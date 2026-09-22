Właściciele domów mają na to tylko 30 dni. Brak niewielkiej tabliczki może skończyć się grzywną
Wielu właścicieli traktuje numer umieszczony na budynku jak zwykłą dekorację. Tymczasem prawidłowe oznaczenie posesji jest obowiązkiem wynikającym z przepisów. Tabliczka musi pojawić się w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego. Powinna być czytelna i dobrze widoczna. Za jej brak, niewłaściwe umieszczenie albo zaniedbanie może grozić grzywna do 250 zł lub kara nagany.
Niewielka tabliczka przytwierdzona do ściany domu może mieć znacznie większe znaczenie, niż przypuszcza część właścicieli. Nie chodzi wyłącznie o ułatwienie pracy listonoszowi, kurierowi czy inkasentowi.
W sytuacji zagrożenia czytelny numer pozwala ratownikom medycznym, strażakom i policjantom szybciej odnaleźć właściwy budynek. Przy zatrzymaniu krążenia, pożarze albo ulatniającym się gazie każda stracona minuta może mieć znaczenie.
Termin wynosi 30 dni, ale nie jest liczony od dzisiaj
Prawo geodezyjne i kartograficzne nakłada obowiązek oznaczenia zabudowanej nieruchomości. Dotyczy on jej właściciela albo innego podmiotu uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków, który włada taką nieruchomością.
Na umieszczenie tabliczki przewidziano:
30 dni od otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego.
Nie oznacza to zatem, że wszyscy właściciele domów mają 30 dni liczone od publikacji komunikatu lub od dzisiaj. Termin rozpoczyna się indywidualnie – po otrzymaniu informacji o nadaniu numeru danej nieruchomości.
Jeżeli numer został nadany już dawno, obowiązek powinien być od dawna wykonany. Warto więc sprawdzić nie tylko, czy tabliczka w ogóle znajduje się na posesji, ale również czy pozostaje czytelna.
Sam numer może nie wystarczyć
Tabliczka powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu na frontowej ścianie budynku. Musi zawierać nie tylko nadany numer porządkowy, ale również nazwę ulicy lub placu.
W miejscowościach, w których nie ma nazwanych ulic lub placów, na oznaczeniu umieszcza się nazwę miejscowości.
Samorządy mogą ponadto wprowadzić obowiązek zamieszczenia dodatkowych informacji, takich jak nazwa dzielnicy, osiedla, miejscowości albo zespołu urbanistycznego. Dlatego przed zamówieniem nowej tabliczki warto sprawdzić wymagania obowiązujące w danej gminie.
Dom znajduje się daleko od bramy? Potrzebna jest dodatkowa tabliczka
Szczególna zasada dotyczy budynków stojących w głębi ogrodzonej działki.
Jeżeli numer umieszczony na domu nie jest dobrze widoczny z drogi, oznaczenie trzeba umieścić również na ogrodzeniu. W praktyce najczęściej oznacza to montaż drugiej tabliczki przy bramie albo furtce.
To istotne zwłaszcza na dużych, zadrzewionych posesjach oraz tam, gdzie budynek jest oddalony od ulicy o kilkadziesiąt metrów.
Numer nie powinien być:
- zasłonięty przez drzewa lub krzewy,
- ukryty za otwartą bramą,
- zatarty albo niekompletny,
- umieszczony w miejscu niewidocznym z ulicy,
- napisany kolorem zlewającym się z tłem.
Nie wystarczy więc posiadać jakiegokolwiek oznaczenia. Musi ono rzeczywiście pozwalać na szybkie rozpoznanie adresu.
Za brak oznaczenia grozi grzywna
Odpowiedzialność wynika z Kodeksu wykroczeń. Osoba, która nie dopełnia obowiązku umieszczenia tabliczki w odpowiednim miejscu albo nie utrzymuje jej w należytym stanie, może podlegać:
grzywnie do 250 zł albo karze nagany.
Odpowiedzialność może dotyczyć nie tylko właściciela. Przepisy wymieniają również administratora, dozorcę lub użytkownika nieruchomości – zależnie od tego, na kim w konkretnej sytuacji spoczywa obowiązek.
Urzędowe komunikaty podkreślają również, że tabliczka powinna być czytelna, widoczna i utrzymana w odpowiednim stanie. Wyblakły numer, brak części cyfr albo oznaczenie całkowicie zasłonięte przez roślinność mogą więc stać się problemem, nawet jeśli kiedyś tabliczkę prawidłowo zamontowano.
Brak numeru może kosztować więcej niż mandat
Policja od lat zwraca uwagę, że niewłaściwie oznaczona posesja może opóźnić dotarcie służb ratunkowych. Problem pojawia się zwłaszcza nocą, przy złej pogodzie oraz w miejscowościach, w których numery budynków nie tworzą prostego ciągu.
Załoga karetki lub straży pożarnej może przejechać obok właściwej bramy, zawrócić albo stracić czas na telefoniczne ustalanie lokalizacji.
Dlatego właściciele powinni sprawdzić posesję z perspektywy osoby, która nigdy wcześniej tam nie była: stanąć przy drodze i ocenić, czy numer można zauważyć oraz odczytać bez wysiadania z samochodu.
Warto sprawdzić tabliczkę jeszcze dzisiaj
Najprostsza kontrola zajmie zaledwie chwilę. Należy upewnić się, że:
- numer jest zgodny z urzędowo nadanym adresem,
- tabliczka zawiera nazwę ulicy lub miejscowości,
- oznaczenie jest widoczne od strony drogi,
- cyfry nie są zatarte ani zasłonięte,
- w przypadku domu położonego w głębi działki numer znajduje się także na ogrodzeniu.
Nie jest to nowy obowiązek ani zapowiedź powszechnej akcji karania właścicieli. To obowiązujące przepisy, o których samorządy i policja regularnie przypominają. Niewielki koszt zamontowania czytelnego oznaczenia może uchronić przed grzywną, a w sytuacji zagrożenia – skrócić czas oczekiwania na pomoc.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.