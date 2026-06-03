Kierowcy pojadą autostradą zupełnie za darmo! Bramki bezpłatnie otwarte w długi weekend
Koniec z wielokilometrowymi korkami? Nowe wytyczne resortu
Główną intencją urzędników państwowych jest drastyczna poprawa płynności ruchu oraz uproszczenie logistyki przejazdu trasą szybkiego ruchu A1 w momentach, gdy natężenie pojazdów osiąga krytyczne wartości. System darmowego przepuszczania aut został wypracowany w toku porozumienia między Ministerstwem Infrastruktury a podmiotem zarządzającym tym odcinkiem – firmą Transport Company SA.
Zgodnie z oficjalnymi komunikatami, kluczowym parametrem uruchamiającym procedurę będzie czas spędzony przed punktami poboru opłat. Jeżeli na określonych punktach kontrolnych średni czas oczekiwania kierowcy na uiszczenie należności przekroczy barierę 25 minut, zarządca będzie miał możliwość podniesienia zapór i bezpłatnego przepuszczania podróżnych.
Zasada ta dotyczy wszystkich bez wyjątku kategorii pojazdów. Decyzja o otwarciu przejazdu będzie miała charakter czasowy i ma opierać się na następujących krokach regulacyjnych:
- Standardowy czas otwarcia: Szlabany w ramach procedury awaryjnej będą mogły zostać uniesione jednorazowo na maksymalnie 30 minut.
- Scenariusz nadzwyczajny: W sytuacjach o szczególnym stopniu skomplikowania ruchu, czas ten będzie mógł zostać wydłużony do 45 minut.
Gdzie i kiedy szlabany pójdą w górę? Kluczowe lokalizacje
Mechanizm darmowego podróżowania nie będzie obowiązywał na ślepo wzdłuż całej trasy, lecz skupi się na trzech strategicznych punktach zborniczych, gdzie najczęściej formują się zatory. Mowa tutaj o Punktach Poboru Opłat (PPO) Rusocin oraz Nowa Wieś, a także o Stacji Poboru Opłat (SPO) Nowe Marzy.
Harmonogram i kryteria zwolnienia z opłat na autostradzie A1 (rok 2026)
Procedura została rozpisana na dwa główne etapy: obejmuje najbliższy długi weekend związany z Bożym Ciałem oraz cały letni sezon urlopowy.
|Okres objęty programem MI
|Dokładne ramy czasowe obowiązywania
|Punkty kontrolne (bramki)
|Warunek podniesienia szlabanów
|Długi weekend (Boże Ciało)
|Od 3 czerwca (środa) od godz. 16:00 do 7 czerwca (niedziela) do godz. 22:00.
|* PPO Rusocin,
* PPO Nowa Wieś,
* SPO Nowe Marzy.
|Średni czas oczekiwania w kolejce powyżej 25 minut.
|Wakacyjne weekendy
|Cyklicznie w każdy weekend od 26 czerwca do 30 sierpnia.
Podsumowanie akcji dla podróżnych
Wdrożone przez ministerstwo rozwiązanie ma charakter doraźnego ratunku dla przeciążonej infrastruktury autostradowej w szczytach wyjazdowych. Oznacza to, że kierowcy nie powinni oczekiwać permanentnie otwartych bramek przez całe wakacje – standardowy system opłat nadal będzie podstawą funkcjonowania A1. Dopiero w momencie, gdy ruch nad morze całkowicie sparaliżuje punkty poboru, automatyczna decyzja o podniesieniu szlabanów rozładuje korek, dając kierowcom szansę na darmowy i sprawny przejazd.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.