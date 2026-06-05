Kierowcy spoza UE bezkarni na polskich drogach? Jeden szczegół chroni zagraniczne rejestracje

Bezkarność pod okiem fotoradarów. Gdzie tkwi błąd?

Jak wynika z ustaleń dziennika „Rzeczpospolita”, skala zjawiska drogowego piractwa wśród kierowców z krajów trzecich stale rośnie. Polskie przepisy karne stają się coraz surowsze dla rodzimych użytkowników dróg, jednak w przypadku aut zarejestrowanych poza granicami Wspólnoty urzędnicy napotykają na ścianę.

Problemem nie jest sam fakt rejestrowania przewinień, lecz brak odpowiednich narzędzi prawnych do ich egzekwowania. Przez brak bilateralnych i międzynarodowych umów polskie służby nie mają możliwości namierzenia faktycznego właściciela pojazdu. W efekcie ustalenie tożsamości osoby, która w danym momencie siedziała za kółkiem i złamała przepisy, graniczy z cudem.