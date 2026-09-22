Kary za kubły na śmieci od 20 września? Ministerstwo wydało pilny komunikat
Właściciele domów mieli od 20 września pilnować nowych odległości przy ustawianiu pojemników na odpady, a za złamanie zasad miały grozić kary. Sprawdziliśmy oficjalne przepisy i najnowszy komunikat Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Nowe rozporządzenie nie zostało jeszcze wydane, a resort potwierdził, że przez kolejnych 18 miesięcy stosowane będą dotychczasowe regulacje. Nie ma zatem nowej, obowiązującej od 20 września kary za kubeł stojący przy ogrodzeniu.
Informacje o wielkiej zmianie dla właścicieli domów obiegły Internet tuż przed 20 września 2026 roku. Według publikowanych materiałów tego dnia miały wejść przepisy nakazujące zachowanie określonych odległości pomiędzy miejscem gromadzenia odpadów, granicą działki oraz oknami i drzwiami budynku.
Część nagłówków sugerowała nawet rozpoczęcie karania właścicieli za dotychczasowe ustawienie pojemników.
Problem polega na tym, że opisywane rozwiązania znajdowały się w projekcie nowych warunków technicznych. Projekt nie stał się obowiązującym rozporządzeniem.
Ministerstwo zabrało głos tuż przed wskazywanym terminem
18 września 2026 roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało specjalny komunikat dotyczący prac nad nowymi warunkami technicznymi.
Resort poinformował jednoznacznie, że:
od 20 września 2026 roku przez 18 miesięcy stosuje się dotychczasowe przepisy wykonawcze.
Ministerstwo dodało, że prace nad nowym rozporządzeniem nadal trwają. Oznacza to, że projektowane wymagania nie zaczęły automatycznie obowiązywać 20 września.
Pełny komunikat Ministerstwa Rozwoju i Technologii znajduje się na stronie gov.pl.
Nie ma nowej kary za kubeł stojący przy płocie
Najważniejsza informacja dla właścicieli nieruchomości jest następująca:
20 września nie wszedł w życie nowy przepis nakładający karę za ustawienie kubła na śmieci przy ogrodzeniu domu jednorodzinnego.
Nie został również wprowadzony powszechny nakaz natychmiastowego przeniesienia istniejących altan, wiat i pojemników.
Samo przekroczenie daty 20 września nie daje straży miejskiej ani nadzorowi budowlanemu nowej podstawy do masowego kontrolowania kubłów przed domami.
Właściciele nadal muszą jednak przestrzegać dotychczasowych przepisów, lokalnego regulaminu utrzymania czystości oraz zasad dotyczących bezpieczeństwa i dostępu firmy odbierającej odpady.
Co mówią dotychczasowe przepisy?
Dotychczasowe warunki techniczne określają zasady sytuowania zadaszonych osłon, pomieszczeń oraz utwardzonych placów przeznaczonych na pojemniki z odpadami.
Ogólna reguła przewiduje co najmniej:
- 10 metrów od okien i drzwi budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,
- 3 metry od granicy działki budowlanej.
Jednocześnie przepisy zawierają istotny wyjątek. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej tych odległości się nie określa.
To właśnie usunięcie tego wyjątku rozważano w projekcie nowych warunków technicznych. Gdyby projekt został przyjęty w opisywanej wersji, wymagania 10 i 3 metrów objęłyby również nowe miejsca gromadzenia odpadów przy domach jednorodzinnych.
Na razie tak się jednak nie stało.
Skąd pojawiła się data 20 września?
Zamieszanie wiąże się ze zmianami w Prawie budowlanym oraz utratą mocy przez dotychczasowe rozporządzenia wykonawcze. Ustawodawca przyjął jednak rozwiązanie przejściowe.
Na jego podstawie stare regulacje nadal mają być stosowane przez 18 miesięcy, liczonych od 20 września 2026 roku. Inwestor może także złożyć oświadczenie, że projekt został przygotowany według dotychczasowych warunków technicznych.
Resort wymienił dwa rozporządzenia objęte tym rozwiązaniem:
- rozporządzenie z 12 kwietnia 2002 roku dotyczące warunków technicznych budynków i ich usytuowania,
- rozporządzenie z 16 sierpnia 1999 roku dotyczące użytkowania budynków mieszkalnych.
Dotychczasowy akt dotyczący usytuowania budynków można sprawdzić w Elektronicznym Dzienniku Ustaw.
Projekt rzeczywiście przewidywał ważną zmianę
Informacje o nowych odległościach nie zostały całkowicie wymyślone. Takie rozwiązanie pojawiło się w projekcie rozporządzenia.
Zakładano, że wymóg 10 metrów od określonych okien i drzwi oraz 3 metrów od granicy będzie dotyczył również zabudowy jednorodzinnej. Projekt zawierał jednak wyjątki.
Odległość od granicy nie musiałaby być zachowana między innymi wtedy, gdy:
- po drugiej stronie granicy znajdowałoby się podobne miejsce na odpady,
- granica sąsiadowałaby z drogą,
- teren byłby przeznaczony pod drogę publiczną lub linię kolejową,
- po drugiej stronie znajdowałby się publicznie dostępny plac.
Ostateczna treść nowych regulacji może jednak ulec zmianie. Dopóki rozporządzenie nie zostanie podpisane i opublikowane w Dzienniku Ustaw, projektu nie można przedstawiać jako obowiązującego prawa.
Czy trzeba teraz przenosić śmietnik?
Nie. Sama data 20 września nie oznacza obowiązku przeniesienia kubła, altany ani wiaty śmietnikowej.
Właściciel powinien podjąć działania, jeżeli obecne miejsce:
- zostało wykonane niezgodnie z dotychczasowymi przepisami,
- znajduje się poza granicą jego nieruchomości,
- blokuje chodnik albo pas drogowy,
- utrudnia przejście lub przejazd,
- narusza lokalny regulamin odbioru odpadów,
- powoduje realne zagrożenie sanitarne lub budowlane.
To jednak nie są nowe zasady wprowadzone 20 września.
Przy nowej inwestycji nadal trzeba sprawdzić dokumentację
Brak nowych odległości nie oznacza zupełnej dowolności. Osoba budująca dom, projektująca altanę albo zmieniająca sposób zagospodarowania działki powinna sprawdzić:
- projekt zagospodarowania terenu,
- granice działki,
- dotychczasowe warunki techniczne,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
- lokalny regulamin utrzymania czystości,
- możliwość odbioru pojemników przez firmę komunalną.
Znaczenie może mieć także konstrukcja planowanej wiaty. Zwykłe ustawienie ruchomego pojemnika nie jest tym samym co wykonanie trwałej, zadaszonej konstrukcji wymagającej oceny według przepisów budowlanych.
Nowe regulacje mogą wrócić
Ministerstwo nie wycofało się z prac nad rozporządzeniem. Przekazało jedynie, że wymagają one dalszego przygotowania, a w okresie przejściowym pozostają stosowane dotychczasowe zasady.
W przyszłości wymagania dla nowych miejsc gromadzenia odpadów przy domach jednorodzinnych rzeczywiście mogą zostać zaostrzone. O ich wejściu w życie będzie można mówić dopiero po publikacji ostatecznego aktu i sprawdzeniu jego przepisów przejściowych.
Na dziś sytuacja jest jasna: od 20 września nie obowiązują nowe kary za kubły na śmieci i nie rozpoczął się powszechny nakaz odsuwania ich o trzy metry od ogrodzenia. Ministerstwo potwierdziło, że przez 18 miesięcy stosowane będą dotychczasowe regulacje, a nowe warunki techniczne są nadal przygotowywane.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.