Kiedy złożyć wniosek do ZUS? Ten miesiąc to finansowy strzał w dziesiątkę dla przyszłych emerytów

7 czerwca 2026 11:20 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Osiągnięcie wieku emerytalnego to nie wszystko – o wysokości przyszłego świadczenia w ogromnym stopniu decyduje data złożenia dokumentów. Eksperci wskazują, że w 2026 roku jednym z najgorszych momentów na przejście na emeryturę był maj lub czerwiec, a prawdziwym finansowym strzałem w dziesiątkę okazuje się nadchodzący lipiec. Przemyślana decyzja może podwyższyć comiesięczną wypłatę od ZUS nawet o kilkaset złotych

Para seniorów siedzących na kanapie. Fot. Shutterstock
Para seniorów siedzących na kanapie. Fot. Shutterstock

Wielu Polaków planujących zakończenie aktywności zawodowej skupia się wyłącznie na dacie swoich urodzin. Tymczasem kalendarz ZUS rządzi się własnymi prawami, a dwie osoby o identycznym stażu pracy i zarobkach mogą otrzymywać drastycznie różne świadczenia tylko dlatego, że złożyły wniosek w innych miesiącach. Różnice te mogą wynosić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych miesięcznie.

Dlaczego lipiec 2026 roku jest tak korzystny?

Kluczem do wyższej emerytury w lipcu jest roczna waloryzacja składek i kapitału początkowego, którą ZUS przeprowadza każdego roku w czerwcu.

Pieniądze gromadzone przez lata pracy na koncie emerytalnym są wówczas dodatkowo podwyższane o wskaźniki ogłaszane przez państwo. Osoby, które poczekają z wnioskiem i złożą go w lipcu, będą miały wyliczaną emeryturę od nowej, już zwaloryzowanej i znacznie wyższej kwoty kapitału. Dodatkowym bonusem dla osób wybierających ten termin jest gwarancja otrzymania tzw. 14. emerytury.

Jeśli ktoś nie zdąży lub nie może przejść na emeryturę w lipcu tego roku, kolejnym wyjątkowo opłacalnym momentem będzie luty 2027 roku.

Złożenie wniosku w lutym sprawi, że emerytura zostanie przyznana jeszcze przed marcową waloryzacją gotowych świadczeń. W praktyce oznacza to, że nowy emeryt zaledwie po kilku tygodniach pobierania świadczenia (od 1 marca) otrzyma ustawową podwyżkę. Co więcej, przechodząc na emeryturę w tym terminie, w większości przypadków zachowuje się również prawo do 13. emerytury wypłacanej wiosną.

Jak i gdzie złożyć dokumenty?

Decyzja o przejściu na emeryturę powinna być poprzedzona dokładną analizą indywidualnej sytuacji (wielkością kapitału czy planami dalszej pracy). Sam wniosek (formularz EMP) wraz z dokumentami potwierdzającymi lata pracy i zarobki (jeśli nie ma ich jeszcze w systemie) można złożyć do ZUS na cztery sposoby:

  1. Osobiście w placówce ZUS,

  2. Przez internet (Platforma Usług Elektronicznych PUE ZUS),

  3. Tradycyjną pocztą,

  4. Przez ustanowionego pełnomocnika.

Przed wysłaniem formularza warto upewnić się, czy ZUS uwzględnił wszystkie nasze okresy pracy oraz czy poprawnie wyliczył kapitał początkowy. Trzeba pamiętać o żelaznej zasadzie: ZUS przyznaje emeryturę od miesiąca, w którym wpłynął wniosek (nie wcześniej niż od dnia spełnienia warunków). Czasem kilka dni zwłoki lub pośpiechu może bezpowrotnie zmienić sposób wyliczenia świadczenia.

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