Warszawa stanie w weekend. Maraton zamknie trzy mosty i dziesiątki ulic. Pierwsze utrudnienia już w piątek

24 września 2026 22:14 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Kierowcy, pasażerowie komunikacji miejskiej i mieszkańcy siedmiu dzielnic powinni sprawdzić trasę przed wyjściem z domu. Choć 48. Maraton Warszawski odbędzie się w niedzielę 27 września, pierwsza ulica zostanie zamknięta już w piątek rano. W niedzielę biegacze zajmą m.in. Most Poniatowskiego i część Grochowskiej. Zmienią się też trasy wielu autobusów i tramwajów.

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Centrum Warszawa PKIN Pałac Kultury i Nauki Fot. Warszawa w Pigułce
Centrum Warszawa PKIN Pałac Kultury i Nauki Fot. Warszawa w Pigułce

Pierwsze zamknięcie w piątek. Świętokrzyska na kilka dni bez przejazdu

W piątek 25 września o godz. 10:00 zostanie zamknięta Świętokrzyska między Marszałkowską a Emilii Plater. Kierowcy mają wrócić na ten odcinek dopiero w poniedziałek 28 września około godz. 1:00.

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W sobotę od godz. 11:00 zamknięta będzie także jezdnia Emilii Plater od Złotej w kierunku Świętokrzyskiej. To oznacza utrudnienia w centrum jeszcze przed startem zawodów. Na części pobliskich ulic zaczną obowiązywać również zakazy parkowania.

W niedzielę zamknięte mosty i ulice na Grochowie

Maraton wystartuje w niedzielę o godz. 9:00, a bieg na 10 km o godz. 10:00. Trasa prowadzi przez Śródmieście, Pragę-Południe, Pragę-Północ, Wolę, Bemowo, Bielany i Żoliborz. Poszczególne ulice będą zamykane i otwierane w różnych godzinach.

Miejsce Planowane zamknięcie w niedzielę 27 września
Most Poniatowskiego 8:30–11:30
Most Świętokrzyski 8:30–12:30
Most Gdański, jezdnia w kierunku Śródmieścia 9:00–13:00
Grochowska, jezdnia w kierunku Ronda Wiatraczna od Zamoyskiego 8:30–11:30
Marszałkowska od Królewskiej do Ronda Dmowskiego 5:00–18:00

Zamknięcia obejmą również m.in. Aleje Jerozolimskie przy Moście Poniatowskiego, Aleję Waszyngtona, Targową, Obozową, Powstańców Śląskich, Marymoncką, Mickiewicza i Miodową. Miasto zaznacza, że ulice mogą być otwierane po przebiegnięciu ostatnich zawodników i uprzątnięciu trasy. Nie warto więc zakładać, że przejazd wróci dokładnie o godzinie podanej w harmonogramie.

Autobusy i tramwaje pojadą inaczej

Zmiany w komunikacji zaczną się już w piątek: autobus 178 będzie kursował tylko do Ronda Daszyńskiego. W weekend linia 521 ma jeździć na trasie Falenica–Wiatraczna, a linie 160 i 507 pojadą przez Aleję Jana Pawła II.

W niedzielę, wraz z przesuwaniem się biegaczy, objazdy obejmą kolejne linie. Miasto zapowiada zmiany m.in. dla tramwajów 4, 6, 7, 9, 15, 17, 22, 24 i 26 oraz wielu autobusów. Kursowanie linii 201 i 409 ma zostać zawieszone na czas maratonu. Przed podróżą najlepiej sprawdzić aktualną trasę konkretnej linii w Warszawskim Transporcie Publicznym. Źródło zmian: Infoulice.

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Utrudnienia odczują też piesi: przejścia przez trasę biegu będą możliwe tylko w miejscach i chwilach wskazanych przez policję lub służby porządkowe. Jeśli w niedzielę musisz dotrzeć na konkretną godzinę do pracy, na pociąg albo do szpitala, sprawdź trasę wcześniej i zostaw sobie zapas czasu.

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