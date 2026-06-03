Kierowcy pojadą autostradą zupełnie za darmo! Bramki bezpłatnie otwarte w długi weekend

Koniec z wielokilometrowymi korkami? Nowe wytyczne resortu

Główną intencją urzędników państwowych jest drastyczna poprawa płynności ruchu oraz uproszczenie logistyki przejazdu trasą szybkiego ruchu A1 w momentach, gdy natężenie pojazdów osiąga krytyczne wartości. System darmowego przepuszczania aut został wypracowany w toku porozumienia między Ministerstwem Infrastruktury a podmiotem zarządzającym tym odcinkiem – firmą Transport Company SA.

Zgodnie z oficjalnymi komunikatami, kluczowym parametrem uruchamiającym procedurę będzie czas spędzony przed punktami poboru opłat. Jeżeli na określonych punktach kontrolnych średni czas oczekiwania kierowcy na uiszczenie należności przekroczy barierę 25 minut, zarządca będzie miał możliwość podniesienia zapór i bezpłatnego przepuszczania podróżnych.

Zasada ta dotyczy wszystkich bez wyjątku kategorii pojazdów. Decyzja o otwarciu przejazdu będzie miała charakter czasowy i ma opierać się na następujących krokach regulacyjnych: