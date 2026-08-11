Karambol na S8. Z ciężarówki wylał się olej. Trasa całkowicie zablokowana, utrudnienia będą przez wiele godzin
W pobliżu węzła Wypędy na trasie S8 doszło do zderzenia dwóch tirów i dwóch samochodów osobowych. Rozbita ciężarówka blokuje wszystkie trzy pasy ruchu, a na jezdnię wylał się olej z jednej z naczep – trasa S8 w kierunku Janek i Nadarzyna jest obecnie całkowicie zablokowana.
Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej oraz policja. Jak dotąd nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Jak poinformował tvnwarszawa, jedna z uczestniczących w zderzeniu ciężarówek przewoziła olej, który rozlał się na całą szerokość jezdni – uprzątnięcie plamy, wymagające specjalistycznych działań, a nie tylko usunięcia rozbitych pojazdów, może potrwać wiele godzin.
Rejon węzła Wypędy, na odcinku S8 między Warszawą a Jankami, od lat należy do najbardziej wypadkowych fragmentów tej trasy – w ostatnich latach dochodziło tu wielokrotnie do zderzeń z udziałem ciężarówek, w tym do wypadków z osobami rannymi. Duże natężenie ruchu tranzytowego w połączeniu z bliskością węzłów Janki i Opacz sprawia, że to miejsce regularnie pojawia się w komunikatach o utrudnieniach na S8.
Jeśli planujesz przejazd trasą S8 w kierunku Janek lub Nadarzyna, licz się z tym, że powrót do normalnego ruchu może zająć wiele godzin – rozlany olej wymaga dokładnego posprzątania jezdni, zanim droga zostanie ponownie otwarta dla wszystkich pasów. Warto już teraz zaplanować objazd alternatywną trasą, zamiast czekać w zatorze w nadziei na szybkie odblokowanie drogi.
Sytuacja może się zmieniać w najbliższych godzinach, dlatego przed wyjazdem sprawdź aktualny komunikat Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad lub Komendy Stołecznej Policji, zamiast polegać wyłącznie na tym, co zastałeś w drodze.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.