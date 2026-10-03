Kaufland odpalił wielką promocję tylko na sobotę. Kilogram popularnego mięsa za 7,99 zł
Kaufland przygotował na sobotę, 3 października, specjalną akcję „Super Sobota”. Jedną z najmocniejszych ofert jest schab wieprzowy bez kości za zaledwie 7,99 zł za kilogram. To jednak nie wszystko. Tylko dzisiaj sieć przecenia również masło, polską paprykę i kalafiora. Promocje obowiązują jeden dzień – 3 października.
Schab bez kości za 7,99 zł za kilogram
Największą uwagę może przyciągnąć oferta z działu mięsnego. Schab wieprzowy bez kości z K-Stoiska Mięsnego kosztuje w sobotę 7,99 zł/kg.
To oznacza, że za:
- 1 kg zapłacimy 7,99 zł,
- 2 kg – 15,98 zł,
- 3 kg – 23,97 zł,
- 5 kg – 39,95 zł.
Oferta znajduje się w specjalnej gazetce „Super Sobota”, której termin obowiązywania określono wyłącznie na 3 października.
Masło za 2,49 zł
To nie koniec mocnych cen. W sobotniej gazetce znalazło się również masło ekstra Mazurski Smak Mlekpol za 2,49 zł.
W przypadku tej promocji warto dokładnie sprawdzić oznaczenie przy produkcie oraz warunki akcji w sklepie – szczególnie wymagania dotyczące liczby kupowanych opakowań lub programu lojalnościowego.
Przy zakupie kilku kostek różnica w rachunku może być już bardzo wyraźna.
Polska papryka za 5,99 zł/kg
Kaufland przecenił również warzywa. Polska czerwona papryka kosztuje w ramach „Super Soboty” 5,99 zł za kilogram.
Przy zakupie 2 kg będzie to 11,98 zł, a przy 3 kg – 17,97 zł.
To produkt, który można wykorzystać nie tylko na bieżąco. Paprykę można pokroić i zamrozić, dlatego oferta może zainteresować również osoby przygotowujące większe domowe zapasy.
Kalafior za 3,99 zł
Kolejna sobotnia oferta dotyczy polskiego kalafiora.
Jedna sztuka kosztuje 3,99 zł. Cena również została wymieniona w specjalnej jednodniowej gazetce Kauflandu. Blix
Za dwa kalafiory zapłacimy więc 7,98 zł, a za trzy 11,97 zł.
„Super Sobota” tylko 3 października
W tym przypadku kluczowa jest data. Nie są to standardowe promocje z tygodniowej gazetki obowiązującej przez kilka dni.
Kaufland opublikował oddzielną gazetkę „Super Sobota” z terminem obowiązywania od 3 do 3 października, czyli tylko przez jeden dzień.
Wśród produktów wymienionych w sobotniej akcji znajdują się również m.in. kabanosy Tarczyński, wędliny, kawy Nescafé i inne artykuły spożywcze.
W sobotę warto sprawdzić warunki na półce
Przy jednodniowych akcjach trzeba pamiętać o dostępności produktów. Kaufland zastrzega przy swoich ofertach sprzedaż do wyczerpania zapasów oraz sprzedaż w ilościach detalicznych.
Dlatego przed włożeniem produktu do koszyka warto sprawdzić cenówkę oraz ewentualne dodatkowe warunki konkretnej promocji.
Najważniejsza oferta dla osób planujących większe zakupy mięsne jest jednak bardzo czytelna: w sobotę 3 października schab wieprzowy bez kości kosztuje 7,99 zł za kilogram. Po sobocie specjalna akcja „Super Sobota” się kończy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.