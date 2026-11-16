Pożar w pociągu „Uszatek” do Warszawy. Pasażerowie wysiadali w Justynowie, 2 osoby poszkodowane
W poniedziałek 16 listopada rano w pociągu PKP Intercity „Uszatek” z Łodzi Fabrycznej do Warszawy Wschodniej zapalił się jeden z wagonów. Skład zatrzymał się awaryjnie w Justynowie pod Łodzią, a wszyscy pasażerowie musieli wysiąść. 2 osoby doznały niewielkich obrażeń podczas ewakuacji.
Dym i zapach spalenizny. Konduktorzy ugasili ogień gaśnicami
Do zdarzenia doszło po godz. 8:15 na odcinku między Gałkówkiem a Łodzią Andrzejowem, w powiecie łódzkim wschodnim. Pasażerowie zauważyli dym i poczuli zapach spalenizny. Według wstępnych informacji zapaliły się klocki hamulcowe w jednym z wagonów. Nagranie z miejsca pokazuje pracownika PKP Intercity, który gasi ogień gaśnicą.
Gdy na miejsce dotarli strażacy, ze składu wydobywał się już tylko lekki dym. Okazało się, że ewakuacją i gaszeniem pożaru zajął się zespół konduktorski.
360 osób wysiadło na peronie, 2 lekko poszkodowane
Pociągiem podróżowało 360 osób. Wszyscy podróżni zostali wysadzeni na peronie stacji Justynów – poinformował Radio Łódź rzecznik PKP Intercity Mateusz Gdowski. Strażacy udzielili pomocy 2 osobom, które doznały niewielkich obrażeń podczas ewakuacji. Część mediów podawała, że ewakuowano ok. 400 osób.
Po wykryciu dymu wyłączono napięcie w sieci trakcyjnej i wstrzymano ruch na obu torach. Na miejsce wezwano rewidenta, który miał obejrzeć uszkodzony skład. „Uszatek” nie pojechał już dalej.
Opóźnienia do godziny, pasażerowie przesiedli się do innych pociągów
Ruch na odcinku Łódź Widzew – Koluszki był wstrzymany przez ok. 40 minut, potem stopniowo go przywracano. Pociągi w kierunku Łodzi, Skierniewic i Częstochowy miały opóźnienia sięgające godziny. Sam „Uszatek” miał prawie 1,5 godz. opóźnienia, zanim został odwołany na dalszej trasie.
Podróżni z „Uszatka” mogli kontynuować podróż pociągami IC „Dąbrowska”, IC „Pobrzeże” i „Skarnek”.
Warszawa: pasażerowie do stolicy dotarli z opóźnieniem
„Uszatek” to poranne połączenie z Łodzi do Warszawy. W poniedziałek pasażerowie, którzy mieli dojechać na Warszawę Wschodnią, dotarli do stolicy innymi pociągami, z opóźnieniem. Opóźnienia odczuli też podróżni innych pociągów jadących przez Koluszki.
Pasażerowie, których pociąg przyjechał na stację docelową z opóźnieniem co najmniej 60 minut, mogą ubiegać się o odszkodowanie od przewoźnika. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem o prawach pasażerów kolei wynosi ono 25 proc. ceny biletu przy opóźnieniu od 60 do 119 minut i 50 proc. przy opóźnieniu od 120 minut.
Opóźniony lub odwołany pociąg. Co warto wiedzieć
- Zachowaj bilet i zapisz, o której godzinie faktycznie dojechałeś na stację docelową. To podstawa do odszkodowania.
- Przy opóźnieniu od 60 minut przysługuje 25 proc. ceny biletu, a od 120 minut 50 proc.
- Reklamację złożysz w PKP Intercity przez formularz online, mailowo lub w kasie.
- Jeśli twój pociąg zostanie odwołany, pytaj obsługę, którym pociągiem możesz jechać dalej na ten sam bilet.
- Gdy w pociągu poczujesz dym lub zapach spalenizny, natychmiast zawiadom konduktora. W razie zagrożenia życia dzwoń pod 112.
- Bieżące utrudnienia sprawdzisz na Portalu Pasażera PKP PLK i w aplikacji PKP Intercity.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.