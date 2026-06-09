Koalicja Obywatelska ogłasza kandydatkę po głośnym referendum! Wielka gra o przyszłość Krakowa

Polityczny konsensus pod Wawelem. Dlaczego Kraków czeka zmiana? Przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie to bezpośrednia konsekwencja niedawnego referendum lokalnego, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu dotychczasowego włodarza, Aleksandra Miszalskiego. Choć dokładny termin ponownego głosowania nie został jeszcze formalnie wyznaczony przez komisarza wyborczego, przepisy Kodeksu wyborczego jasno precyzują ramy czasowe – nowa elekcja musi odbyć się w ciągu 90 dni od momentu oficjalnego ogłoszenia wyników obywatelskiego plebiscytu. Monika Piątkowska nie kryła wzruszenia i osobistego stosunku do miasta podczas swojej wtorkowej konferencji: Osobiste więzi: Kandydatka podkreśliła, że w Krakowie spędziła całe swoje dorosłe życie, tam ukończyła studia wyższe oraz urodziła syna.

Kandydatka podkreśliła, że w Krakowie spędziła całe swoje dorosłe życie, tam ukończyła studia wyższe oraz urodziła syna. Menedżerskie podejście: Zadeklarowała, że idzie do magistratu nie po to, by prowadzić wojny polityczne, ale by zaoferować profesjonalne, merytoryczne zarządzanie oparte na głosie mieszkańców.

Zadeklarowała, że idzie do magistratu nie po to, by prowadzić wojny polityczne, ale by zaoferować profesjonalne, merytoryczne zarządzanie oparte na głosie mieszkańców. Kontynuacja dialogu: Zapowiedziała rozwinięcie dotychczasowych konsultacji społecznych, które realizowała w ramach cyklu spotkań pod nazwą „piątki z Piątkowską”.

Mocne wsparcie z Warszawy. Tusk i Kosiniak-Kamysz wierzą w sukces Liderzy partii tworzących rząd koalicyjny jednoznacznie i z dużym entuzjazmem wypowiedzieli się o kwalifikacjach obecnej senator. Donald Tusk określił pomysł wystawienia Piątkowskiej jako owoc wspólnej i zgodnej strategii KO oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego, dodając, że ta decyzja idealnie wpisuje się w wieloletnią działalność samorządową i publiczną kandydatki. – Mówię o tym z głęboką wiarą: jest kandydatką wyśmienitą. To będzie wielka gra o przyszłość Krakowa, w której pani będzie w centralnej roli. Możemy pomóc, na pewno nie będziemy przeszkadzać – zadeklarował premier Donald Tusk, zwracając się bezpośrednio do Moniki Piątkowskiej. W podobnym, niezwykle przychylnym tonie wypowiedział się wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezes PSL przypomniał, że jego własne początki w świecie polityki były związane z krakowskim magistratem, gdzie stawiał pierwsze kroki ramię w ramię z obecną senator. Lider ludowców zapewnił, że struktury partii zaangażują wszystkie swoje zasoby i moce, aby wywalczyć „odważną i poważną prezydenturę”, na jaką zasługują krakowianie.