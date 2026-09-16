Kaucja za mieszkanie może wrócić w wyższej kwocie. Wielu najemców o tym nie wie
Wyprowadzka z wynajmowanego mieszkania często kończy się sporem o kilka tysięcy złotych kaucji. Tymczasem przepisy dokładnie określają termin jej zwrotu, dopuszczalne potrącenia, a nawet sposób waloryzacji. W niektórych przypadkach były lokator może mieć prawo do większej kwoty, niż wpłacił przy podpisywaniu umowy.
Kaucja przy wynajmie mieszkania nie jest dodatkowym wynagrodzeniem właściciela. Ma zabezpieczać należności wynikające z najmu. Po zakończeniu umowy pieniądze powinny więc zostać rozliczone i zwrócone najemcy.
Kluczowe regulacje znajdują się w ustawie z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów oraz w Kodeksie cywilnym. Przepisy przewidują przy tym rozwiązanie, o którym wielu najemców nie wie. Kaucja może podlegać waloryzacji w związku ze zmianą wysokości czynszu.
Ile czasu właściciel ma na zwrot kaucji?
Przepis jest jednoznaczny. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu. Właściciel może wcześniej potrącić należności przysługujące mu z tytułu najmu.
Co ważne, ustawa nie mówi o 30 dniach. Mówi o jednym miesiącu. To może powodować różnicę przy obliczaniu terminu. Termin oznaczony w miesiącach co do zasady kończy się w dniu odpowiadającym datą początkowemu dniowi terminu. Jeżeli takiego dnia w ostatnim miesiącu nie ma, przypada na jego ostatni dzień.
Przykładowo, jeśli mieszkanie zostało opróżnione 16 września, miesięczny termin upływa co do zasady 16 października. Jeżeli lokal został opróżniony 31 stycznia, termin zakończy się w ostatnim dniu lutego.
Dlatego często spotykane określenie „właściciel ma 30 dni” jest uproszczeniem.
Termin liczy się od opróżnienia mieszkania
Samo rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy nie zawsze uruchamia termin zwrotu kaucji. Ustawa wiąże go z opróżnieniem lokalu. W praktyce bardzo ważne jest więc udokumentowanie momentu, w którym najemca faktycznie oddał mieszkanie.
Najbezpieczniej sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, wpisać datę przekazania mieszkania, stan liczników i liczbę zwróconych kompletów kluczy. Taki dokument może później rozstrzygnąć spór o to, od kiedy należało liczyć miesięczny termin.
Ile maksymalnie może wynosić kaucja?
Limity zależą od rodzaju umowy.
|Rodzaj najmu
|Maksymalna kaucja
|Termin zwrotu
|Zwykły najem mieszkania
|12-krotność miesięcznego czynszu
|1 miesiąc od opróżnienia lokalu
|Najem okazjonalny
|6-krotność miesięcznego czynszu
|1 miesiąc od opróżnienia lokalu
|Najem instytucjonalny
|6-krotność miesięcznego czynszu
|1 miesiąc od opróżnienia lokalu
W zwykłym najmie art. 6 ustawy pozwala na kaucję wynoszącą maksymalnie 12 miesięcznych czynszów.
W najmie okazjonalnym limit spada do 6-krotności miesięcznego czynszu. Taki sam podstawowy limit przewidziano przy najmie instytucjonalnym.
Nie oznacza to oczywiście, że właściciel musi pobrać tak wysoką kwotę. Są to wyłącznie ustawowe maksima.
Kaucja może podlegać waloryzacji
To jeden z najbardziej interesujących przepisów z punktu widzenia lokatora. Art. 6 ust. 3 ustawy stanowi, że zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje z uwzględnieniem aktualnej wysokości czynszu.
Najpierw należy ustalić, jaką wielokrotność miesięcznego czynszu stanowiła kaucja w chwili jej wpłacania. Następnie tę samą wielokrotność stosuje się do czynszu obowiązującego przy zwrocie kaucji. Jednocześnie ustawa zastrzega, że zwaloryzowana kwota nie może być niższa od pierwotnie pobranej kaucji.
