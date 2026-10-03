Kaufland odpalił wielką promocję tylko na sobotę. Kilogram popularnego mięsa za 7,99 zł

3 października 2026 14:54 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Kaufland przygotował na sobotę, 3 października, specjalną akcję „Super Sobota”. Jedną z najmocniejszych ofert jest schab wieprzowy bez kości za zaledwie 7,99 zł za kilogram. To jednak nie wszystko. Tylko dzisiaj sieć przecenia również masło, polską paprykę i kalafiora. Promocje obowiązują jeden dzień – 3 października.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Autorstwa Warszawska róg Szerokiej w Tomaszowie Mazowieckim, w województwie łódzkim – Praca własna, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69372930

Schab bez kości za 7,99 zł za kilogram

Największą uwagę może przyciągnąć oferta z działu mięsnego. Schab wieprzowy bez kości z K-Stoiska Mięsnego kosztuje w sobotę 7,99 zł/kg.

Zobacz również:

To oznacza, że za:

  • 1 kg zapłacimy 7,99 zł,
  • 2 kg – 15,98 zł,
  • 3 kg – 23,97 zł,
  • 5 kg – 39,95 zł.

Oferta znajduje się w specjalnej gazetce „Super Sobota”, której termin obowiązywania określono wyłącznie na 3 października.

Masło za 2,49 zł

To nie koniec mocnych cen. W sobotniej gazetce znalazło się również masło ekstra Mazurski Smak Mlekpol za 2,49 zł.

W przypadku tej promocji warto dokładnie sprawdzić oznaczenie przy produkcie oraz warunki akcji w sklepie – szczególnie wymagania dotyczące liczby kupowanych opakowań lub programu lojalnościowego.

Przy zakupie kilku kostek różnica w rachunku może być już bardzo wyraźna.

Zobacz również:

Polska papryka za 5,99 zł/kg

Kaufland przecenił również warzywa. Polska czerwona papryka kosztuje w ramach „Super Soboty” 5,99 zł za kilogram.

Przy zakupie 2 kg będzie to 11,98 zł, a przy 3 kg – 17,97 zł.

To produkt, który można wykorzystać nie tylko na bieżąco. Paprykę można pokroić i zamrozić, dlatego oferta może zainteresować również osoby przygotowujące większe domowe zapasy.

Kalafior za 3,99 zł

Kolejna sobotnia oferta dotyczy polskiego kalafiora.

Jedna sztuka kosztuje 3,99 zł. Cena również została wymieniona w specjalnej jednodniowej gazetce Kauflandu. Blix

Za dwa kalafiory zapłacimy więc 7,98 zł, a za trzy 11,97 zł.

„Super Sobota” tylko 3 października

W tym przypadku kluczowa jest data. Nie są to standardowe promocje z tygodniowej gazetki obowiązującej przez kilka dni.

Kaufland opublikował oddzielną gazetkę „Super Sobota” z terminem obowiązywania od 3 do 3 października, czyli tylko przez jeden dzień.

Wśród produktów wymienionych w sobotniej akcji znajdują się również m.in. kabanosy Tarczyński, wędliny, kawy Nescafé i inne artykuły spożywcze.

W sobotę warto sprawdzić warunki na półce

Przy jednodniowych akcjach trzeba pamiętać o dostępności produktów. Kaufland zastrzega przy swoich ofertach sprzedaż do wyczerpania zapasów oraz sprzedaż w ilościach detalicznych.

Dlatego przed włożeniem produktu do koszyka warto sprawdzić cenówkę oraz ewentualne dodatkowe warunki konkretnej promocji.

Najważniejsza oferta dla osób planujących większe zakupy mięsne jest jednak bardzo czytelna: w sobotę 3 października schab wieprzowy bez kości kosztuje 7,99 zł za kilogram. Po sobocie specjalna akcja „Super Sobota” się kończy.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna