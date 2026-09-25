Każą opuścić mieszkanie i zabrać rzeczy tylko na 72 godziny. Co z pozostawionymi domami, mieszkaniami i kosztownościami? Są przepisy
Dokumenty, leki, woda, jedzenie, ubrania, telefon, powerbank i kilka najpotrzebniejszych przedmiotów. Reszta zostaje w mieszkaniu lub domu, nawet jeżeli w środku znajdują się telewizory, komputery, pamiątki rodzinne, biżuteria czy inne rzeczy warte dziesiątki tysięcy złotych. Obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące ewakuacji zakładają ograniczenie zabieranego mienia do rzeczy potrzebnych do przetrwania przez 72 godziny. Jednocześnie prawo przewiduje, że opuszczone nieruchomości nie mają zostać pozostawione bez żadnej ochrony. Na ewakuowanym obszarze mają działać specjalne drużyny odpowiedzialne między innymi za zabezpieczenie pozostawionego mienia i utrzymanie bezpieczeństwa publicznego.
To jednak nie oznacza, że po opuszczeniu mieszkania państwo przejmuje odpowiedzialność za każdą rzecz znajdującą się w szufladach i szafach. Nikt nie będzie przed wyjazdem sporządzał spisu biżuterii, telewizorów i gotówki pozostawionej w każdym z tysięcy mieszkań. Ochrona ma dotyczyć obszaru i znajdującego się na nim mienia, ale nie jest odpowiednikiem indywidualnego depozytu ani ubezpieczenia. Jeżeli po powrocie okaże się, że do mieszkania ktoś się włamał, kwestia odszkodowania może być znacznie bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać.
Nowe przepisy mówią wprost: zabierasz rzeczy potrzebne na 72 godziny
Najważniejsze zasady znajdują się w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ewakuacji ludności oraz zabezpieczenia mienia. Dokument już obowiązuje i szczegółowo opisuje sposób organizowania dużej ewakuacji. Jeden z przepisów jest szczególnie istotny dla zwykłego mieszkańca. Ewakuację należy planować i prowadzić w taki sposób, aby ograniczyć mienie zabierane przez ludność wyłącznie do tego, co jest niezbędne do przetrwania przez 72 godziny.
Co ważne, obecne przepisy nie wprowadzają powszechnego limitu w rodzaju 20, 30 czy 50 kg na osobę. Limit ma charakter funkcjonalny, a nie wagowy. Chodzi o to, żeby człowiek nie próbował podczas zorganizowanej ewakuacji zabierać ze sobą połowy mieszkania, mebli, dużego sprzętu RTV czy kilku ciężkich walizek. Przy tysiącach ludzi oczekujących na autobusy, pociągi albo inny transport każdy dodatkowy bagaż zajmuje miejsce, spowalnia załadunek i może ograniczyć możliwość przewiezienia kolejnych osób.
Rządowy „Poradnik Bezpieczeństwa” zaleca przygotowanie plecaka ewakuacyjnego. Powinny znaleźć się w nim przede wszystkim dokumenty lub ich kopie, leki przyjmowane na stałe, woda, żywność, podstawowe środki higieniczne, ubranie odpowiednie do pogody, latarka, radio, telefon, ładowarka, powerbank, zapasowe baterie i gotówka w różnych nominałach. To właśnie taki zestaw najlepiej pokazuje, co ustawodawca rozumie przez rzeczy potrzebne w pierwszych godzinach i dniach po opuszczeniu domu.
A co z biżuterią, pieniędzmi i innymi wartościowymi przedmiotami?
Przepisy nie zawierają listy mówiącej, że obrączkę można zabrać, a zegarka wartego 20 tys. zł już nie. Nie przewidują też kontroli zawartości każdego plecaka i nie wprowadzają osobnej kary za zabranie drobnego przedmiotu o dużej wartości. Zasada jest jednak jasna: przy zorganizowanej ewakuacji pierwszeństwo mają rzeczy niezbędne do przetrwania. Jeżeli służby wydadzą dodatkowe instrukcje dotyczące bagażu, trzeba się do nich zastosować.
To oznacza, że nie należy zakładać, że podczas alarmu będzie czas na opróżnianie domowego sejfu, pakowanie kolekcji zegarków czy wynoszenie sprzętu elektronicznego. Mały przedmiot, który już znajduje się przy właścicielu, jest oczywiście czymś zupełnie innym niż próba załadowania do autobusu kilku walizek z majątkiem. Najważniejsza zasada pozostaje niezmienna: mienie nie może opóźniać opuszczenia zagrożonego obszaru. MSWiA w swoich instrukcjach dotyczących ewakuacji wprost przypomina, żeby nie narażać życia w celu ratowania rzeczy.
