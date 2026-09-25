ZUS podniesie rentę wdowią bez wniosku. Seniorzy dostaną nawet kilkaset złotych więcej
Od 1 stycznia 2027 roku zmienią się zasady obliczania renty wdowiej. Zamiast obecnych 15 proc. drugiego świadczenia wdowy i wdowcy otrzymają 25 proc. Dla osoby, której drugie świadczenie wynosi 3000 zł brutto, oznacza to wzrost miesięcznej wypłaty o 300 zł. Seniorzy już pobierający rentę wdowią nie będą musieli składać kolejnego wniosku — świadczenia mają zostać przeliczone z urzędu.
Zmiana obejmie osoby uprawnione do łączenia własnej emerytury lub renty ze świadczeniem rodzinnym po zmarłym małżonku. Jedno ze świadczeń nadal będzie wypłacane w całości, ale udział drugiego wzrośnie z 15 do 25 proc.
Podwyżka zacznie obowiązywać dokładnie 1 stycznia 2027 roku, a nie dopiero podczas marcowej waloryzacji.
ZUS wypłaci 25 proc. drugiego świadczenia
Renta wdowia nie jest osobnym dodatkiem o jednakowej wysokości dla wszystkich. Jest to możliwość pobierania dwóch świadczeń pozostających w zbiegu.
Uprawniona osoba może otrzymywać:
- 100 proc. renty rodzinnej i część własnej emerytury albo renty,
- 100 proc. własnej emerytury lub renty i część renty rodzinnej.
Do końca 2026 roku część drugiego świadczenia wynosi 15 proc. Od początku 2027 roku wzrośnie do 25 proc.
W praktyce wzrost miesięcznego przelewu będzie odpowiadał 10 proc. wartości świadczenia, które dotychczas było wypłacane w części.
O tyle mogą wzrosnąć przelewy
Jeśli wysokość drugiego świadczenia nie ulegnie zmianie i nie zadziała ustawowy limit, podwyżkę można obliczyć stosunkowo łatwo.
|Wysokość drugiego świadczenia
|Obecnie: 15 proc.
|Od stycznia: 25 proc.
|Miesięczny wzrost
|2000 zł
|300 zł
|500 zł
|200 zł
|2500 zł
|375 zł
|625 zł
|250 zł
|3000 zł
|450 zł
|750 zł
|300 zł
|3500 zł
|525 zł
|875 zł
|350 zł
|4000 zł
|600 zł
|1000 zł
|400 zł
Są to kwoty brutto i przykłady matematyczne. Ostateczna wypłata będzie zależała od wysokości obu świadczeń, pobieranych dodatków, podatku, składki zdrowotnej oraz ustawowego limitu.
Podniesienie udziału z 15 do 25 proc. oznacza, że sama częściowa wypłata drugiego świadczenia wzrośnie o dwie trzecie. Nie oznacza to jednak podwyżki całego dochodu seniora o 66,7 proc.
Przeciętna podwyżka może przekroczyć 250 zł
ZUS podał, że w czerwcu 2026 roku średnia kwota wynikająca z doliczenia 15 proc. drugiego świadczenia wynosiła 379,10 zł miesięcznie.
Jeżeli dla prostego porównania przyjmiemy niezmienioną podstawę świadczenia, jej 25-procentowy udział wyniósłby około 631,83 zł. Różnica to około 252,73 zł brutto miesięcznie.
To jedynie szacunek oparty na średniej publikowanej przez ZUS, a nie gwarantowana kwota podwyżki dla każdego seniora. Każde świadczenie zostanie obliczone indywidualnie.
Nie trzeba składać nowego wniosku
Osoby, które już mają ustalone prawo do renty wdowiej i pobierają świadczenia w zbiegu, nie powinny składać ponownie formularza tylko po to, aby otrzymać wyższy procent.
Zmiana stawki wynika bezpośrednio z przepisów. Organy emerytalno-rentowe przeliczą wypłaty z urzędu. KRUS oficjalnie potwierdził, że podwyżka zostanie przeprowadzona automatycznie dla wszystkich uprawnionych i nie będzie wymagała dodatkowego wniosku.
Wniosek nadal będzie natomiast potrzebny osobie, która spełnia warunki, ale dotychczas w ogóle nie wystąpiła o wypłatę świadczeń w zbiegu.
Limit może pochłonąć część podwyżki
Łączna wysokość świadczeń wypłacanych w ramach renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.
Obecnie limit wynosi 5935,47 zł brutto. Jeżeli obliczona suma okaże się wyższa, wypłata zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia.
Przykład: jeśli po zastosowaniu stawki 25 proc. suma świadczeń wyniosłaby 6200 zł, przy obecnym limicie wypłata zostałaby obniżona o 264,53 zł.
KRUS wyjaśnia, że od 1 stycznia 2027 roku limit nie zostanie automatycznie zwiększony tylko z powodu podniesienia udziału drugiego świadczenia. Do końca lutego pozostanie powiązany z obowiązującą kwotą najniższej emerytury. Kolejna zmiana limitu będzie możliwa wraz z marcową waloryzacją świadczeń.
Oznacza to, że osoby znajdujące się już blisko maksymalnej kwoty mogą otrzymać tylko część wyliczonej podwyżki, a niektóre mogą nie odczuć jej wcale.
Milion osób korzysta już z nowych zasad
Skala programu jest bardzo duża. Według ZUS w czerwcu 2026 roku świadczenia w ramach renty wdowiej pobierało 993,4 tys. osób. Od początku funkcjonowania rozwiązania przynajmniej jedną wypłatę otrzymało około 1,1 mln wdów i wdowców.
Od stycznia do czerwca 2026 roku łączna wartość świadczeń wypłaconych w ramach renty wdowiej przekroczyła 22,8 mld zł. Trzeba jednak prawidłowo interpretować tę liczbę: obejmuje ona również podstawowe emerytury i renty rodzinne wypłacane w całości.
Same dodatkowe kwoty wynikające z doliczenia 15 proc. drugiego świadczenia wyniosły w tym okresie 1,93 mld zł. Przeciętna pełna wypłata w ramach zbiegu wynosiła w czerwcu 3949,43 zł.
Kto może pobierać rentę wdowią?
Samo pozostawanie wdową albo wdowcem nie wystarcza. Wszystkie ustawowe warunki trzeba spełnić łącznie.
Uprawniona osoba musi:
- osiągnąć powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiety albo 65 lat w przypadku mężczyzny,
- pozostawać ze zmarłym małżonkiem we wspólności małżeńskiej do dnia jego śmierci,
- nabyć prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę,
- nie pozostawać obecnie w nowym związku małżeńskim.
Prawo do łączenia świadczeń dotyczy renty rodzinnej po ostatnim zmarłym małżonku. Zawarcie kolejnego małżeństwa powoduje ustanie prawa do wypłaty świadczeń w zbiegu.
Wyższy przelew już od stycznia
Najważniejsza data dla wdów i wdowców to 1 stycznia 2027 roku. Od tego dnia drugie świadczenie będzie wypłacane w wysokości 25 zamiast 15 proc.
Dla wielu seniorów oznacza to podwyżkę o około 200–400 zł brutto miesięcznie. Rzeczywista korzyść będzie jednak zależała od wartości drugiego świadczenia i od tego, czy łączna wypłata nie przekroczy ustawowego limitu.
Osoby już pobierające rentę wdowią nie muszą składać nowego wniosku. Powinny jednak sprawdzić pierwszą decyzję lub informację o wypłacie w 2027 roku, aby zobaczyć, jak podniesienie wskaźnika wpłynęło na ich indywidualną kwotę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.