Zjednoczonych o zachowanie szczególnej czujności, obserwowanie otoczenia oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa osobistego. Ostrzegają, że duże zgromadzenia publiczne i wydarzenia świąteczne mogą stanowić dogodny cel niebezpiecznych działań.
Komunikat opublikowany w Barcelonie powtarza zasadniczą treść ostrzeżenia przekazanego przez amerykańską ambasadę w Madrycie. Nie jest więc potwierdzeniem pojawienia się nowego, niezależnego zagrożenia. Pokazuje jednak, że zalecenia dotyczące bezpieczeństwa są rozpowszechniane przez kolejne placówki dyplomatyczne USA.
Amerykanie ostrzegają przed najpoważniejszym scenariuszem. Może nie być żadnego uprzedzenia
Najbardziej alarmujący fragment komunikatu dotyczy możliwości przeprowadzenia ataków terrorystycznych na terenie Europy. Konsulat Generalny USA w Barcelonie informuje, że potencjalnym celem organizacji terrorystycznych i przestępców mogą być duże zgromadzenia oraz wydarzenia publiczne.
W ostrzeżeniu zaznaczono, że do ataków mogą przystąpić również osoby działające samodzielnie. Co szczególnie istotne, amerykańscy dyplomaci podkreślają, że takie zdarzenia mogą nastąpić przy niewielkim ostrzeżeniu lub całkowicie bez wcześniejszych sygnałów.
Wśród miejsc potencjalnie narażonych wskazano popularne atrakcje turystyczne, targowiska, węzły komunikacyjne, centra handlowe, miejsca kultu religijnego i inne przestrzenie publiczne. W związku ze zbliżającymi się świętami szczególną uwagę zwrócono na festiwale, jarmarki i wydarzenia przyciągające tłumy.
Nie oznacza to, że amerykańskie służby potwierdziły przygotowania do konkretnego ataku. Ostrzeżenie wskazuje jednak na zagrożenia, które zdaniem dyplomatów należy uwzględnić podczas planowania podróży i udziału w wydarzeniach publicznych.
Niepokojące wydarzenia już miały miejsce. W komunikacie pojawia się informacja o groźbach bombowych
Amerykański konsulat zwraca również uwagę na incydenty, które w listopadzie spowodowały zakłócenia w europejskim transporcie lotniczym. Według opublikowanego komunikatu w wielu państwach Europy odnotowano fałszywe groźby bombowe wymierzone w lotnictwo cywilne. Ich konsekwencją były utrudnienia w realizacji połączeń lotniczych.
Choć zgłoszenia miały charakter fałszywy, mogły wywoływać poważne zakłócenia organizacyjne, opóźnienia i niepewność wśród pasażerów. W komunikacie nie podano szczegółowej listy państw ani lotnisk objętych tymi zdarzeniami, dlatego nie można na jego podstawie stwierdzić, że incydenty wystąpiły również w Polsce.
Dyplomaci przypominają ponadto o demonstracjach i strajkach, które w ostatnich miesiącach występowały z większą częstotliwością. Tego rodzaju wydarzenia mogą utrudniać funkcjonowanie transportu publicznego i zakłócać codzienne życie mieszkańców oraz turystów.
Sofia, Madryt, Barcelona. Dlaczego komunikaty pojawiają się w kolejnych placówkach?
Trzy publikacje amerykańskich placówek dyplomatycznych jednego dnia mogą przyciągać uwagę, zwłaszcza że wszystkie odnoszą się do zagrożeń na terenie Europy. Ostrzeżenia pojawiły się na oficjalnych profilach Ambasady USA w Sofii, Ambasady USA w Madrycie oraz Konsulatu Generalnego USA w Barcelonie.
Ważne jest jednak właściwe rozumienie tej sytuacji. Publikowanie tego samego lub bardzo podobnego ostrzeżenia przez kilka placówek nie oznacza automatycznie, że w każdym z tych miast wykryto osobne zagrożenie terrorystyczne. Nie dowodzi również, że amerykańskie służby spodziewają się ataku w określonym terminie.
