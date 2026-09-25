ZUS podniesie rentę wdowią bez wniosku. Seniorzy dostaną nawet kilkaset złotych więcej

25 września 2026 08:30 | Autor: Anna Szkutnik | Polska i świat | Brak komentarzy

Od 1 stycznia 2027 roku zmienią się zasady obliczania renty wdowiej. Zamiast obecnych 15 proc. drugiego świadczenia wdowy i wdowcy otrzymają 25 proc. Dla osoby, której drugie świadczenie wynosi 3000 zł brutto, oznacza to wzrost miesięcznej wypłaty o 300 zł. Seniorzy już pobierający rentę wdowią nie będą musieli składać kolejnego wniosku — świadczenia mają zostać przeliczone z urzędu.

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Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

Zmiana obejmie osoby uprawnione do łączenia własnej emerytury lub renty ze świadczeniem rodzinnym po zmarłym małżonku. Jedno ze świadczeń nadal będzie wypłacane w całości, ale udział drugiego wzrośnie z 15 do 25 proc.

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Podwyżka zacznie obowiązywać dokładnie 1 stycznia 2027 roku, a nie dopiero podczas marcowej waloryzacji.

ZUS wypłaci 25 proc. drugiego świadczenia

Renta wdowia nie jest osobnym dodatkiem o jednakowej wysokości dla wszystkich. Jest to możliwość pobierania dwóch świadczeń pozostających w zbiegu.

Uprawniona osoba może otrzymywać:

  • 100 proc. renty rodzinnej i część własnej emerytury albo renty,
  • 100 proc. własnej emerytury lub renty i część renty rodzinnej.

Do końca 2026 roku część drugiego świadczenia wynosi 15 proc. Od początku 2027 roku wzrośnie do 25 proc.

W praktyce wzrost miesięcznego przelewu będzie odpowiadał 10 proc. wartości świadczenia, które dotychczas było wypłacane w części.

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O tyle mogą wzrosnąć przelewy

Jeśli wysokość drugiego świadczenia nie ulegnie zmianie i nie zadziała ustawowy limit, podwyżkę można obliczyć stosunkowo łatwo.

Wysokość drugiego świadczenia Obecnie: 15 proc. Od stycznia: 25 proc. Miesięczny wzrost
2000 zł 300 zł 500 zł 200 zł
2500 zł 375 zł 625 zł 250 zł
3000 zł 450 zł 750 zł 300 zł
3500 zł 525 zł 875 zł 350 zł
4000 zł 600 zł 1000 zł 400 zł

Są to kwoty brutto i przykłady matematyczne. Ostateczna wypłata będzie zależała od wysokości obu świadczeń, pobieranych dodatków, podatku, składki zdrowotnej oraz ustawowego limitu.

Podniesienie udziału z 15 do 25 proc. oznacza, że sama częściowa wypłata drugiego świadczenia wzrośnie o dwie trzecie. Nie oznacza to jednak podwyżki całego dochodu seniora o 66,7 proc.

Przeciętna podwyżka może przekroczyć 250 zł

ZUS podał, że w czerwcu 2026 roku średnia kwota wynikająca z doliczenia 15 proc. drugiego świadczenia wynosiła 379,10 zł miesięcznie.

Jeżeli dla prostego porównania przyjmiemy niezmienioną podstawę świadczenia, jej 25-procentowy udział wyniósłby około 631,83 zł. Różnica to około 252,73 zł brutto miesięcznie.

To jedynie szacunek oparty na średniej publikowanej przez ZUS, a nie gwarantowana kwota podwyżki dla każdego seniora. Każde świadczenie zostanie obliczone indywidualnie.

Nie trzeba składać nowego wniosku

Osoby, które już mają ustalone prawo do renty wdowiej i pobierają świadczenia w zbiegu, nie powinny składać ponownie formularza tylko po to, aby otrzymać wyższy procent.

