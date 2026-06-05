Kierowcy spoza UE bezkarni na polskich drogach? Jeden szczegół chroni zagraniczne rejestracje

5 czerwca 2026 10:04 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Polska systematycznie zaostrza kary za brawurę na drogach, wprowadzając wyższe mandaty, konfiskatę aut oraz surowsze wyroki więzienia. Okazuje się jednak, że restrykcje te omijają miliony kierowców samochodów z rejestracjami spoza Unii Europejskiej. Choć fotoradary rejestrują tysiące rażących wykroczeń, system pozostaje bezsilny.

fotoradar na moscie Poniatowskiego
Fot. Łukasz/ Warszawa w Pigułce

Bezkarność pod okiem fotoradarów. Gdzie tkwi błąd?

Jak wynika z ustaleń dziennika „Rzeczpospolita”, skala zjawiska drogowego piractwa wśród kierowców z krajów trzecich stale rośnie. Polskie przepisy karne stają się coraz surowsze dla rodzimych użytkowników dróg, jednak w przypadku aut zarejestrowanych poza granicami Wspólnoty urzędnicy napotykają na ścianę.

Problemem nie jest sam fakt rejestrowania przewinień, lecz brak odpowiednich narzędzi prawnych do ich egzekwowania. Przez brak bilateralnych i międzynarodowych umów polskie służby nie mają możliwości namierzenia faktycznego właściciela pojazdu. W efekcie ustalenie tożsamości osoby, która w danym momencie siedziała za kółkiem i złamała przepisy, graniczy z cudem.

Skala zjawiska: Według oficjalnych danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD), w minionym roku na krajowych trasach fotoradary zarejestrowały łącznie ponad 1,3 miliona wykroczeń. Aż 120 tysięcy z tych incydentów (czyli niemal co dziesiąte wykonane zdjęcie) dotyczyło samochodów z tablicami spoza Unii Europejskiej. Z tej gigantycznej puli wystawiono zaledwie niespełna 3,4 tysiąca mandatów.

Ukraińcy na czele statystyk. Wyraźne trendy narodowościowe

W statystykach dotyczących łamania przepisów zdecydowanie przodują obywatele Ukrainy, co wiąże się bezpośrednio z faktem, że aut z tymi rejestracjami porusza się po Polsce najwięcej. Analizując dane GITD z ostatnich lat, można dostrzec bardzo wyraźne tendencje dla poszczególnych nacji:

  • Ukraina (silny wzrost): W 2025 roku kierowcy z tego kraju dopuścili się ponad 77,2 tysiąca naruszeń. Rok wcześniej było to 62,4 tysiąca, a w 2023 roku wskaźnik ten wynosił 52 tysiące.
  • Białoruś (trend spadkowy): Samochody z białoruskimi tablicami brały udział w 7,4 tysiąca incydentów w zeszłym roku. W ubiegłych latach odnotowano odpowiednio 8,1 tysiąca (2024 r.) oraz blisko 9,4 tysiąca (2023 r.) wykroczeń.
  • Rosja (gwałtowny zjazd): Kierujący z Federacji Rosyjskiej spowodowali w minionym roku zaledwie 218 naruszeń przepisów. Dla porównania, jeszcze w 2023 roku fotoradary uwieczniły ich 828 razy.

Garstka ukaranych. Ilu kierowców faktycznie płaci za błędy?

Bezlitosne zestawienie liczby zarejestrowanych wykroczeń z realnie wystawionymi mandatami pokazuje potężną nieskuteczność systemu wobec obcokrajowców spoza UE. Większość spraw jest zwyczajnie umarzana z powodu niemożliwości doręczenia kary.

Tabela: Liczba wystawionych mandatów karnych w latach 2023–2025

Rok statystyczny Łączna liczba mandatów (spoza UE) Mandaty dla obywateli Ukrainy Mandaty dla obywateli Białorusi Mandaty dla obywateli Rosji
2025 rok 3 443 2 500 42 0
2024 rok 2 767 1 937 129 0
2023 rok 4 460 blisko 3 000 183 3

Zestawiając tegoroczne dane, widać wyraźnie, że w 2025 roku z grupy 120 tysięcy wykroczeń ukarano zaledwie ułamek sprawców. Sytuacja ta budzi spore kontrowersje wśród ekspertów oraz samych polskich kierowców, którzy za identyczne przekroczenia prędkości bezwzględnie ponoszą surowe konsekwencje finansowe i punktowe. Bez systemowych umów z sąsiadami zza wschodniej granicy, zagraniczne tablice rejestracyjne pozostaną najlepszą tarczą chroniącą przed polskimi fotoradarami.

 

 

 

 

Artykuł opracowany na podstawie analiz dziennika „Rzeczpospolita” oraz oficjalnych danych statystycznych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD).

 

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