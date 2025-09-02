Karambol na Moście Południowym. Warszawa stanęła w gigantycznym korku
Na warszawskim Moście Południowym doszło dziś do groźnego wypadku z udziałem trzech pojazdów — BMW, toyoty oraz ciężarówki marki Volvo. Ze wstępnych informacji wynika, że po pierwszym zderzeniu toyota została wypchnięta na pas, którym nadjeżdżało volvo. W autach podróżowały cztery osoby, a pasażerka toyoty odniosła obrażenia i została przewieziona do szpitala.
Akcja ratunkowa i chaos na drogach
Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej, ratownicy medyczni oraz policja. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren i prowadzą oględziny, aby ustalić dokładne okoliczności zdarzenia. Choć służby działają sprawnie, skutki kolizji są odczuwalne w całej stolicy.
Paraliż komunikacyjny w stolicy
Trzy pasy w stronę Terespola zostały zablokowane, a ruch odbywa się tylko jednym. Dodatkowo tunel Południowej Obwodnicy Warszawy jest okresowo zamykany, co potęguje paraliż. Korek na trasie S2 urósł już do ponad 15 kilometrów.
Problemy pojawiły się także na innych trasach, bo kierowcy rozpaczliwie szukają objazdów. Ogromne utrudnienia odczuwają użytkownicy:
-
S8 od Bemowa w stronę Marek,
-
S79 prowadzącej do lotniska Chopina,
-
Trasy Siekierkowskiej i Łazienkowskiej,
-
Alei Krakowskiej i Puławskiej,
-
oraz trasy 801 od Wilanowa w stronę Wesołej.
Praktycznie cała obwodnica Warszawy świeci dziś na czerwono — od Piastowa po Starą Miłosnę i od Ursynowa aż po Żoliborz. To jeden z najbardziej uciążliwych poranków dla warszawskich kierowców od miesięcy.
Co to oznacza dla Ciebie?
-
Jeśli możesz, odłóż podróż przez Warszawę. Korki obejmują nie tylko ekspresówki, ale też główne arterie miasta.
-
Autobusy też stoją. Utrudnienia paraliżują także komunikację miejską, wiele linii ma poważne opóźnienia.
-
Korzystaj z tras lokalnych i monitoruj sytuację na bieżąco. To jedyna szansa, by uniknąć wielogodzinnego stania w korku.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.