Zmiana stawki wynika bezpośrednio z przepisów. Organy emerytalno-rentowe przeliczą wypłaty z urzędu. KRUS oficjalnie potwierdził, że podwyżka zostanie przeprowadzona automatycznie dla wszystkich uprawnionych i nie będzie wymagała dodatkowego wniosku.

Wniosek nadal będzie natomiast potrzebny osobie, która spełnia warunki, ale dotychczas w ogóle nie wystąpiła o wypłatę świadczeń w zbiegu.

Limit może pochłonąć część podwyżki

Łączna wysokość świadczeń wypłacanych w ramach renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.

Obecnie limit wynosi 5935,47 zł brutto. Jeżeli obliczona suma okaże się wyższa, wypłata zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia.

Przykład: jeśli po zastosowaniu stawki 25 proc. suma świadczeń wyniosłaby 6200 zł, przy obecnym limicie wypłata zostałaby obniżona o 264,53 zł.

KRUS wyjaśnia, że od 1 stycznia 2027 roku limit nie zostanie automatycznie zwiększony tylko z powodu podniesienia udziału drugiego świadczenia. Do końca lutego pozostanie powiązany z obowiązującą kwotą najniższej emerytury. Kolejna zmiana limitu będzie możliwa wraz z marcową waloryzacją świadczeń.

Oznacza to, że osoby znajdujące się już blisko maksymalnej kwoty mogą otrzymać tylko część wyliczonej podwyżki, a niektóre mogą nie odczuć jej wcale.

Milion osób korzysta już z nowych zasad

Skala programu jest bardzo duża. Według ZUS w czerwcu 2026 roku świadczenia w ramach renty wdowiej pobierało 993,4 tys. osób. Od początku funkcjonowania rozwiązania przynajmniej jedną wypłatę otrzymało około 1,1 mln wdów i wdowców.

Od stycznia do czerwca 2026 roku łączna wartość świadczeń wypłaconych w ramach renty wdowiej przekroczyła 22,8 mld zł. Trzeba jednak prawidłowo interpretować tę liczbę: obejmuje ona również podstawowe emerytury i renty rodzinne wypłacane w całości.

Same dodatkowe kwoty wynikające z doliczenia 15 proc. drugiego świadczenia wyniosły w tym okresie 1,93 mld zł. Przeciętna pełna wypłata w ramach zbiegu wynosiła w czerwcu 3949,43 zł.

Kto może pobierać rentę wdowią?

Samo pozostawanie wdową albo wdowcem nie wystarcza. Wszystkie ustawowe warunki trzeba spełnić łącznie.

Uprawniona osoba musi:

  • osiągnąć powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiety albo 65 lat w przypadku mężczyzny,
  • pozostawać ze zmarłym małżonkiem we wspólności małżeńskiej do dnia jego śmierci,
  • nabyć prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę,
  • nie pozostawać obecnie w nowym związku małżeńskim.

Prawo do łączenia świadczeń dotyczy renty rodzinnej po ostatnim zmarłym małżonku. Zawarcie kolejnego małżeństwa powoduje ustanie prawa do wypłaty świadczeń w zbiegu.

Wyższy przelew już od stycznia

Najważniejsza data dla wdów i wdowców to 1 stycznia 2027 roku. Od tego dnia drugie świadczenie będzie wypłacane w wysokości 25 zamiast 15 proc.

Dla wielu seniorów oznacza to podwyżkę o około 200–400 zł brutto miesięcznie. Rzeczywista korzyść będzie jednak zależała od wartości drugiego świadczenia i od tego, czy łączna wypłata nie przekroczy ustawowego limitu.

Osoby już pobierające rentę wdowią nie muszą składać nowego wniosku. Powinny jednak sprawdzić pierwszą decyzję lub informację o wypłacie w 2027 roku, aby zobaczyć, jak podniesienie wskaźnika wpłynęło na ich indywidualną kwotę.

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