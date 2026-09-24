Warszawa stanie w weekend. Maraton zamknie trzy mosty i dziesiątki ulic. Pierwsze utrudnienia już w piątek
Kierowcy, pasażerowie komunikacji miejskiej i mieszkańcy siedmiu dzielnic powinni sprawdzić trasę przed wyjściem z domu. Choć 48. Maraton Warszawski odbędzie się w niedzielę 27 września, pierwsza ulica zostanie zamknięta już w piątek rano. W niedzielę biegacze zajmą m.in. Most Poniatowskiego i część Grochowskiej. Zmienią się też trasy wielu autobusów i tramwajów.
Pierwsze zamknięcie w piątek. Świętokrzyska na kilka dni bez przejazdu
W piątek 25 września o godz. 10:00 zostanie zamknięta Świętokrzyska między Marszałkowską a Emilii Plater. Kierowcy mają wrócić na ten odcinek dopiero w poniedziałek 28 września około godz. 1:00.
W sobotę od godz. 11:00 zamknięta będzie także jezdnia Emilii Plater od Złotej w kierunku Świętokrzyskiej. To oznacza utrudnienia w centrum jeszcze przed startem zawodów. Na części pobliskich ulic zaczną obowiązywać również zakazy parkowania.
W niedzielę zamknięte mosty i ulice na Grochowie
Maraton wystartuje w niedzielę o godz. 9:00, a bieg na 10 km o godz. 10:00. Trasa prowadzi przez Śródmieście, Pragę-Południe, Pragę-Północ, Wolę, Bemowo, Bielany i Żoliborz. Poszczególne ulice będą zamykane i otwierane w różnych godzinach.
|Miejsce
|Planowane zamknięcie w niedzielę 27 września
|Most Poniatowskiego
|8:30–11:30
|Most Świętokrzyski
|8:30–12:30
|Most Gdański, jezdnia w kierunku Śródmieścia
|9:00–13:00
|Grochowska, jezdnia w kierunku Ronda Wiatraczna od Zamoyskiego
|8:30–11:30
|Marszałkowska od Królewskiej do Ronda Dmowskiego
|5:00–18:00
Zamknięcia obejmą również m.in. Aleje Jerozolimskie przy Moście Poniatowskiego, Aleję Waszyngtona, Targową, Obozową, Powstańców Śląskich, Marymoncką, Mickiewicza i Miodową. Miasto zaznacza, że ulice mogą być otwierane po przebiegnięciu ostatnich zawodników i uprzątnięciu trasy. Nie warto więc zakładać, że przejazd wróci dokładnie o godzinie podanej w harmonogramie.
Autobusy i tramwaje pojadą inaczej
Zmiany w komunikacji zaczną się już w piątek: autobus 178 będzie kursował tylko do Ronda Daszyńskiego. W weekend linia 521 ma jeździć na trasie Falenica–Wiatraczna, a linie 160 i 507 pojadą przez Aleję Jana Pawła II.
W niedzielę, wraz z przesuwaniem się biegaczy, objazdy obejmą kolejne linie. Miasto zapowiada zmiany m.in. dla tramwajów 4, 6, 7, 9, 15, 17, 22, 24 i 26 oraz wielu autobusów. Kursowanie linii 201 i 409 ma zostać zawieszone na czas maratonu. Przed podróżą najlepiej sprawdzić aktualną trasę konkretnej linii w Warszawskim Transporcie Publicznym. Źródło zmian: Infoulice.
Utrudnienia odczują też piesi: przejścia przez trasę biegu będą możliwe tylko w miejscach i chwilach wskazanych przez policję lub służby porządkowe. Jeśli w niedzielę musisz dotrzeć na konkretną godzinę do pracy, na pociąg albo do szpitala, sprawdź trasę wcześniej i zostaw sobie zapas czasu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.