Tego rodzaju komunikaty mogą być rozpowszechniane przez różne placówki w ramach szerszych działań informacyjnych skierowanych do obywateli USA. Ich celem jest dotarcie do jak największej liczby Amerykanów przebywających lub planujących podróż po Europie.
Niezależnie od tego treść ostrzeżenia pozostaje istotna: amerykańska dyplomacja zaleca zwiększoną czujność w miejscach publicznych, szczególnie w okresie świątecznym.
Co z Polską? Czy mieszkańcy Warszawy i Mazowsza powinni się obawiać?
Opublikowane komunikaty odnoszą się do Europy jako całości. Oznacza to, że przedstawione w nich zasady bezpieczeństwa mogą mieć zastosowanie również podczas pobytu w Polsce, w tym w Warszawie i na Mazowszu.
W stolicy zbliża się okres wzmożonych zakupów, podróży i wydarzeń bożonarodzeniowych. Wiele osób będzie odwiedzać centra handlowe, dworce, lotniska i popularne miejsca spotkań. Są to lokalizacje, w których szczególnie istotne pozostaje przestrzeganie zaleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Należy jednak podkreślić, że komunikat amerykańskiego konsulatu nie wskazuje Polski jako celu planowanego ataku. Nie zawiera również informacji o bezpośrednim zagrożeniu dla Warszawy ani o przygotowywaniu zamachu na Mazowszu.
Sam fakt publikacji europejskiego ostrzeżenia nie oznacza podwyższenia stopnia alarmowego w Polsce. Ewentualne decyzje w tej sprawie podejmują właściwe polskie władze, a nie zagraniczne placówki dyplomatyczne.
Co to oznacza dla Ciebie? Przed świętami warto zastosować kilka zasad
Najważniejsze zalecenie płynące z amerykańskiego komunikatu dotyczy zachowania szczególnej ostrożności w zatłoczonych miejscach. Podczas uczestnictwa w wydarzeniach świątecznych, zakupów i podróży warto obserwować otoczenie oraz zwracać uwagę na oficjalne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa.
Osoby planujące wyjazdy zagraniczne powinny sprawdzać aktualną sytuację w kraju docelowym, w tym informacje o demonstracjach, strajkach i ewentualnych utrudnieniach w transporcie. Przed wylotem warto zweryfikować status połączenia lotniczego oraz komunikaty publikowane przez przewoźników.
Podczas pobytu na imprezach masowych należy znać lokalizację wyjść ewakuacyjnych i przestrzegać poleceń organizatorów oraz służb porządkowych. W przypadku zauważenia podejrzanego przedmiotu lub niebezpiecznego zachowania należy oddalić się od potencjalnego zagrożenia i powiadomić odpowiednie służby. W Polsce numer alarmowy to 112.
Amerykańscy dyplomaci zalecają również unikanie demonstracji oraz regularne śledzenie lokalnych wiadomości. Zwracają uwagę, że utrudnienia w podróżowaniu i codziennym funkcjonowaniu mogą występować na terenie Europy w całym okresie świątecznym.
Kolejne ostrzeżenie przed świętami. Co wiadomo na pewno?
W poniedziałek, 16 listopada, ostrzeżenia bezpieczeństwa dotyczące Europy zostały opublikowane przez co najmniej trzy placówki dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych: w Sofii, Madrycie i Barcelonie. Komunikaty wskazują na ryzyko ataków terrorystycznych, w tym działań pojedynczych sprawców, oraz możliwość wystąpienia zakłóceń transportowych.
Nie przekazano jednak informacji o konkretnym, potwierdzonym planie ataku na Polskę. Nie wskazano też daty ani miejsca spodziewanego zamachu. Ostrzeżenia mają charakter prewencyjny i są skierowane przede wszystkim do obywateli USA.
Najważniejszy przekaz amerykańskiej dyplomacji jest jednoznaczny: w okresie świątecznym należy zachować zwiększoną czujność, szczególnie w miejscach, w których gromadzą się duże grupy ludzi.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.