Dlatego przygotowania warto rozpocząć znacznie wcześniej. Dokumentację dotyczącą drogich przedmiotów można przechowywać również cyfrowo, zrobić zdjęcia wyposażenia domu, zapisać numery seryjne sprzętu oraz zachować faktury dotyczące cenniejszych zakupów. W normalnej sytuacji nie ma to większego znaczenia. Po powrocie do mieszkania, w którym doszło do włamania, takie materiały mogą być natomiast niezwykle ważne przy zgłaszaniu szkody Policji lub ubezpieczycielowi.
Puste osiedla nie mają zostać pozostawione bez ochrony
Ustawa z 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej przewiduje, że ewakuacja obejmuje nie tylko przenoszenie ludzi w bezpieczne miejsce. Wprost wymienia również zabezpieczenie pozostawionego mienia. Rozporządzenie wykonawcze rozwija tę zasadę bardzo konkretnie. Na obszarach objętych ewakuacją organy obrony cywilnej mają tworzyć drużyny porządkowo-ochronne, których zadaniem jest zabezpieczenie pozostawionego mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.
Wojewoda ma wcześniej wskazać siły i środki potrzebne zarówno do samej ewakuacji, jak i do ochrony tego, co mieszkańcy zostawili. W praktyce nie należy wyobrażać sobie jednego funkcjonariusza stojącego pod każdym blokiem albo patrolu pilnującego konkretnego domu jednorodzinnego przez 24 godziny na dobę. Przy ewakuacji dużej części miasta byłoby to fizycznie niemożliwe. Chodzi o ochronę całego opuszczonego obszaru, utrzymanie porządku, kontrolowanie dostępu i reagowanie na próby rabunku lub dewastacji.
To szczególnie ważne w dużym mieście. Gdyby ewakuacją objęto część Warszawy, w ciągu kilku godzin mogłyby opustoszeć całe kwartały zabudowy, osiedla i ulice. Na poziomie lokalnym proces organizuje właściwy organ miasta, natomiast koordynację na poziomie województwa prowadzi wojewoda. Plany ewakuacji mają zawierać nie tylko trasy wyjazdu i miejsca przyjęcia ludności, ale również zasoby potrzebne do ochrony pozostawionego terenu.
Ochrona nie oznacza jednak gwarancji, że nic nie zginie
To najważniejsze zastrzeżenie. Przepis mówiący o zabezpieczeniu pozostawionego mienia nie tworzy automatycznej gwarancji Skarbu Państwa za każdą rzecz pozostawioną w domu. Nie działa to w ten sposób, że skoro służby nakazały lub zorganizowały ewakuację, państwo automatycznie zapłaci za skradziony telewizor, komputer albo pierścionek.
Ustawa o ochronie ludności rzeczywiście przewiduje możliwość uzyskania odszkodowania za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zadań ochrony ludności i obrony cywilnej. Odszkodowanie wypłaca Skarb Państwa reprezentowany przez właściwego wojewodę. W przypadku mienia obejmuje ono rzeczywistą szkodę. Poszkodowany musi jednak złożyć wniosek, opisać okoliczności i wysokość straty oraz przedstawić dowody, które uprawdopodobniają jej powstanie.
Jednocześnie w tej samej ustawie znajduje się bardzo ważne ograniczenie. Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli szkoda powstała z winy osoby trzeciej, za którą Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności. Właśnie tutaj pojawia się problem zwykłej kradzieży. Jeśli podczas nieobecności mieszkańców do mieszkania włamie się złodziej, sam fakt wcześniejszej ewakuacji nie oznacza jeszcze, że wojewoda będzie musiał zapłacić za skradzioną biżuterię.
|Co stało się z mieniem?
|Czy państwo automatycznie odpowiada?
