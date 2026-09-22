159 ataków na ludzi i rekordowa liczba zgłoszeń. Koniec limitów na redukcję dzików w Warszawie
Sejmik Województwa Mazowieckiego na wniosek władz stolicy – podjął kluczową uchwałę znoszącą sztywne limity liczbowe dotyczące eliminacji dzików stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Wprowadzenie nadzwyczajnych środków to odpowiedź na lawinowy wzrost niebezpiecznych zdarzeń w stolicy. Tylko do końca lipca 2026 roku Lasy Miejskie odnotowały ponad 14,4 tysiąca zgłoszeń (o 64% więcej niż w całym roku poprzednim), a także 159 ataków na ludzi oraz 42 na psy. Nowe przepisy będą obowiązywać przez najbliższe dwa lata.
Synantropizacja, brak możliwości wywozu i ramy prawne dla służb
Przyjęty dokument nie jest automatycznym nakazem masowego odstrzału, lecz tworzy precyzyjną podstawę prawną do podejmowania natychmiastowej interwencji wobec osobników, które trwale utraciły lęk przed człowiekiem (synantropizacja), regularnie nachodzą na osiedla mieszkaniowe lub stwarzają zagrożenie w pasach drogowych. Zgodnie z wytycznymi, działania będą realizowane z zachowaniem ostrożności – odłowem ze uśpieniem oraz środkami farmakologicznymi, ponieważ przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz.U. z 2023 r. poz. 1082 z późn. zm.) zabraniają użycia broni palnej w odległości mniejszej niż 150 metrów od zabudowań mieszkaniowych.
Urzędnicy przypominają, że od listopada 2017 roku wywóz odłowionych dzików poza granice aglomeracji jest całkowicie zakazany na mocy przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, co ma na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). Od 2022 roku w Warszawie zredukowano łącznie 1750 dzików, jednak rewolucja w zachowaniu zwierząt wymusiła ostrzejszą reakcję prawną.
Setki incydentów na Mokotowie, Woli i w Śródmieściu. Gdzie problem jest największy?
Statystyki pokazują, że zwierzęta przestały być domeną wyłącznie peryferyjnych kompleksów leśnych. Choć najwięcej interwencji odnotowano na Białołęce (3658) i w Wawrze (3047), dziki zadomowiły się na stałe w ścisłej tkance miejskiej. Do końca lipca 2026 roku w gęsto zabudowanych dzielnicach zarejestrowano setki incydentów: 1147 zgłoszeń na Mokotowie, 478 na Woli oraz 198 w samym Śródmieściu.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w 2025 roku wykazało obecność około 3,5 tysiąca dzików żyjących na terenach miejskich. Zwierzęta traktują osiedlowe wiaty śmietnikowe i trawniki jako stałe źródło łatwego pożywienia, co zwiększa ryzyko kolizji drogowych oraz bezpośrednich konfrontacji z ludźmi.
Jak krok po kroku zachować się podczas spotkania z dzikiem w mieście
Zobacz zestaw praktycznych porad, które pozwolą uniknąć groźnego ataku podczas spaceru:
- Zachowaj spokój i nie wykonuj gwałtownych ruchów – powoli oddal się w bezpiecznym kierunku, nie próbuj podchodzić ani robić zdjęć z bliska.
- Trzymaj psa bezwzględnie na smyczy – psy biegające luzem prowokują dziki do natychmiastowego ataku w obronie własnej lub watahy.
- Absolutnie nie dokarmiaj zwierząt i zabezpieczaj śmietniki – wyrzucanie resztek jedzenia pod blokami na Woli czy Mokotowie wabi całe watahy.
- Nie wchodź pomiędzy lochę a warchlaki – matka broniąca potomstwa jest skrajnie agresywna i nie zawaha się zaatakować.
- Niezgłoszone incydenty zgłaszaj do Straży Miejskiej lub Lasów Miejskich – powiadom służby, podając dokładną lokalizację i liczbę osobników.
Źródło: tvnwarszawa
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.