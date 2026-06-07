Karambol na S8 pod Warszawą. Sześć samochodów, zablokowana droga
Koniec długiego weekendu przyniósł poważne utrudnienia na trasie S8 wylotowej z Warszawy. Na wysokości Ślubowa zderzyło się 6 pojazdów. Obie nitki w stronę stolicy zostały całkowicie zablokowane, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami.
Efekt domina na wysokości Ślubowa
Do zdarzenia doszło na drodze ekspresowej S8 w rejonie Ślubowa w powiecie wyszkowskim (woj. mazowieckie), w kilometrze 503/3 trasy w kierunku Warszawy. Jak poinformowała policja z Wyszkowa, przyczyną kolizji był tzw. efekt domina – kolejne samochody wjeżdżały w stojące już pojazdy, ponieważ kierowcy nie zachowali bezpiecznej odległości między pojazdami.
W zderzeniu uczestniczyło łącznie 6 samochodów. Według informacji przekazanych przez służby, nikt nie odniósł poważnych obrażeń, choć na miejscu pracowali policjanci, którzy zabezpieczyli teren i podjęli działania wyjaśniające okoliczności zdarzenia.
Oba pasy zablokowane, objazd przez Mostówkę
Skutkiem karambolu było całkowite zablokowanie obu pasów ruchu w kierunku Warszawy. Zarządzający ruchem skierowali pojazdy na objazd przez węzeł Mostówka – kierowcy muszą zjechać na drogę serwisową, a następnie wyjechać w Niegowie. Policja apelowała do uczestników ruchu o korzystanie z wyznaczonych objazdów i zachowanie szczególnej ostrożności w tym rejonie. Szacowano, że utrudnienia mogą potrwać do godziny 15.
Koniec weekendu – największe korki po południu
Zdarzenie nastąpiło w szczególnie niekorzystnym momencie – w niedzielę kończącą długi weekend Zielonych Świątek, kiedy ruch powrotny w kierunku Warszawy jest wyjątkowo intensywny. Dziesiątki tysięcy kierowców wracających z wyjazdów tworzą na S8 naturalne zagęszczenie, a każda kolizja w takich warunkach błyskawicznie generuje kilkukilometrowe korki.
S8 to jedna z głównych tras wylotowych z Warszawy w kierunku północno-wschodnim – prowadzi m.in. przez Wyszków do Białegostoku. W dni powrotu z długich weekendów droga ta regularnie należy do najbardziej obciążonych w Mazowszu.
Niezachowanie odległości – najczęstsza przyczyna karamboli
Policja w komunikacie wprost wskazała na niezachowanie bezpiecznej odległości jako przyczynę zdarzenia. To jedna z najczęstszych przyczyn wielopojazdowych kolizji na polskich drogach ekspresowych. Przepisy ruchu drogowego nie określają wprost minimalnego odstępu w metrach – obowiązuje zasada zachowania odległości umożliwiającej zatrzymanie pojazdu przed przeszkodą. W praktyce przy prędkości 120 km/h droga hamowania wynosi ponad 70 metrów, a do tego dochodzi czas reakcji kierowcy, który przy zmęczeniu po długiej trasie może być wyraźnie dłuższy niż zwykle.
Efekt domina, który wystąpił pod Ślubowem, jest szczególnie niebezpieczny właśnie na drogach szybkiego ruchu: pierwsze zderzenie zatrzymuje pojazdy na pasie ruchu, a kolejne samochody jadące z prędkością ekspresową mają ułamki sekund na reakcję.
Co to oznacza dla Ciebie, jeśli wracasz dziś do Warszawy?
Jeśli planujesz powrót do Warszawy trasą S8 od strony Wyszkowa, licz się ze znacznymi opóźnieniami nawet po udrożnieniu drogi – zatory w takich sytuacjach rozładowują się stopniowo przez kilka godzin. Objazd przez węzeł Mostówka z wyjazdem w Niegowie to jedyna wyznaczona alternatywa. Warto przed wyjazdem sprawdzić aktualne informacje drogowe w serwisach GDDKiA lub aplikacjach nawigacyjnych. Policja przypomina o obowiązku zachowania bezpiecznego odstępu – szczególnie przy zmęczeniu po weekendzie, które znacząco wydłuża czas reakcji za kierownicą.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.