Najemca wpłacił 4500 zł. Po kilku latach może dostać więcej
Najłatwiej pokazać to na przykładzie. Załóżmy, że przy podpisywaniu umowy miesięczny czynsz wynosił 3000 zł. Najemca wpłacił 4500 zł kaucji. Oznacza to, że kaucja odpowiadała 1,5 miesięcznego czynszu.
Po kilku latach najmu czynsz wzrósł do 3600 zł. Przy zastosowaniu ustawowego mechanizmu:
1,5 × 3600 zł = 5400 zł.
Zwaloryzowana kaucja wynosi więc 5400 zł. Dopiero od tej kwoty mogą następnie zostać potrącone należności właściciela wynikające z najmu.
To oznacza, że właściciel nie zawsze może ograniczyć się do stwierdzenia: „wpłaciłeś 4500 zł, więc maksymalnie 4500 zł dostaniesz z powrotem”.
A jeśli czynsz spadł?
Ustawodawca zabezpieczył również taki przypadek.
Załóżmy, że kaucja wynosiła 4500 zł przy czynszu 3000 zł, czyli ponownie była równa 1,5 czynszu.
Jeżeli przy jej zwrocie czynsz wynosiłby tylko 2500 zł, matematyczna waloryzacja dawałaby:
1,5 × 2500 zł = 3750 zł.
Jednak art. 6 ust. 3 przewiduje, że zwracana zwaloryzowana kaucja nie może być niższa od kwoty pierwotnie pobranej.
W tym przykładzie punktem wyjścia do rozliczenia pozostanie więc 4500 zł, a nie 3750 zł.
Waloryzacja dotyczy także najmu okazjonalnego
Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden szczegół.
Przepisy dotyczące najmu okazjonalnego odsyłają wprost do art. 6 ust. 3 ustawy, czyli właśnie przepisu określającego mechanizm waloryzacji kaucji.
Podobne odesłanie znajduje się w regulacjach dotyczących najmu instytucjonalnego. Dlatego przed rozliczeniem warto sprawdzić nie tylko kwotę zapisaną kilka lat wcześniej w umowie, lecz także aktualny czynsz i rodzaj zawartej umowy.
Co właściciel może potrącić z kaucji?
Kaucja zabezpiecza należności wynikające z najmu. Może więc zostać wykorzystana między innymi do rozliczenia zaległego czynszu, należnych opłat czy kosztów naprawienia szkód, za które odpowiada najemca.
Przy najmie okazjonalnym i instytucjonalnym przepisy pozwalają zabezpieczyć kaucją również ewentualne koszty egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu.
Nie oznacza to jednak, że właściciel może dowolnie wskazać kwotę i zatrzymać całość pieniędzy. Potrącenie musi mieć podstawę w rzeczywiście istniejącej należności wynikającej z umowy lub przepisów.
Jeśli sprawa trafi do sądu, znaczenie będą miały dokumenty, umowa, protokół, zdjęcia oraz dowody pozwalające określić rzeczywisty koszt szkody.
Normalne zużycie mieszkania nie jest tym samym co zniszczenie
Kodeks cywilny stanowi, że po zakończeniu najmu najemca powinien zwrócić rzecz w stanie niepogorszonym. Jednocześnie przepisy wyraźnie wskazują, że najemca nie odpowiada za zużycie będące następstwem prawidłowego używania. Kilkuletnie mieszkanie w lokalu naturalnie powoduje więc określone ślady eksploatacji.
Nie każdy ślad na podłodze, zużycie wyposażenia czy zmiana wyglądu mieszkania oznacza automatycznie szkodę obciążającą lokatora.
Inaczej będzie jednak np. przy rozbitych elementach wyposażenia, uszkodzeniach spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem czy dewastacji.
Co z malowaniem ścian po zakończeniu najmu?
Tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana.
Ustawa o ochronie praw lokatorów zawiera przepisy określające obowiązki najemcy dotyczące konserwacji i odnowienia lokalu. Art. 6e przewiduje m.in. obowiązek wykonania po zakończeniu najmu napraw obciążających najemcę.
Jednocześnie w przypadku lokalu niewchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego strony mogą w umowie uregulować prawa i obowiązki wskazane w art. 6a-6e inaczej. Wynika to z art. 6f ustawy.
Dlatego przy prywatnym wynajmie mieszkania trzeba dokładnie sprawdzić umowę.
