USA wydały pilne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa w Europie. Polacy powinni wiedzieć, co się dzieje
Amerykańska ambasada opublikowała pilne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa w Europie. Władze USA zwracają uwagę na ryzyko ataków terrorystycznych w okresie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Wśród miejsc wymagających szczególnej ostrożności wymieniono jarmarki świąteczne, centra handlowe, dworce, lotniska i popularne atrakcje turystyczne. Komunikat dotyczy całej Europy, a więc również podróżujących po Polsce.
W poniedziałek, 16 listopada 2026 roku, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Sofii opublikowała oficjalny komunikat zatytułowany „Security Alert for U.S. Citizens in Europe”. To ostrzeżenie skierowane do obywateli amerykańskich przebywających lub podróżujących po Europie. Jego treść została również przekazana za pośrednictwem oficjalnego konta placówki dyplomatycznej w serwisie X.
Amerykańskie służby dyplomatyczne zwracają uwagę, że zbliżający się sezon świąteczny oznacza zwiększony ruch w miejscach publicznych. Właśnie takie lokalizacje mogą stać się potencjalnym celem organizacji terrorystycznych lub pojedynczych sprawców. Zagrożenie może wystąpić bez wcześniejszego ostrzeżenia.
Amerykanie wskazują miejsca, w których należy zachować szczególną czujność
W ostrzeżeniu wymieniono miejsca gromadzące duże liczby ludzi, szczególnie w okresie przygotowań do świąt. Chodzi zarówno o popularne wydarzenia, jak i obiekty odwiedzane codziennie przez tysiące osób.
Szczególną uwagę zwrócono na:
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jarmarki bożonarodzeniowe i wydarzenia świąteczne;
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centra handlowe i zatłoczone ulice;
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dworce kolejowe, lotniska i węzły komunikacyjne;
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popularne atrakcje turystyczne;
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świątynie i miejsca kultu religijnego;
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festiwale, demonstracje i duże zgromadzenia publiczne.
W komunikacie podkreślono, że potencjalne ataki mogą zostać przeprowadzone zarówno przez zorganizowane grupy, jak i osoby działające samodzielnie. Amerykańskie władze zalecają zachowanie szczególnej czujności podczas przemieszczania się w tłumie oraz korzystania z transportu publicznego.
Co z Warszawą? Ostrzeżenie obejmuje całą Europę
Opublikowany alert ma charakter ogólnoeuropejski. Nie wskazuje Warszawy ani żadnego innego polskiego miasta jako konkretnego celu zamachu. Nie oznacza również, że amerykańskie służby potwierdziły przygotowania do ataku na terytorium Polski.
Jednak zalecenia dotyczące zachowania ostrożności mogą mieć znaczenie również dla mieszkańców stolicy i Mazowsza, szczególnie w czasie zbliżających się wydarzeń świątecznych. Duże centra handlowe, dworce, lotniska oraz popularne miejsca spotkań przyciągają tysiące osób każdego dnia.
Warto wyraźnie zaznaczyć, że nie jest to ogłoszenie bezpośredniego zagrożenia terrorystycznego w Warszawie, lecz ostrzeżenie prewencyjne dotyczące bezpieczeństwa na całym kontynencie.
USA apelują do obywateli. Nie tylko zagrożenie terrorystyczne
Amerykańska ambasada zwraca uwagę również na inne zagrożenia mogące utrudnić podróżowanie po Europie. W komunikacie opisano ryzyko zakłóceń transportowych związanych ze strajkami, demonstracjami oraz fałszywymi alarmami bombowymi. Takie incydenty mogą powodować opóźnienia lotów, problemy na dworcach i czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu infrastruktury.
Amerykańskim obywatelom zalecono regularne śledzenie lokalnych wiadomości, sprawdzanie komunikatów przewoźników oraz unikanie demonstracji. Podkreślono także znaczenie stosowania się do poleceń policji i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Co to oznacza dla Ciebie? Zbliżają się święta i wielkie zgromadzenia
Mieszkańcy Warszawy oraz innych polskich miast nie muszą rezygnować z planowanych wyjazdów czy udziału w wydarzeniach świątecznych. Warto jednak zachować podstawowe środki ostrożności, zwłaszcza podczas przebywania w tłumie. Należy zwracać uwagę na komunikaty organizatorów imprez, znać lokalizację wyjść ewakuacyjnych i reagować na polecenia służb porządkowych.
Osoby planujące podróże zagraniczne powinny dodatkowo monitorować sytuację w kraju docelowym. W przypadku zauważenia podejrzanego zachowania lub przedmiotu nie należy podejmować samodzielnych działań, lecz powiadomić odpowiednie służby. W Polsce numerem alarmowym jest 112.
Najważniejsze jest rozróżnienie między ostrzeżeniem prewencyjnym a informacją o bezpośrednim zagrożeniu. Komunikat amerykańskiej ambasady nie oznacza, że zapadła decyzja o odwoływaniu wydarzeń świątecznych lub że potwierdzono przygotowania do zamachu w Polsce. Jest jednak wyraźnym sygnałem, że amerykańskie władze apelują o wzmożoną czujność w całej Europie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.