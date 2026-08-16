Zderzenie trzech aut na Mazowszu. Droga zablokowana, cztery osoby w szpitalu
Około godziny 17:20 doszło do zdarzenia drogowego w rejonie ulicy Dygasińskiego w Ciechanowie, na wysokości pętli miejskiej. W zderzeniu brały udział trzy pojazdy – ford, toyota i peugeot. Cztery osoby zostały przewiezione do szpitala. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a policja ustala dokładne okoliczności zdarzenia.
Odcinek pętli zablokowany
Jak poinformowała Policja Ciechanów, w wyniku wypadku zablokowany został odcinek pętli miejskiej w rejonie ulicy Dygasińskiego. Funkcjonariusze apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdu przez ten rejon miasta.
Kolejny wypadek w tym samym miejscu
Pętla miejska w Ciechanowie od dłuższego czasu należy do najbardziej newralgicznych punktów na drogowej mapie miasta. W listopadzie doszło tam do zderzenia dwóch pojazdów na skrzyżowaniu z ulicą Wierzbową, w wyniku którego trzy osoby trafiły do szpitala – jak ustaliła wówczas policja, przyczyną było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. To niejedyne tego typu zdarzenie w tym rejonie w ostatnim czasie – miejska pętla regularnie pojawia się w policyjnych komunikatach o wypadkach i kolizjach.
Zachowajcie ostrożność
Jeśli poruszasz się dziś w rejonie ulicy Dygasińskiego i pętli miejskiej w Ciechanowie, licz się z utrudnieniami i zaplanuj dodatkowy czas na dojazd, dopóki służby nie zakończą działań na miejscu. Warto też zachować szczególną ostrożność przy przejazdach przez to skrzyżowanie także w kolejnych dniach – jak pokazują wcześniejsze zdarzenia w tym rejonie, to miejsce wymaga wzmożonej uwagi, zwłaszcza przy manewrach związanych z ustępowaniem pierwszeństwa.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.