Nie można automatycznie przyjąć ani zasady „najemca zawsze musi pomalować całe mieszkanie”, ani zasady „właściciel nigdy nie może tego wymagać”.
Znaczenie ma stan lokalu, przyczyna jego pogorszenia oraz treść umowy.
Protokół może zdecydować o kilku tysiącach złotych
Ustawa przewiduje sporządzenie przed wydaniem lokalu protokołu opisującego stan techniczny oraz stopień zużycia instalacji i urządzeń.
Dokument ma później stanowić podstawę rozliczenia przy zwrocie lokalu. Dlatego protokół podpisywany przy wprowadzaniu się nie powinien ograniczać się do jednego zdania: „mieszkanie w stanie dobrym”.
Warto dokładnie wpisać istniejące wcześniej rysy, uszkodzenia mebli, stan podłogi, ścian i urządzeń. Zdjęcia wykonane w dniu odbioru i zwrotu mieszkania są dodatkowym zabezpieczeniem obu stron.
Właściciel chce czekać kilka miesięcy na rozliczenie mediów
Sam fakt oczekiwania na późniejsze rozliczenie administracyjne nie daje automatycznie właścicielowi dowolnie długiego terminu na zatrzymywanie kaucji.
Ustawowa zasada nadal mówi o miesiącu od opróżnienia lokalu. Kaucję zwraca się po potrąceniu należności przysługujących wynajmującemu z tytułu najmu.
W konkretnym przypadku znaczenie może mieć jednak treść umowy oraz to, czy w dniu opróżnienia lokalu istniała należność, którą można było prawidłowo rozliczyć.
Dlatego szczególnie przy zaliczkach na wodę, ogrzewanie lub inne media warto już w umowie określić sposób końcowego rozliczenia.
Właściciel nie zwrócił kaucji w terminie. Co może zrobić lokator?
Pierwszym krokiem powinno być pisemne wezwanie do zapłaty.
Najemca powinien wskazać datę opróżnienia lokalu, kwotę kaucji, ewentualną kwotę po waloryzacji oraz numer rachunku. Warto również wyznaczyć krótki dodatkowy termin na zapłatę.
Jeżeli miesięczny ustawowy termin już upłynął, właściciel pozostaje w opóźnieniu ze spełnieniem świadczenia pieniężnego.
Kodeks cywilny pozwala w takiej sytuacji żądać odsetek ustawowych za opóźnienie, nawet jeżeli wierzyciel nie poniósł dodatkowej szkody. Na 16 września 2026 roku odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą 9,25 proc. w skali roku. Stawka ta obowiązuje od 5 marca 2026 roku.
Jeżeli wezwanie nie przyniesie rezultatu, pozostaje dochodzenie należności przed sądem cywilnym.
Właściciel zatrzymał całą kaucję? Powinien umieć to uzasadnić
Samo przesłanie informacji „kaucja została zatrzymana ze względu na stan mieszkania” nie oznacza jeszcze, że roszczenie właściciela jest bezsporne.
Najemca może zażądać dokładnego rozliczenia.
Jeżeli właściciel twierdzi, że doszło do szkody, kluczowe staje się porównanie stanu mieszkania przed najmem i po jego zakończeniu.
Kodeks cywilny odróżnia bowiem pogorszenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem od zwykłego zużycia wynikającego z prawidłowego korzystania z rzeczy.
Znaczenie może mieć również wiek uszkodzonego wyposażenia. Koszt kilkuletniego, wcześniej zużytego elementu nie zawsze będzie odpowiadał cenie zakupu fabrycznie nowego produktu.
Nie warto wyrzucać dokumentów po otrzymaniu kaucji
Spory związane z zakończeniem najmu mogą pojawić się również później.
Kodeks cywilny przewiduje szczególny termin dla roszczeń wynajmującego o naprawienie szkody powstałej przez uszkodzenie lub pogorszenie rzeczy.
Takie roszczenia przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy. Ten sam roczny termin dotyczy m.in. roszczeń najemcy o zwrot nakładów lub nadpłaconego czynszu.
Dlatego kopię umowy, protokołów, zdjęć i potwierdzeń płatności dobrze zachować także po wyprowadzce.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.