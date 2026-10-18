Kobiety dostaną wezwania do wojska! Te roczniki i zawody są na liście polskiej armii, sprawdź szczegóły kwalifikacji 2027
Biała koperta z pieczęcią Wojskowego Centrum Rekrutacji w skrzynce pocztowej może w najbliższych miesiącach zaskoczyć tysiące Polek. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Obrony Narodowej, w 2027 roku przed powiatowymi komisjami lekarskimi stanie łącznie około 245 tysięcy osób, w tym liczna grupa kobiet z roczników 2000–2008. Kluczem do wezwania nie jest jednak sam wiek, lecz wykształcenie i umiejętności poszukiwane przez armię. Sprawdź, kogo szukają Siły Zbrojne i dlaczego kwalifikacja to jeszcze nie mundur!
Roczniki 2000–2008 pod lupą armii. Lekarki, programistki i tłumaczki na celowniku
Kwalifikacja wojskowa od dziesięcioleci kojarzyła się głównie z młodymi mężczyznami, jednak nowoczesne pole walki wymaga zupełnie innych kompetencji niż dekady temu. Siły Zbrojne RP potrzebują dziś wszechstronnego zaplecza technicznego, analitycznego oraz medycznego. Stąd rosnące zainteresowanie kobietami, które zdobyły kwalifikacje przydatne do obronności państwa lub kończą edukację na wskazanych kierunkach w roku akademickim 2026/2027.
Wezwania trafią do kobiet urodzonych w latach 2000–2008, które posiadają specjalistyczne wykształcenie. Na oficjalnej liście MON priorytetowo traktowane są profesje medyczne i pokrewne: lekarki, pielęgniarki, ratowniczki, psycholożki, rehabilitantki, radiolożki oraz diagnostki laboratoryjne. Równie pożądane są absolwentki kierunków weterynaryjnych, morskich, lotniczych oraz nawigacji. Ogromne zapotrzebowanie dotyczy również sektora IT i cyberbezpieczeństwa – informatyczek, teleinformatyczek, a także tłumaczek biegłych w rzadkich i strategicznych językach obcych. Sam wiek nie jest więc powodem do obaw; wezwanie otrzymają wyłącznie osoby z konkretnym profilem zawodowym.
Kwalifikacja to nie pobór! Co oznaczają kategorie A, B, D i E?
Wokół pism z wojska narosło wiele mitów. Resort obrony jednoznacznie przypomina: otrzymanie wezwania przed komisję lekarską nie jest powołaniem do czynnej służby i nie oznacza wysłania na poligon czy natychmiastowego wcielenia do armii. Kwalifikacja wojskowa to procedura ewidencyjno-medyczna, której celem jest określenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz uregulowanie stosunku do powszechnego obowiązku obrony.
Podczas badania komisja orzeka jedną z czterech kategorii zdrowotnych:
- Kategoria A – zdolna do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i wojny (nie oznacza automatycznego wcielenia).
- Kategoria B – czasowo niezdolna do służby (np. w wyniku trwającego leczenia, rehabilitacji lub kontuzji).
- Kategoria D – niezdolna do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkami przewidzianymi przepisami.
- Kategoria E – trwale i całkowicie niezdolna do służby wojskowej zarówno w czasie pokoju, jak i wojny.
Zgodnie z harmonogramem, oficjalne obwieszczenie o rozpoczęciu procedury zostanie wydane 15 stycznia 2027 roku, a powiatowe komisje lekarskie będą pracować od 1 lutego do 30 kwietnia 2027 roku.
Doprowadzenie przez policję i wysokie grzywny. Co grozi za ignorowanie wezwania?
Pismo z komisji nie może zostać zlekceważone. Zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny, niestawienie się przed komisją bez usprawiedliwienia niesie za sobą dotkliwe konsekwencje prawne. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może nałożyć grzywnę w celu przymuszenia, a w ostateczności zarządzić przymusowe doprowadzenie przez funkcjonariuszy Policji. Uporczywe unikanie kwalifikacji grozi również sprawą karną i karą ograniczenia wolności.
W przypadku nagłej choroby, wypadku lub innego ważnego zdarzenia losowego należy powiadomić właściwy urząd najpóźniej w dniu wyznaczonym na stawiennictwo i przedstawić stosowne zaświadczenie. Urzędnicy wyznaczą wówczas alternatywny termin. Osoby posiadające trwałe orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą natomiast zostać całkowicie zwolnione z obowiązku osobistego stawiennictwa po dopełnieniu formalności papierowych.
Stołeczne szpitale, uczelnie i korporacje: Wola, Mokotów i Śródmieście w gotowości
W Warszawie, będącej największym w kraju ośrodkiem akademickim i rynkiem pracy dla branż technologicznych oraz medycznych, wezwania trafią do tysięcy młodych kobiet. Stołeczne Wojskowe Centra Rekrutacji będą miały pełne ręce roboty.
Wśród wezwanych znajdą się studentki i absolwentki renomowanych uczelni medycznych i uniwersyteckich ze Śródmieścia, lekarki i rezydentki dyżurujące w wielkich szpitalach na Mokotowie, a także inżynierki oprogramowania i specjalistki IT zatrudnione w wieżowcach na warszawskiej Woli. Przedstawiciele środowisk medycznych i technologicznych z Mokotowa, Woli i Śródmieścia podkreślają, że rejestracja kwalifikacji jest naturalnym elementem nowoczesnego systemu odporności państwa. Wiedza specjalistyczna kobiet staje się dziś dla Sił Zbrojnych równie cenna, co tradycyjna sprawność bojowa.
Najważniejsze informacje o kwalifikacji wojskowej kobiet w 2027 roku
Zobacz podsumowanie najważniejszych faktów i terminów:
- Roczniki 2000–2008 – wezwania obejmą kobiety w wieku od 19 do 27 lat spełniające kryteria zawodowe.
- Poszukiwane profesje – medycyna, pielęgniarstwo, psychologia, informatyka, ratownictwo, analityka i translatoryka.
- Termin komisji – badania lekarskie potrwają od 1 lutego do 30 kwietnia 2027 roku.
- To nie jest mobilizacja – kwalifikacja służy jedynie nadaniu kategorii zdrowotnej i wpisowi do ewidencji.
- Dotkliwe kary za niestawiennictwo – grzywny finansowe oraz ryzyko przymusowego doprowadzenia przez policję.
- Mobilizacja w Śródmieściu, Woli i na Mokotowie – warszawskie specjalistki i studentki uregulują stosunek do służby.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.