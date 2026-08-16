Zderzenie trzech aut na Mazowszu. Droga zablokowana, cztery osoby w szpitalu

16 sierpnia 2026 19:32 | Autor: Michał Wierzbicki | Mazowsze | Brak komentarzy

Około godziny 17:20 doszło do zdarzenia drogowego w rejonie ulicy Dygasińskiego w Ciechanowie, na wysokości pętli miejskiej. W zderzeniu brały udział trzy pojazdy – ford, toyota i peugeot. Cztery osoby zostały przewiezione do szpitala. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a policja ustala dokładne okoliczności zdarzenia.

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Fot. KPP w Ciechanowie.

Odcinek pętli zablokowany

Jak poinformowała Policja Ciechanów, w wyniku wypadku zablokowany został odcinek pętli miejskiej w rejonie ulicy Dygasińskiego. Funkcjonariusze apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdu przez ten rejon miasta.

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Pętla miejska w Ciechanowie od dłuższego czasu należy do najbardziej newralgicznych punktów na drogowej mapie miasta. W listopadzie doszło tam do zderzenia dwóch pojazdów na skrzyżowaniu z ulicą Wierzbową, w wyniku którego trzy osoby trafiły do szpitala – jak ustaliła wówczas policja, przyczyną było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. To niejedyne tego typu zdarzenie w tym rejonie w ostatnim czasie – miejska pętla regularnie pojawia się w policyjnych komunikatach o wypadkach i kolizjach.

Zachowajcie ostrożność

Jeśli poruszasz się dziś w rejonie ulicy Dygasińskiego i pętli miejskiej w Ciechanowie, licz się z utrudnieniami i zaplanuj dodatkowy czas na dojazd, dopóki służby nie zakończą działań na miejscu. Warto też zachować szczególną ostrożność przy przejazdach przez to skrzyżowanie także w kolejnych dniach – jak pokazują wcześniejsze zdarzenia w tym rejonie, to miejsce wymaga wzmożonej uwagi, zwłaszcza przy manewrach związanych z ustępowaniem pierwszeństwa.

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