Czy podczas ewakuacji mogą rozdzielić rodzinę? Rząd szykuje ustawy na wypadek ewakuacji. Przepisy mówią wprost
Dzieci, seniorzy, osoby niepełnosprawne i kobiety powinny być ewakuowane ze strefy zagrożenia, jako pierwsze. Problem z interpretacją pojawią się wtedy gdy trzeb ewakuować np. ciężarną matkę, która jest z mężem lub osobę niepełnosprawną z opiekunem. Okazuje się, że są na to odpowiednie przepisy i jedno kluczowe słowo, które zmienia wszystko.
Przepisy mówią wprost o wspólnym transporcie rodzin
Kluczowy jest par. 17 rozporządzenia Rady Ministrów z 30 maja 2025 roku w sprawie ewakuacji ludności oraz zabezpieczenia mienia. Zgodnie z nim ewakuację trzeba planować i prowadzić w taki sposób, aby w miarę możliwości zapewnić wspólny transport rodzin. Ustawodawca szczególnie wskazał matki z dziećmi, osoby ze szczególnymi potrzebami wraz z ich opiekunami oraz osoby starsze wymagające opieki wraz z opiekunami. Oznacza to, że organizator ewakuacji nie powinien bez powodu kierować takich osób do różnych środków transportu i różnych miejsc.
Sformułowanie „w szczególności” także ma znaczenie. Przepis nie ogranicza zasady wyłącznie do matki i dziecka. Najpierw mówi szeroko o rodzinach, a dopiero później wskazuje grupy wymagające szczególnej uwagi. Nie ma więc podstaw, aby twierdzić, że ojciec z dzieckiem, małżeństwo czy inna rodzina nie są objęci zasadą wspólnego transportu tylko dlatego, że nie zostały osobno wymienione w dalszej części przepisu.
Czy służby mogą mimo wszystko rozdzielić rodzinę? Tak, przepisy nie dają bezwzględnej gwarancji
Najważniejszym zastrzeżeniem są słowa „w miarę możliwości”. Przepisy nakazują dążyć do wspólnego transportu, ale nie ustanawiają prawa do pozostawania razem za wszelką cenę i w każdej sytuacji. Ewakuacja może odbywać się podczas pożaru, powodzi, skażenia, katastrofy albo zagrożenia wojennego, kiedy organizacja transportu musi być podporządkowana przede wszystkim bezpieczeństwu. Jeśli jedna osoba wymaga transportu medycznego, w danym pojeździe brakuje miejsc albo sytuacja wymaga natychmiastowego przemieszczenia części ludzi, wspólny przejazd całej rodziny może okazać się niemożliwy.
Nie należy więc czytać przepisu jako gwarancji: „rodziny nigdy nie wolno rozdzielić”. Jego sens jest inny – rozdzielenie nie powinno być domyślnym sposobem organizowania ewakuacji. Jeżeli można rodzinę przewieźć razem, plan powinien to umożliwiać. Jeżeli nie można, najważniejsze staje się bezpieczne przemieszczenie ludzi, a późniejsza ewidencja i organizacja miejsca przyjęcia mają pozwalać na dalsze kierowanie ewakuowanych.
Dzieci znajdują się wśród osób ewakuowanych w pierwszej kolejności
Ten sam przepis ustanawia kolejny bardzo ważny priorytet. Ewakuację należy organizować tak, aby w pierwszej kolejności ewakuować dzieci i kobiety ciężarne, a także osoby przebywające w całodobowych placówkach pomocy społecznej, szpitalach i innych zakładach leczniczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz miejscach zapewniających opiekę ludziom, którzy nie są w stanie samodzielnie się poruszać albo mają ograniczone możliwości poruszania się. W tej grupie wskazano również inne osoby z niepełnosprawnościami.
To oznacza, że podczas dużej operacji nie zawsze będzie obowiązywała prosta zasada „kto pierwszy dotarł do autobusu, ten pierwszy jedzie”. System ma uwzględniać ludzi, dla których pozostawanie na zagrożonym terenie jest szczególnie niebezpieczne albo którzy nie są w stanie samodzielnie zorganizować wyjazdu. Jednocześnie zasada wspólnego transportu ma chronić przed sytuacją, w której senior wymagający pomocy zostanie wysłany jednym pojazdem, a osoba stale się nim opiekująca – innym.
Osoba wymagająca opieki powinna jechać ze swoim opiekunem
To szczególnie ważne dla rodzin, w których jedna osoba jest niesamodzielna, porusza się na wózku, wymaga pomocy przy codziennych czynnościach albo potrzebuje stałego nadzoru. Rozporządzenie nie mówi jedynie o przewiezieniu samego seniora lub osoby ze szczególnymi potrzebami. Wprost wymienia transport wraz z opiekunem. Organizatorzy ewakuacji powinni więc uwzględnić nie tylko miejsce dla osoby wymagającej pomocy, lecz również dla człowieka, który faktycznie tę pomoc zapewnia.
