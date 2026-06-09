Koalicja Obywatelska ogłasza kandydatkę po głośnym referendum! Wielka gra o przyszłość Krakowa
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Przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie to bezpośrednia konsekwencja niedawnego referendum lokalnego, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu dotychczasowego włodarza, Aleksandra Miszalskiego. Choć dokładny termin ponownego głosowania nie został jeszcze formalnie wyznaczony przez komisarza wyborczego, przepisy Kodeksu wyborczego jasno precyzują ramy czasowe – nowa elekcja musi odbyć się w ciągu 90 dni od momentu oficjalnego ogłoszenia wyników obywatelskiego plebiscytu.
Monika Piątkowska nie kryła wzruszenia i osobistego stosunku do miasta podczas swojej wtorkowej konferencji:
- Osobiste więzi: Kandydatka podkreśliła, że w Krakowie spędziła całe swoje dorosłe życie, tam ukończyła studia wyższe oraz urodziła syna.
- Menedżerskie podejście: Zadeklarowała, że idzie do magistratu nie po to, by prowadzić wojny polityczne, ale by zaoferować profesjonalne, merytoryczne zarządzanie oparte na głosie mieszkańców.
- Kontynuacja dialogu: Zapowiedziała rozwinięcie dotychczasowych konsultacji społecznych, które realizowała w ramach cyklu spotkań pod nazwą „piątki z Piątkowską”.
Mocne wsparcie z Warszawy. Tusk i Kosiniak-Kamysz wierzą w sukces
Liderzy partii tworzących rząd koalicyjny jednoznacznie i z dużym entuzjazmem wypowiedzieli się o kwalifikacjach obecnej senator. Donald Tusk określił pomysł wystawienia Piątkowskiej jako owoc wspólnej i zgodnej strategii KO oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego, dodając, że ta decyzja idealnie wpisuje się w wieloletnią działalność samorządową i publiczną kandydatki.
– Mówię o tym z głęboką wiarą: jest kandydatką wyśmienitą. To będzie wielka gra o przyszłość Krakowa, w której pani będzie w centralnej roli. Możemy pomóc, na pewno nie będziemy przeszkadzać – zadeklarował premier Donald Tusk, zwracając się bezpośrednio do Moniki Piątkowskiej.
W podobnym, niezwykle przychylnym tonie wypowiedział się wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezes PSL przypomniał, że jego własne początki w świecie polityki były związane z krakowskim magistratem, gdzie stawiał pierwsze kroki ramię w ramię z obecną senator. Lider ludowców zapewnił, że struktury partii zaangażują wszystkie swoje zasoby i moce, aby wywalczyć „odważną i poważną prezydenturę”, na jaką zasługują krakowianie.
Tłok na liście startowej. Kto jeszcze powalczy o głosy krakowian?
Wybory w Krakowie zapowiadają się na jedną z najciekawszych i najbardziej nieprzewidywalnych potyczek politycznych w kraju. Swoje aspiracje zgłosił już szeroki wachlarz postaci – od lokalnych działaczy, przez parlamentarzystów, aż po osoby znane z działalności celebryckiej i internetowej.
Do ofensywy ruszyła także opozycja. Reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość Michał Drewnicki mocno akcentuje swoje lokalne korzenie, odcinając się od kandydatów sprowadzanych wyłącznie na czas trwania kampanii politycznej. Z kolei Łukasz Gibała, który w regularnych wyborach w 2024 roku stoczył zacięty bój w drugiej turze, na ten moment nie wyklucza ponownego startu.
Tabela: Oficjalne i potencjalne kandydatury w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa
|Imię i nazwisko kandydata
|Reprezentowane ugrupowanie / Komitet wyborczy
|Monika Piątkowska
|Koalicja Obywatelska (KO) / Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)
|Michał Drewnicki
|Prawo i Sprawiedliwość (PiS)
|Aleksandra Owca
|Partia Razem
|Daria Gosek-Popiołek
|Nowa Lewica
|Bartosz Bocheńczak
|Konfederacja
|Michał Klimek
|Konfederacja Korony Polskiej
|Grażyna Zofia Świat
|Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski
|Marian Banaś
|Niezależny (były prezes Najwyższej Izby Kontroli)
|Marianna Schreiber
|Aktywistka, celebrytka
|Łukasz Gibała
|Kandydatura rozważana (główny rywal KO w 2024 r.)
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