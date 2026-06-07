Kiedy złożyć wniosek do ZUS? Ten miesiąc to finansowy strzał w dziesiątkę dla przyszłych emerytów
Osiągnięcie wieku emerytalnego to nie wszystko – o wysokości przyszłego świadczenia w ogromnym stopniu decyduje data złożenia dokumentów. Eksperci wskazują, że w 2026 roku jednym z najgorszych momentów na przejście na emeryturę był maj lub czerwiec, a prawdziwym finansowym strzałem w dziesiątkę okazuje się nadchodzący lipiec. Przemyślana decyzja może podwyższyć comiesięczną wypłatę od ZUS nawet o kilkaset złotych
Wielu Polaków planujących zakończenie aktywności zawodowej skupia się wyłącznie na dacie swoich urodzin. Tymczasem kalendarz ZUS rządzi się własnymi prawami, a dwie osoby o identycznym stażu pracy i zarobkach mogą otrzymywać drastycznie różne świadczenia tylko dlatego, że złożyły wniosek w innych miesiącach. Różnice te mogą wynosić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych miesięcznie.
Dlaczego lipiec 2026 roku jest tak korzystny?
Kluczem do wyższej emerytury w lipcu jest roczna waloryzacja składek i kapitału początkowego, którą ZUS przeprowadza każdego roku w czerwcu.
Pieniądze gromadzone przez lata pracy na koncie emerytalnym są wówczas dodatkowo podwyższane o wskaźniki ogłaszane przez państwo. Osoby, które poczekają z wnioskiem i złożą go w lipcu, będą miały wyliczaną emeryturę od nowej, już zwaloryzowanej i znacznie wyższej kwoty kapitału. Dodatkowym bonusem dla osób wybierających ten termin jest gwarancja otrzymania tzw. 14. emerytury.
Jeśli ktoś nie zdąży lub nie może przejść na emeryturę w lipcu tego roku, kolejnym wyjątkowo opłacalnym momentem będzie luty 2027 roku.
Złożenie wniosku w lutym sprawi, że emerytura zostanie przyznana jeszcze przed marcową waloryzacją gotowych świadczeń. W praktyce oznacza to, że nowy emeryt zaledwie po kilku tygodniach pobierania świadczenia (od 1 marca) otrzyma ustawową podwyżkę. Co więcej, przechodząc na emeryturę w tym terminie, w większości przypadków zachowuje się również prawo do 13. emerytury wypłacanej wiosną.
Jak i gdzie złożyć dokumenty?
Decyzja o przejściu na emeryturę powinna być poprzedzona dokładną analizą indywidualnej sytuacji (wielkością kapitału czy planami dalszej pracy). Sam wniosek (formularz EMP) wraz z dokumentami potwierdzającymi lata pracy i zarobki (jeśli nie ma ich jeszcze w systemie) można złożyć do ZUS na cztery sposoby:
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Osobiście w placówce ZUS,
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Przez internet (Platforma Usług Elektronicznych PUE ZUS),
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Tradycyjną pocztą,
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Przez ustanowionego pełnomocnika.
Przed wysłaniem formularza warto upewnić się, czy ZUS uwzględnił wszystkie nasze okresy pracy oraz czy poprawnie wyliczył kapitał początkowy. Trzeba pamiętać o żelaznej zasadzie: ZUS przyznaje emeryturę od miesiąca, w którym wpłynął wniosek (nie wcześniej niż od dnia spełnienia warunków). Czasem kilka dni zwłoki lub pośpiechu może bezpowrotnie zmienić sposób wyliczenia świadczenia.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.