W przypadku osób wymagających specjalistycznego przewozu przepisy pozwalają wykorzystywać zespoły ratownictwa medycznego, transportu medycznego i transportu sanitarnego, a także zasoby innych podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych. Działania mają być koordynowane przez wojewodów odpowiednio do potrzeb. Rodzina, w której znajduje się osoba leżąca, korzystająca ze specjalistycznego sprzętu lub wymagająca transportu medycznego, nie powinna więc zakładać, że jedyną możliwością będzie samodzielne wniesienie jej do zwykłego autobusu ewakuacyjnego.
Dziecko jest w szkole, rodzice w pracy. Przepisy nie obiecują, że najpierw wszyscy zostaną połączeni
Znacznie trudniejsza może być sytuacja, kiedy rodzina jest już rozdzielona w chwili pojawienia się zagrożenia. Dziecko może znajdować się w szkole, jedno z rodziców w centrum Warszawy, drugie w innej dzielnicy, a starszy członek rodziny jeszcze w innym miejscu. Rozporządzenie nakazuje zapewniać wspólny transport w miarę możliwości, ale nie zawiera zasady, zgodnie z którą rozpoczęcie ewakuacji trzeba wstrzymać do momentu, aż wszyscy członkowie rodziny odnajdą się i zgromadzą w jednym punkcie.
Jeżeli więc określony obszar musi zostać szybko opuszczony, bezpieczeństwo osób znajdujących się na miejscu może wymagać rozpoczęcia transportu wcześniej. Próba samodzielnego przedostawania się przez zagrożony obszar tylko po to, żeby najpierw zebrać wszystkich członków rodziny, może dodatkowo utrudniać działanie służb. W takiej sytuacji decydujące powinny być oficjalne komunikaty i polecenia organizatorów ewakuacji, a nie własny plan przejazdu przez miasto.
Dlatego podczas ewakuacji prowadzona jest ewidencja ludzi
Przepisy przewidują cały system punktów, których jednym z podstawowych zadań jest właśnie uporządkowanie przemieszczania tysięcy ludzi. W strefie objętej ewakuacją mogą działać punkty ewidencyjno-informacyjne. Mają prowadzić ewidencję ewakuowanej ludności, informować o sposobie przemieszczania i kierować ludzi do miejsc, w których można skorzystać z zapewnionego transportu. Osobno powstają punkty załadunku, gdzie ludzie są kierowani do poszczególnych środków transportu.
System nie kończy się w momencie odjazdu autobusu. W miejscu docelowym mają działać punkty przyjęcia, w których prowadzona jest ewidencja przybyłych osób, identyfikowane są pilne potrzeby zdrowotne, a następnie ewakuowani są kierowani do punktów rozdzielczych albo bezpośrednio do miejsc zakwaterowania. Właśnie dlatego podczas zorganizowanej ewakuacji tak ważne jest stosowanie się do procedur. Ewidencja pozwala władzom wiedzieć, kto został przewieziony i gdzie trafił.
Co jeśli członek rodziny wymaga natychmiastowej pomocy medycznej?
Tutaj wspólny transport może ustąpić przed koniecznością ratowania zdrowia i życia. Rozporządzenie nakazuje tworzenie punktów pomocy medycznej już w obszarach objętych ewakuacją. Osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego mogą być przewożone środkami transportu medycznego do miejsca, w którym otrzymają odpowiednie świadczenia. W punktach ma być również zapewniana pomoc psychologiczna.
Nie można więc zagwarantować, że jeżeli na przykład jeden członek rodziny będzie wymagał przewiezienia karetką do szpitala, pozostali pojadą dokładnie tym samym środkiem transportu i do tego samego miejsca. Zasada pozostawiania rodzin razem nie może blokować udzielania pilnej pomocy. Przepisy próbują pogodzić oba cele: utrzymanie rodziny razem, gdy jest to możliwe, i priorytetowe zabezpieczenie osób wymagających specjalnej pomocy.
Nie tylko transport. Władze mają zapewnić podstawowe warunki przejazdu i pobytu
Paragraf 17 określa także, że osoby objęte ewakuacją powinny mieć zapewnione środki niezbędne do przetrwania w czasie przejazdu oraz pobytu w miejscu tymczasowego schronienia. Wymieniono między innymi żywność, wodę pitną, produkty lecznicze, ubrania, środki higieniczne oraz zaplecze sanitarne. To ważne szczególnie dla rodzin z małymi dziećmi oraz osób wymagających stałego przyjmowania leków.
Jednocześnie przepisy zakładają ograniczenie zabieranego mienia do rzeczy potrzebnych do przetrwania przez 72 godziny. Ewakuacja nie jest przeprowadzką całego gospodarstwa domowego. Im więcej bagażu zabiera jedna osoba, tym mniej miejsca pozostaje w pojazdach i tym trudniej szybko przemieścić dużą liczbę mieszkańców. Dokumenty, leki, podstawowe ubrania, środki higieniczne, woda oraz najważniejsze rzeczy potrzebne dzieciom i osobom zależnym mają znacznie większe znaczenie niż przedmioty, które można później zastąpić.
