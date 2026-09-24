Rząd nie wyklucza mrożenia cen prądu na 2027 rok. Prąd na giełdzie mocno drożeje

24 września 2026 22:33 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Polska i świat, Warszawa | Brak komentarzy

Rząd analizuje różne scenariusze i nie wyklucza przedłużenia mechanizmu mrożenia cen energii elektrycznej na 2027 rok wynika z deklaracji ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna. Dyskusja o ewentualnych taryfach ochronnych przybiera na sile, ponieważ notowania prądu z dostawą na przyszły rok gwałtownie rosną na giełdzie hurtowej.

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Gniazdka elektryczne z podłączonymi sprzętami w kuchni Fot. Warszawa w Pigułce
Gniazdka elektryczne z podłączonymi sprzętami w kuchni Fot. Warszawa w Pigułce

Ceny na giełdzie przekraczają 570 zł za MWh. Ramy prawne i rola URE. Sytuacja na rynku terminowym Towarowej Giełdy Energii (TGE) staje się coraz bardziej napięta. O ile w czerwcu średnia cena kontraktu rocznego na dostawę energii w 2027 roku wynosiła 447,76 zł/MWh, o tyle we wrześniu notowania wahały się już w granicach od 526,50 zł do 585,80 zł/MWh, osiągając w połowie miesiąca poziom około 570 zł/MWh. Dalszy wzrost cen hurtowych stawia pod znakiem zapytania wysokość stawek, jakie trafią do taryf przedstawianych regulatorowi.

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Spółki energetyczne przygotowują obecnie wnioski taryfowe, które trafiają do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 266 z późn. zm.). W poprzednich okresach rząd decydował się na ustawowe mrożenie cen na poziomie 500 zł/MWh. Decyzja o ewentualnym powtórzeniu mechanizmu osłonowego wymaga jednak zbilansowania potrzeb ochrony konsumentów z kondycją finansową państwowych koncernów energetycznych.

Stabilność dostaw surowca a wydatki mieszkańców Woli, Mokotowa i Śródmieścia

Pytanie o kształt przyszłorocznych rachunków za prąd budzi duże emocje wśród mieszkańców i przedsiębiorców w Warszawie. W dzielnicach o wysokim zagęszczeniu biur i punktów usługowych, takich jak Wola, Mokotów czy Śródmieście, stabilność cen energii elektrycznej ma kluczowe znaczenie dla kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz stałych wydatków gospodarstw domowych.

Minister Wojciech Balczun zapewnia, że system energetyczny przed najbliższą zimą jest stabilny. Kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa odgrywają krajowe kopalnie – Polska Grupa Górnicza, Bogdanka oraz Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), która dostarcza również węgiel energetyczny. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania istnieje możliwość podniesienia wydatków i wydobycia w Bogdance, o ile będzie to uzasadnione rynkowo.

Jak krok po kroku przebiega proces ustalania cen prądu dla odbiorców

Zobacz zestaw najważniejszych faktów dotyczących taryfowania i planowanych mechanizmów ochronnych:

  • Spółki energetyczne składają wnioski taryfowe do URE – regulator weryfikuje uzasadnione koszty zakupu energii na giełdzie TGE.
  • Rząd analizuje warianty przedłużenia mrożenia cen – decyzja o limicie stawek zapobiegnie drastycznemu skokowi rachunków.
  • Cena giełdowa wyznacza poziom odniesienia – skok notowań do 570 zł/MWh zwiększa presję na wprowadzanie rekompensat.
  • Dostawy węgla na zimę pozostają niezagrożone – elektrownie i ciepłownie dysponują odpowiednimi zapasami surowca.
  • Odbiorcy w Śródmieściu, na Woli i Mokotowie zyskają jasność w końcówce roku – ostateczny poziom opłat zależy od zatwierdzonych taryf URE oraz decyzji ustawodawcy.

 

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Źródło: businessinsider

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