|Rzecz została uszkodzona bezpośrednio podczas wykonywania zadania ochrony ludności
|Może istnieć podstawa do odszkodowania, ale trzeba wykazać szkodę i jej związek z działaniami
|Do pustego mieszkania włamał się złodziej
|Nie ma automatycznej odpowiedzialności Skarbu Państwa
|Mieszkanie zostało uszkodzone przez samo zagrożenie, np. pożar lub ostrzał
|Odpowiedzialność zależy od przyczyny szkody i innych przepisów lub ubezpieczenia
|Mienie zostało formalnie przejęte przez wojsko w szczególnym trybie
|Obowiązują odrębne zasady zabezpieczenia, protokołu i odpowiedzialności
Państwo nie będzie przed wyjazdem spisywać zawartości każdego mieszkania
Przepisy przewidują ewidencję osób oraz mienia, które jest faktycznie ewakuowane z wykorzystaniem przygotowanego transportu. Nie ma natomiast mechanizmu, zgodnie z którym służby przed opuszczeniem dzielnicy wchodzą do każdego mieszkania i zapisują, że w szufladzie znajdowały się 3 pierścionki, w salonie telewizor, a w sejfie 15 tys. zł. Zwykłe pozostawienie rzeczy w zamkniętym mieszkaniu nie oznacza ich indywidualnego protokolarnego przyjęcia przez państwo.
To może później mieć bardzo praktyczne znaczenie. Właściciel wraca i twierdzi, że przed ewakuacją miał w domu biżuterię wartą 30 tys. zł. Po powrocie jej nie ma. Trzeba będzie ustalić, czy rzeczywiście doszło do włamania, kiedy mogło się wydarzyć i jakie przedmioty skradziono. Dlatego zdjęcia, rachunki, certyfikaty, numery seryjne i inne dowody wartościowego wyposażenia mogą znacząco ułatwić późniejsze postępowanie.
Jest szczególny przypadek, w którym wojsko formalnie przejmuje pozostawione mienie
Inaczej może wyglądać sytuacja na terenie uznanym za strefę niebezpieczeństwa w związku z działaniami wojskowymi. Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych przewiduje szczególny mechanizm. Jeżeli z takiej strefy ewakuuje się mieszkańców, pozostawione przez nich mienie może zostać wcześniej protokolarnie przejęte. Wtedy zabezpiecza je jednostka wojskowa zajmująca dany teren, a późniejszy zwrot również następuje na podstawie protokołu.
W tym szczególnym przypadku przepisy przewidują również odpowiedzialność jednostki wojskowej za szkody związane z utworzeniem strefy niebezpieczeństwa i przymusową ewakuacją, także dotyczące mienia znajdującego się w tej strefie. Nie wolno jednak przenosić tych zasad na każdą ewakuację w Polsce. Formalne protokolarne przejęcie mienia przez jednostkę wojskową to zupełnie inna sytuacja niż opuszczenie mieszkania podczas zwykłej ewakuacji organizowanej w ramach systemu ochrony ludności.
Ubezpieczenie mieszkania może pomóc, ale trzeba przeczytać OWU
Drugą potencjalną drogą po kradzieży jest ubezpieczenie domu lub mieszkania. Jeżeli polisa obejmuje kradzież z włamaniem i ruchomości domowe, utrata sprzętu, biżuterii czy innych przedmiotów może być objęta ochroną. Wszystko zależy jednak od konkretnej umowy, wymaganych zabezpieczeń, limitów odpowiedzialności dla kosztowności oraz definicji włamania stosowanej przez ubezpieczyciela.
Szczególnie ostrożnym trzeba być w scenariuszu wojennym. Rzecznik Finansowy zwraca uwagę, że w dobrowolnych polisach nieruchomości działania wojenne należą do standardowych wyłączeń odpowiedzialności, choć dokładne definicje stosowane przez ubezpieczycieli mocno się różnią. Samo to, że kradzież nastąpiła w czasie kryzysu, nie pozwala więc bez przeczytania OWU przesądzić, czy ubezpieczyciel zapłaci. Znaczenie będzie miała zarówno przyczyna szkody, jak i zakres wykupionej ochrony.
Przed wyjściem masz zabezpieczyć mieszkanie, ale nie kosztem własnego życia
Rządowy poradnik wskazuje kilka czynności, które należy wykonać, jeśli jest na to czas. Przed opuszczeniem domu powinno się zamknąć okna, odciąć wodę, wyłączyć urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić źródła ognia. Dopiero później należy zabrać plecak ewakuacyjny i udać się do wskazanego punktu albo rozpocząć samoewakuację zgodnie z komunikatami służb.
Nie należy natomiast tracić kilkudziesięciu minut na dokładne pakowanie mieszkania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Jeżeli komunikat mówi o natychmiastowym opuszczeniu obszaru, priorytetem jest wyjście. To samo dotyczy próby pozostania w domu wyłącznie po to, żeby pilnować majątku. Pustego mieszkania mają pilnować służby i drużyny porządkowo-ochronne, a nie właściciel narażający życie w strefie zagrożenia.