Rodzina może także ewakuować się własnym samochodem
Warto pamiętać, że zorganizowany transport nie jest jedyną możliwością przewidzianą w przepisach. Rozporządzenie dopuszcza także samoewakuację, czyli opuszczenie zagrożonego obszaru przy wykorzystaniu własnych środków transportu i, jeżeli jest taka możliwość, samodzielne zapewnienie sobie miejsca pobytu poza strefą zagrożenia. Dla rodziny może być to najprostszy sposób pozostania razem.
Nie oznacza to jednak pełnej swobody. Samoewakuacja także ma być skoordynowana z działaniami służb. Nie wolno blokować tras potrzebnych ratownikom ani korzystać z dróg przeznaczonych dla Sił Zbrojnych i innych służb, jeśli władze wprowadzą takie ograniczenia. Może więc zdarzyć się sytuacja, w której rodzina ma sprawny samochód, ale otrzymuje informację, aby nie korzystać z konkretnej drogi albo zamiast tego udać się do punktu zbiórki.
W Warszawie najtrudniejszy może być moment, w którym rodzina znajduje się w kilku dzielnicach
W dużym mieście takim jak Warszawa zasada wspólnego transportu nabiera szczególnego znaczenia, ale jednocześnie może być trudniejsza do zastosowania niż w małej miejscowości. W dzień roboczy członkowie jednej rodziny mogą znajdować się kilkanaście kilometrów od siebie. Przy dużym zagrożeniu ulice mogą zostać zamknięte, komunikacja zmieniona, a część tras przeznaczona dla służb. Próba przejechania samochodem z jednego końca miasta na drugi może więc okazać się niemożliwa.
Nie ma obecnie jednej uniwersalnej mapy mówiącej mieszkańcowi Warszawy, dokąd ma pojechać z każdej dzielnicy podczas każdego możliwego zagrożenia. Kierunki przemieszczania zależą od rodzaju i miejsca zagrożenia. Rozporządzenie przewiduje, że po zarządzeniu ewakuacji mieszkańcy mają otrzymać informacje o miejscach koncentracji, dostępnych środkach transportu oraz kierunkach przemieszczania. To właśnie te komunikaty będą ważniejsze niż wcześniej wymyślona własna trasa.
Warto ustalić rodzinny plan jeszcze zanim wydarzy się coś złego
Najważniejsze jest ustalenie sposobu kontaktu. Jeżeli telefonia komórkowa będzie przeciążona albo część sieci przestanie działać, członkowie rodziny powinni wcześniej wiedzieć, gdzie szukać informacji i co zrobić, jeśli nie mogą się ze sobą połączyć. Szczególnie ważne jest, aby dzieci znały podstawowe dane kontaktowe rodzica lub opiekuna albo miały je zapisane w łatwo dostępnym miejscu.
Druga rzecz to leki i informacje medyczne. Osoba przewlekle chora powinna mieć przygotowany zapas najważniejszych leków i informacje pozwalające służbom ustalić, czego potrzebuje. Jeżeli senior albo osoba z niepełnosprawnością wymaga stałego opiekuna, warto mieć przy sobie dokumentację dotyczącą leczenia i potrzebnej pomocy. Przepisy nakazują dążyć do wspólnego transportu takiej osoby z opiekunem, ale im więcej informacji można szybko przekazać służbom, tym łatwiej odpowiednio zorganizować przewóz.
Trzecia zasada: nie próbuj za wszelką cenę wracać po członka rodziny przez obszar objęty ewakuacją. Jeśli służby kierują ludzi w przeciwną stronę, samodzielny powrót może narazić kolejną osobę na niebezpieczeństwo i utrudnić prowadzenie całej operacji. Przepisy właśnie dlatego przewidują ewidencję oraz punkty informacyjne po obu stronach trasy ewakuacyjnej.
Przepisy chronią rodzinę, ale bezpieczeństwo ma pierwszeństwo
Odpowiedź na pytanie, czy podczas ewakuacji można rozdzielić rodzinę, nie jest więc prostym „tak” albo „nie”. Polskie przepisy wyraźnie nakazują planować wspólny transport rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, osób wymagających pomocy oraz ich opiekunów. To oznacza, że pozostawienie rodziny razem jest oficjalną zasadą organizacji ewakuacji, a nie jedynie dobrą praktyką.
Nie jest to jednak bezwzględna gwarancja. Rozporządzenie świadomie używa sformułowania „w miarę możliwości”, ponieważ w realnej sytuacji zagrożenia może zajść konieczność natychmiastowego transportu dziecka, osoby chorej albo mieszkańców określonego obszaru. Rodziny mają być przewożone razem wtedy, kiedy pozwalają na to warunki, ale jeżeli bezpieczeństwo wymaga innego działania, służby mogą zorganizować transport inaczej. Właśnie dlatego wcześniej przygotowany rodzinny plan kontaktu może okazać się równie ważny jak sam plecak ewakuacyjny.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.