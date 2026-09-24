Ponad 140 milionów złotych na obronę cywilną. Powstaną tysiące miejsc schronienia i nowe magazyny
Samorządy w całym kraju intensyfikują prace nad rozbudową infrastruktury bezpieczeństwa i obrony cywilnej. Do województwa świętokrzyskiego trafiło ponad 141 milionów złotych w ramach państwowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Do końca roku w regionie powstaną 5200 nowych miejsc schronienia, kilkadziesiąt nowoczesnych magazynów na sprzęt ratowniczy oraz sieć ponad 2000 oznakowanych punktów schronienia. Inwestycje mają chronić mieszkańców zarówno w przypadku ewentualnych konfliktów zbrojnych, jak i podczas klęsk żywiołowych czy ekstremalnych zjawisk pogodowych.
Budowa magazynów i ramy prawne nowej obrony cywilnej
Z łącznej puli 141 mln zł ponad 100 mln zł przeznaczono bezpośrednio na inwestycje budowlane. Samo tworzenie i modernizacja powierzchni magazynowych obrony cywilnej pochłonie w tym roku 41 mln zł – zaplanowano budowę 34 nowych obiektów, przebudowę 5 istniejących oraz opracowanie dokumentacji dla 9 kolejnych. Nowe magazyny zabezpieczą przed zniszczeniem sprzęt i wyposażenie przeciwkryzysowe przeznaczone dla gmin, powiatów oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP). Praktycznym przykładem jest gmina Tuczępy, gdzie ruszyła budowa magazynu za 1,217 mln zł z dofinansowaniem państwowym rzędu 1,084 mln zł.
Wszystkie te działania realizowane są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.). Nowe regulacje nakładają na wojewodów i samorządy obowiązek tworzenia bazy magazynowej, inwentaryzacji budowli ochronnych oraz zapewnienia cywilom stałego dostępu do wody pitnej i energii w sytuacjach awaryjnych.
Synergia z działaniami w stolicy. Jak inwestycje wyglądają na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu?
Rozbudowa bazy magazynowej na poziomie regionalnym wpisuje się w ogólnopolski system zarządzania kryzysowego, którego centralne sztaby znajdują się w Warszawie. Stołeczne jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo w dzielnicach takich jak Śródmieście, Wola czy Mokotów również prowadzą przeglądy zasobów sprzętowych oraz powierzchni magazynowych pod kątem gotowości na ewentualne blackouty czy katastrofy budowlane.
Wyznaczanie ponad 2000 punktów schronienia w regionie, weryfikowanych przez Państwową Straż Pożarną i oznaczanych specjalnymi tabliczkami (gdzie mieszkańcy podłączą telefon czy otrzymają wodę), odbywa się według jednolicie wdrażanych standardów, które obowiązują także na terenie warszawskich osiedli mieszkaniowych.
Jak krok po kroku przebiega rozbudowa infrastruktury obrony cywilnej
Zobacz zestaw kluczowych etapów wdrażania programu ochrony ludności w regionach:
- Budowa i modernizacja 39 magazynów obrony cywilnej – zabezpieczenie sprzętu ratowniczego, agregatów prądotwórczych i pomp przed degradacją.
- Oddanie 5200 nowych miejsc schronienia do końca roku – przygotowanie podpiwniczeń i obiektów ochronnych na wypadek konfliktów oraz anomalii pogodowych.
- Oznakowanie ponad 2000 punktów schronienia przez PSP – umieszczenie tabliczek informacyjnych i przygotowanie punktów ładowania telefonów oraz wydań wody.
- Doposażenie gmin i jednostek OSP – zakup sprzętu ciężkiego, w tym koparko-ładowarek i beczkowozów na wodę pitną.
- Koordynacja działań ze stołecznym centrum zarządzania – dostosowanie procedur samorządowych do standardów obowiązujących w dzielnicach Warszawy (Wola, Mokotów, Śródmieście).
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.