Zwierzęta są traktowane inaczej niż telewizor czy meble
Przepisy przewidują przygotowanie do przemieszczania zwierząt należących do ewakuowanych osób. Rządowy poradnik również przypomina, aby podczas ewakuacji pamiętać o zwierzętach. W miarę możliwości należy zabrać karmę, wodę, leki, dokumenty weterynaryjne, smycz albo transporter. Jeśli ewakuacja zwierzęcia rzeczywiście jest niemożliwa, poradnik zaleca zapewnienie mu jedzenia i wody.
To kolejny powód, dla którego ograniczenie bagażu jest istotne. Miejsce w samochodzie czy autobusie ma w pierwszej kolejności służyć ludziom, zwierzętom i wyposażeniu pozwalającemu przetrwać pierwsze 72 godziny, a nie rzeczom, które można zastąpić po powrocie.
Po zakończeniu zagrożenia nie wolno po prostu wrócić do domu
Rozporządzenie dotyczące ewakuacji nakazuje również zaplanowanie bezpiecznego powrotu mieszkańców do miejsc zamieszkania. To oznacza, że zakończenie alarmu nie zawsze będzie równoznaczne z natychmiastowym otwarciem wszystkich dróg i możliwością powrotu na osiedle. Teren może wymagać sprawdzenia przez służby, usunięcia niewybuchów, oceny budynków, naprawy instalacji gazowych lub elektrycznych albo likwidacji skażenia.
W przypadku dużego miasta powrót może być organizowany etapami, tak samo jak sama ewakuacja. Nagłe wpuszczenie dziesiątek tysięcy samochodów w jednym momencie mogłoby zablokować drogi potrzebne ratownikom. Do domu należy więc wracać dopiero wtedy, gdy służby potwierdzą, że dany obszar został ponownie udostępniony.
Najlepszą ochronę wartościowych rzeczy można przygotować jeszcze przed kryzysem
Nie da się przewidzieć, czy ewakuacja nastąpi za kilka godzin, kilka lat czy nigdy. Można natomiast przygotować się tak, aby w krytycznym momencie nie zastanawiać się, gdzie znajduje się paszport, lekarstwa, polisa i dokumentacja dotycząca mieszkania. W jednym łatwo dostępnym miejscu warto przechowywać najważniejsze dokumenty, listę numerów kontaktowych, informacje o polisach oraz podstawową dokumentację cenniejszego mienia. Kopie można dodatkowo zabezpieczyć poza mieszkaniem lub w odpowiednio chronionej formie cyfrowej.
W przypadku rzeczy o znacznej wartości dobrze mieć fotografie oraz dokumenty potwierdzające ich istnienie i wartość. Nie dlatego, że rząd planuje zabierać mieszkańcom biżuterię albo sprawdzać zawartość sejfów. Powód jest znacznie bardziej praktyczny: po kilku dniach lub tygodniach nieobecności to właściciel będzie musiał wykazać, co znajdowało się w jego mieszkaniu i jaka szkoda rzeczywiście powstała.
Państwo ma chronić opuszczone domy. Nie bierze jednak za nie pełnej odpowiedzialności
Nowy system ewakuacji próbuje rozwiązać problem, który wcześniej pozostawał na drugim planie. Jeżeli tysiące ludzi opuszczą swoje mieszkania, puste dzielnice nie mogą zostać pozostawione bez kontroli. Dlatego przepisy wprost nakazują organizowanie drużyn porządkowo-ochronnych zabezpieczających pozostawione mienie, a wojewoda musi wskazać siły i środki potrzebne do jego ochrony.
Nie jest to jednak obietnica, że po powrocie każda filiżanka będzie stała dokładnie tam, gdzie została pozostawiona. Zwykła kradzież dokonana przez osobę trzecią nie powoduje automatycznie odpowiedzialności Skarbu Państwa, a prywatne polisy również mogą zawierać poważne ograniczenia, zwłaszcza podczas działań wojennych. Dlatego zasada na czas ewakuacji jest dość brutalna, ale prosta: zabierasz przede wszystkim to, co pozwoli Tobie i rodzinie przetrwać pierwsze 72 godziny. Dom i większość rzeczy zostają, a ich ochronę przejmuje organizowany na miejscu system bezpieczeństwa.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.