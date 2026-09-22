Krajowy Plan Ewakuacji na ukończeniu. Wszystkie województwa złożyły dokumenty, RCB współpracuje z wojskiem
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) we współpracy z Sztabem Generalnym Wojska Polskiego finalizuje prace nad przełomowym dokumentem – Krajowym Planem Ewakuacji. To pierwszy tak kompleksowy system, który w razie wybuchu wojny, bezpośredniego zagrożenia militarnego lub katastrofalnej klęski żywiołowej ma umożliwić sprawny i bezpaniczny transport cywilów między regionami kraju. Wszystkie 16 województw przesłało już swoje lokalne koncepcje do weryfikacji. Nowe procedury mają zagwarantować, że w kryzysowej sytuacji państwo uruchomi gotowe, przećwiczone rozwiązania, zamiast improwizować na szczeblu gmin i powiatów.
Współpraca z armią, ochrona mienia i podstawa prawna nowej strategii
Krajowy Plan Ewakuacji sporządzany jest na okres trzech lat z możliwością stałej aktualizacji. Podstawą prawno-organizacyjną przedsięwzięcia są przepisy nowej ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz zapisy ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.). Kluczową rolę w procesie planowania odgrywa Sztab Generalny Wojska Polskiego. Chodzi o wyznaczenie priorytetowych korytarzy transportowych tak, aby kolumny ewakuacyjne cywilów nie nakładały się na trasy przemieszczania wojsk, ciężkiego sprzętu bojowego czy transportów medycznych.
Dokumentacja precyzyjnie określa również procedury ochrony obszarów czasowo opuszczonych przez mieszkańców. Zgodnie z wytycznymi RCB, służby mundurowe i policja otrzymają zadanie zabezpieczenia pozostawionego mienia oraz domów przed grabieżami i dewastacją. Zostaną do tego wyznaczone specjalne siły patrolowe działające na obszarach objętych ewakuacją.
Schrony, metro i podziemne garaże na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu
Równolegle z planowaniem logistyki wyjazdowej rozwijana jest baza miejsc tymczasowego schronienia. Z opublikowanych przez MSWiA danych wynika, że w państwowym systemie „Gdzie się ukryć” zarejestrowano blisko 84 tysiące obiektów, zdolnych pomieścić niemal 24 miliony osób. Eksperci zaznaczają jednak, że nie są to w całości hermetyczne schrony wojskowe, lecz obiekty o różnym poziomie osłony – od tuneli i przejść podziemnych po stacje metra i garaże podziemne.
W kontekście Warszawy kluczową rolę w systemie ochrony i ewakuacji odgrywa infrastruktura stołeczna. Najważniejszymi punktami doraźnego ukrycia oraz węzłami zbiórek są stacje obu linii metra przebiegające przez Śródmieście, Wolę oraz Mokotów, a także rozległe podziemne parkingi pod wieżowcami biurowymi i osiedlami mieszkaniowymi. To właśnie te obiekty, w oparciu o plan wojewódzki, posłużą za punkty zbiórek i ochrony mieszkańców przed ewentualną ewakuacją pociągami lub kolumnami autokarowymi.
Jak krok po kroku funkcjonować ma Krajowy Plan Ewakuacji
Zobacz zestaw kluczowych założeń organizacyjnych, na których opiera się nowo tworzony system bezpieczeństwa:
- Wyznaczenie stałych tras ewakuacyjnych i alternatywnych połączeń – uwzględnienie transportu drogowego, kolejowego, a w razie potrzeby także wodnego i lotniczego.
- Koordynacja przejazdów z dowództwem Wojska Polskiego – rozdzielenie szlaków dla ludności cywilnej od tras operacyjnych wojska i służb ratowniczych.
- Przygotowanie bazy docelowych miejsc zakwaterowania – wskazanie gmin przyjmacyjnych w bezpieczniejszych regionach kraju wraz z zabezpieczeniem zaplecza medycznego i żywnościowego.
- Wykorzystanie infrastruktury stołecznej na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu – użycie podziemnych stacji metra i garaży jako punktów doraźnego schronienia i zbiórki.
- Zapewnienie ochrony pozostawionego mienia – oddelegowanie oddziałów Policji i Wojsk Obrony Terytorialnej do zabezpieczenia opuszczonych osiedli przed szabrownikami.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.