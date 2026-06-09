Koalicja Obywatelska ogłasza kandydatkę po głośnym referendum! Wielka gra o przyszłość Krakowa

9 czerwca 2026 20:17 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Scena polityczna w stolicy Małopolski szykuje się do przyspieszonego sprawdzianu wyborczego. Senator Koalicji Obywatelskiej, Monika Piątkowska, oficjalnie ogłosiła we wtorek swój start w wyścigu o urząd prezydenta Krakowa. Jej kandydatura zyskała pełne i oficjalne poparcie ze strony premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, co czyni ją reprezentantką połączonych sił KO i PSL.

Premier Donald Tusk

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Przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie to bezpośrednia konsekwencja niedawnego referendum lokalnego, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu dotychczasowego włodarza, Aleksandra Miszalskiego. Choć dokładny termin ponownego głosowania nie został jeszcze formalnie wyznaczony przez komisarza wyborczego, przepisy Kodeksu wyborczego jasno precyzują ramy czasowe – nowa elekcja musi odbyć się w ciągu 90 dni od momentu oficjalnego ogłoszenia wyników obywatelskiego plebiscytu.

Monika Piątkowska nie kryła wzruszenia i osobistego stosunku do miasta podczas swojej wtorkowej konferencji:

  • Osobiste więzi: Kandydatka podkreśliła, że w Krakowie spędziła całe swoje dorosłe życie, tam ukończyła studia wyższe oraz urodziła syna.
  • Menedżerskie podejście: Zadeklarowała, że idzie do magistratu nie po to, by prowadzić wojny polityczne, ale by zaoferować profesjonalne, merytoryczne zarządzanie oparte na głosie mieszkańców.
  • Kontynuacja dialogu: Zapowiedziała rozwinięcie dotychczasowych konsultacji społecznych, które realizowała w ramach cyklu spotkań pod nazwą „piątki z Piątkowską”.

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Liderzy partii tworzących rząd koalicyjny jednoznacznie i z dużym entuzjazmem wypowiedzieli się o kwalifikacjach obecnej senator. Donald Tusk określił pomysł wystawienia Piątkowskiej jako owoc wspólnej i zgodnej strategii KO oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego, dodając, że ta decyzja idealnie wpisuje się w wieloletnią działalność samorządową i publiczną kandydatki.

– Mówię o tym z głęboką wiarą: jest kandydatką wyśmienitą. To będzie wielka gra o przyszłość Krakowa, w której pani będzie w centralnej roli. Możemy pomóc, na pewno nie będziemy przeszkadzać – zadeklarował premier Donald Tusk, zwracając się bezpośrednio do Moniki Piątkowskiej.

W podobnym, niezwykle przychylnym tonie wypowiedział się wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezes PSL przypomniał, że jego własne początki w świecie polityki były związane z krakowskim magistratem, gdzie stawiał pierwsze kroki ramię w ramię z obecną senator. Lider ludowców zapewnił, że struktury partii zaangażują wszystkie swoje zasoby i moce, aby wywalczyć „odważną i poważną prezydenturę”, na jaką zasługują krakowianie.

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Wybory w Krakowie zapowiadają się na jedną z najciekawszych i najbardziej nieprzewidywalnych potyczek politycznych w kraju. Swoje aspiracje zgłosił już szeroki wachlarz postaci – od lokalnych działaczy, przez parlamentarzystów, aż po osoby znane z działalności celebryckiej i internetowej.

Do ofensywy ruszyła także opozycja. Reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość Michał Drewnicki mocno akcentuje swoje lokalne korzenie, odcinając się od kandydatów sprowadzanych wyłącznie na czas trwania kampanii politycznej. Z kolei Łukasz Gibała, który w regularnych wyborach w 2024 roku stoczył zacięty bój w drugiej turze, na ten moment nie wyklucza ponownego startu.

Tabela: Oficjalne i potencjalne kandydatury w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa

Imię i nazwisko kandydata Reprezentowane ugrupowanie / Komitet wyborczy
Monika Piątkowska Koalicja Obywatelska (KO) / Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)
Michał Drewnicki Prawo i Sprawiedliwość (PiS)
Aleksandra Owca Partia Razem
Daria Gosek-Popiołek Nowa Lewica
Bartosz Bocheńczak Konfederacja
Michał Klimek Konfederacja Korony Polskiej
Grażyna Zofia Świat Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski
Marian Banaś Niezależny (były prezes Najwyższej Izby Kontroli)
Marianna Schreiber Aktywistka, celebrytka
Łukasz Gibała Kandydatura rozważana (główny rywal KO w 2024 r.)

 

 

 

 

Artykuł opracowany na podstawie depesz Polskiej Agencji Prasowej (PAP).

 

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