Pod koniec grudnia pięć dni wolnego z rzędu. Jest decyzja premiera, ale wielu Polaków może się rozczarować
Końcówka 2026 roku zapowiada się wyjątkowo korzystnie dla części pracowników. Dzięki układowi świąt Bożego Narodzenia możliwy będzie pięciodniowy odpoczynek bez wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Premier Donald Tusk podpisał już zarządzenie wyznaczające dodatkowy dzień wolny w grudniu. Jest jednak ważny szczegół: decyzja nie obejmuje automatycznie wszystkich zatrudnionych. Niektórzy Polacy będą mogli zostać w domu aż do wtorku, podczas gdy inni wrócą do pracy już w poniedziałek.
Święta Bożego Narodzenia w 2026 roku przypadną w terminach, które pozwolą wielu osobom zaplanować dłuższy wypoczynek. Szczególnie korzystnie przedstawia się sytuacja pracowników administracji rządowej należących do korpusu służby cywilnej.
W ich przypadku dni wolne połączą się w jeden długi, pięciodniowy okres. Nie będzie konieczne składanie wniosku urlopowego ani pomniejszanie rocznego limitu wypoczynku.
Sytuacja pozostałych pracowników nie jest jednak tak jednoznaczna.
Premier podpisał dokument. 28 grudnia będzie wolny od pracy
Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia 2026 roku określa dodatkowe dni wolne dla członków korpusu służby cywilnej.
Jednym z nich jest poniedziałek 28 grudnia.
Termin nie został wybrany przypadkowo. W 2026 roku drugi dzień Bożego Narodzenia przypada w sobotę, dlatego konieczne jest odpowiednie uwzględnienie tego święta w wymiarze czasu pracy.
Premier zdecydował, że pracownicy objęci zarządzeniem otrzymają wolne właśnie w poniedziałek bezpośrednio po świętach.
Dzięki temu ich świąteczny odpoczynek potrwa pięć kolejnych dni.
Od Wigilii aż do poniedziałku. Tak ułożą się święta
Grudniowy kalendarz przyniesie wyjątkowe połączenie świąt i weekendu.
Wigilia przypada w czwartek 24 grudnia. Od 2025 roku jest ona ustawowo wolna od pracy.
Piątek 25 grudnia to pierwszy dzień Bożego Narodzenia, natomiast drugi dzień świąt wypada w sobotę.
Następnie przychodzi niedziela 27 grudnia.
Dla członków korpusu służby cywilnej wolny będzie również poniedziałek 28 grudnia, zgodnie z decyzją premiera.
Oznacza to odpoczynek od czwartku do poniedziałku włącznie. Do obowiązków służbowych pracownicy objęci tym rozwiązaniem powrócą we wtorek 29 grudnia.
Nie wszyscy będą mieli pięć dni wolnego. Jest ważne ograniczenie
Choć informacja o pięciodniowej przerwie może zainteresować miliony pracujących Polaków, należy zwrócić uwagę na zakres decyzji.
Zarządzenie szefa rządu dotyczy członków korpusu służby cywilnej.
Są to między innymi określeni pracownicy ministerstw, urzędów wojewódzkich i innych jednostek administracji rządowej.
Nie oznacza to jednak, że poniedziałek 28 grudnia automatycznie staje się dodatkowym dniem wolnym dla wszystkich pracowników sektora publicznego.
Zasady zatrudnienia w urzędach samorządowych, szkołach oraz innych instytucjach mogą różnić się od tych obowiązujących w służbie cywilnej.
Dlatego każdy pracownik powinien sprawdzić harmonogram swojej jednostki.
Pracujesz w prywatnej firmie? Wolne może wypaść innego dnia
Osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach prywatnych również mogą mieć prawo do odpowiedniego rozliczenia święta przypadającego w sobotę.
Zgodnie z Kodeksem pracy każde święto wypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o osiem godzin.
Dla pracowników wykonujących obowiązki od poniedziałku do piątku, którzy mają soboty wolne, oznacza to zwykle wyznaczenie dodatkowego dnia odpoczynku.
Nie ma jednak przepisu nakazującego wszystkim pracodawcom ustalenie go właśnie na 28 grudnia.
Firma może wskazać inny termin w odpowiednim okresie rozliczeniowym.
W praktyce jeden pracownik będzie odpoczywał przez całe pięć dni, a drugi otrzyma wolne w zupełnie innym terminie.
Czy pracownik może sam wybrać 28 grudnia?
Nie zawsze.
Dzień wolny wynikający z rozliczenia święta przypadającego w sobotę nie jest zwykłym dniem urlopu wypoczynkowego.
