Kobieta zginęła pod kołami pociągu w Nowym Dworze Mazowieckim. Służby działały w środku nocy
W poniedziałek, 8 czerwca, tuż przed godziną 4 rano pociąg Kolei Mazowieckich relacji Warszawa Zachodnia – Modlin śmiertelnie potrącił kobietę w Nowym Dworze Mazowieckim. Okoliczności tragedii bada prokuratura. Na linii warszawsko-modlińskiej przez kilka godzin obowiązywały utrudnienia.
Do tragedii doszło przy wiadukcie na ul. gen. Thommee
Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb o godzinie 3:44. Do zdarzenia doszło w rejonie torów kolejowych na wysokości wiaduktu w ciągu ulicy gen. Wiktora Thommee w Nowym Dworze Mazowieckim. Na miejsce natychmiast skierowano policję, straż pożarną, zespół ratownictwa medycznego oraz służby kolejowe. Mimo intensywnej akcji ratunkowej życia kobiety nie udało się uratować.
Na miejscu pracowali technicy i policjanci pod nadzorem prokuratora. Jak poinformowały służby, na ten moment nie podano szczegółów dotyczących przebiegu zdarzenia – trwa ustalanie dokładnych okoliczności tragedii. Nie podano również danych identyfikacyjnych ofiary.
Utrudnienia na trasie Warszawa – Modlin
Wypadek spowodował utrudnienia w ruchu kolejowym. Pasażerowie pociągów Kolei Mazowieckich na trasie Warszawa – Modlin musieli w godzinach porannych liczyć się ze zmianami torów i peronów oraz opóźnieniami części składów. Koleje Mazowieckie informowały o sytuacji na bieżąco za pośrednictwem stacji i tablic informacyjnych.
Dzikie przejścia przez tory – stały problem na linii podwarszawskiej
Trasa kolejowa Warszawa – Nowy Dwór Mazowiecki – Modlin jest jedną z ruchliwszych linii regionalnych w Mazowszu. Obsługuje codziennie tysiące pasażerów dojeżdżających do Warszawy oraz podróżnych korzystających z lotniska w Modlinie. Wzdłuż linii, zwłaszcza w miejscach, gdzie infrastruktura jest starsza, problem nieoznakowanych przejść przez torowisko pojawia się regularnie.
Służby kolejowe i policja konsekwentnie apelują do pieszych o przekraczanie torów wyłącznie w wyznaczonych miejscach – przy przejściach z rogatkami, semaforami lub sygnalizacją świetlną. Przebywanie na torowiskach poza tymi punktami jest naruszeniem przepisów i niesie ze sobą śmiertelne ryzyko: pociąg poruszający się z prędkością 100-120 km/h zatrzymuje się dopiero po kilkuset metrach, a kierownik pojazdu nie ma możliwości awaryjnego ominięcia przeszkody.
Co to oznacza dla Ciebie, jeśli jedziesz dziś Kolejami Mazowieckimi na trasie Warszawa – Modlin?
Postępowanie wyjaśniające jest w toku, czynności na miejscu zdarzenia mogły wpływać na rozkład jazdy w godzinach porannych. Przed wyjazdem warto sprawdzić aktualne komunikaty Kolei Mazowieckich na stronie mazowieckie.com.pl lub na tablicach informacyjnych na stacjach. Jeśli poruszasz się w okolicach torowisk w Nowym Dworze Mazowieckim – pamiętaj, że wiadukt na ul. gen. Thommee przebiega bezpośrednio nad torami: tory w tym rejonie są miejscem, gdzie pieszy nie powinien się znaleźć poza wyznaczonymi przejściami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.