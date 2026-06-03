Kierowcy pojadą autostradą zupełnie za darmo! Bramki bezpłatnie otwarte w długi weekend

3 czerwca 2026 22:21 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Kierowcy planujący podróże nad polskie morze w okresie czerwcówki oraz zbliżających się wakacji mogą liczyć na spore ułatwienia. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało specjalną procedurę, która pozwoli na czasowe zawieszenie poboru opłat na koncesyjnym odcinku A1. Warunkiem jest jednak powstanie odpowiednio dużych zatorów drogowych.

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Główną intencją urzędników państwowych jest drastyczna poprawa płynności ruchu oraz uproszczenie logistyki przejazdu trasą szybkiego ruchu A1 w momentach, gdy natężenie pojazdów osiąga krytyczne wartości. System darmowego przepuszczania aut został wypracowany w toku porozumienia między Ministerstwem Infrastruktury a podmiotem zarządzającym tym odcinkiem – firmą Transport Company SA.

Zgodnie z oficjalnymi komunikatami, kluczowym parametrem uruchamiającym procedurę będzie czas spędzony przed punktami poboru opłat. Jeżeli na określonych punktach kontrolnych średni czas oczekiwania kierowcy na uiszczenie należności przekroczy barierę 25 minut, zarządca będzie miał możliwość podniesienia zapór i bezpłatnego przepuszczania podróżnych.

Zasada ta dotyczy wszystkich bez wyjątku kategorii pojazdów. Decyzja o otwarciu przejazdu będzie miała charakter czasowy i ma opierać się na następujących krokach regulacyjnych:

  • Standardowy czas otwarcia: Szlabany w ramach procedury awaryjnej będą mogły zostać uniesione jednorazowo na maksymalnie 30 minut.
  • Scenariusz nadzwyczajny: W sytuacjach o szczególnym stopniu skomplikowania ruchu, czas ten będzie mógł zostać wydłużony do 45 minut.

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Mechanizm darmowego podróżowania nie będzie obowiązywał na ślepo wzdłuż całej trasy, lecz skupi się na trzech strategicznych punktach zborniczych, gdzie najczęściej formują się zatory. Mowa tutaj o Punktach Poboru Opłat (PPO) Rusocin oraz Nowa Wieś, a także o Stacji Poboru Opłat (SPO) Nowe Marzy.

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Procedura została rozpisana na dwa główne etapy: obejmuje najbliższy długi weekend związany z Bożym Ciałem oraz cały letni sezon urlopowy.

Okres objęty programem MI Dokładne ramy czasowe obowiązywania Punkty kontrolne (bramki) Warunek podniesienia szlabanów
Długi weekend (Boże Ciało) Od 3 czerwca (środa) od godz. 16:00 do 7 czerwca (niedziela) do godz. 22:00. * PPO Rusocin,
* PPO Nowa Wieś,
* SPO Nowe Marzy.		 Średni czas oczekiwania w kolejce powyżej 25 minut.
Wakacyjne weekendy Cyklicznie w każdy weekend od 26 czerwca do 30 sierpnia.

Podsumowanie akcji dla podróżnych

Wdrożone przez ministerstwo rozwiązanie ma charakter doraźnego ratunku dla przeciążonej infrastruktury autostradowej w szczytach wyjazdowych. Oznacza to, że kierowcy nie powinni oczekiwać permanentnie otwartych bramek przez całe wakacje – standardowy system opłat nadal będzie podstawą funkcjonowania A1. Dopiero w momencie, gdy ruch nad morze całkowicie sparaliżuje punkty poboru, automatyczna decyzja o podniesieniu szlabanów rozładuje korek, dając kierowcom szansę na darmowy i sprawny przejazd.

 

 

 

Artykuł opracowany na podstawie oficjalnych wytycznych Ministerstwa Infrastruktury (MI) opublikowanych w kanałach informacyjnych resortu oraz komunikatów Polskiej Agencji Prasowej (PAP).

 

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