Jego termin ustala się z uwzględnieniem zasad organizacji czasu pracy obowiązujących u danego pracodawcy.
Oznacza to, że nie można automatycznie założyć, iż każdy zatrudniony ma prawo samodzielnie zdecydować o pozostaniu w domu 28 grudnia.
Jeżeli pracodawca wyznaczył inny termin, pracownik powinien stosować się do obowiązującego harmonogramu.
Osoby planujące przedłużony świąteczny wyjazd powinny więc odpowiednio wcześnie upewnić się, czy poniedziałek rzeczywiście będzie dla nich dniem wolnym.
Urzędy mogą być zamknięte. Warto uważać z planowaniem wizyt
Decyzja dotycząca służby cywilnej ma również znaczenie dla obywateli.
W poniedziałek 28 grudnia część instytucji administracji rządowej nie będzie prowadziła standardowej obsługi interesantów.
Osoby planujące załatwienie spraw urzędowych tuż po Bożym Narodzeniu powinny sprawdzić komunikaty właściwych placówek.
Nie oznacza to jednak, że każdy urząd w kraju musi być tego dnia zamknięty.
W szczególności urzędy samorządowe mogą stosować odmienne harmonogramy.
Dlatego przed osobistą wizytą najlepiej sprawdzić godziny otwarcia na stronie internetowej konkretnej instytucji.
Wigilia wolna od pracy. To zmiana, która ma duże znaczenie
Na tegoroczny układ świąt wpływa również obowiązujący od 2025 roku status Wigilii.
24 grudnia stał się ustawowym dniem wolnym od pracy.
Wcześniej wiele osób musiało tego dnia korzystać z urlopu, skracać godziny pracy albo wykonywać obowiązki zawodowe do późnego popołudnia.
Obecnie Wigilia znajduje się w katalogu dni ustawowo wolnych, choć przepisy nadal przewidują wyjątki dotyczące dopuszczalności pracy w święta.
Połączenie wolnego czwartku z Bożym Narodzeniem, weekendem i poniedziałkiem wyznaczonym przez premiera powoduje, że członkowie korpusu służby cywilnej otrzymają wyjątkowo długą przerwę.
Niektórzy mimo wszystko będą pracować
Warto pamiętać, że nawet podczas świąt część zawodów wymaga zachowania ciągłości pracy.
Dotyczy to między innymi ochrony zdrowia, służb ratowniczych, transportu czy działalności prowadzonej w systemie całodobowym.
W takich przypadkach organizacja obowiązków i zasady rekompensaty za pracę w święta podlegają odpowiednim przepisom.
Inaczej wygląda też sytuacja osób prowadzących działalność gospodarczą lub wykonujących zlecenia na podstawie umów cywilnoprawnych.
Nie wszystkim przysługują rozwiązania dotyczące obniżenia wymiaru czasu pracy wynikające z Kodeksu pracy.
Dlatego informacja o pięciu kolejnych dniach odpoczynku nie może być traktowana jako powszechna gwarancja dla wszystkich aktywnych zawodowo.
To nie pięć nowych dni wolnych. Ważne wyjaśnienie
W przestrzeni publicznej pojawiają się informacje sugerujące, że rząd przyznał Polakom pięć dodatkowych dni wolnego.
Nie jest to prawidłowe przedstawienie sytuacji.
W rzeczywistości chodzi o korzystne połączenie wcześniej obowiązujących dni świątecznych, weekendu oraz jednego dnia wyznaczonego w zamian za święto przypadające w sobotę.
Nie wprowadzono pięciu dodatkowych dni urlopu ani pięciu nowych świąt.
Zarządzenie premiera wskazuje konkretny termin wolnego dla określonej grupy pracowników administracji rządowej.
Pięć dni odpoczynku bez urlopu. Trzeba sprawdzić jeden szczegół
Grudniowy kalendarz daje części zatrudnionych możliwość zaplanowania długiego wypoczynku bez uszczuplania urlopu.
Jednak przed dokonaniem rezerwacji czy organizacją rodzinnych wyjazdów warto upewnić się, jakie zasady obowiązują w danym miejscu pracy.
Członkowie korpusu służby cywilnej objęci zarządzeniem premiera mają wyznaczony wolny poniedziałek 28 grudnia.
Pozostali pracownicy muszą sprawdzić, czy ich pracodawca również zdecydował się na taki termin.
Najważniejsze: od 24 do 28 grudnia 2026 roku część Polaków będzie odpoczywać przez pięć dni z rzędu. Premier oficjalnie wyznaczył 28 grudnia dniem wolnym dla członków korpusu służby cywilnej. Nie oznacza to jednak automatycznego wolnego poniedziałku dla wszystkich zatrudnionych w Polsce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.