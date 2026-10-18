Kosztowna przejażdżka 15-latka na e-hulajnodze! Rodzice ukarani mandatem 3000 zł, a sprawą zajmie się sąd rodzinny
Brawurowa przejażdżka nastolatka na hulajnodze elektrycznej zakończyła się potężnym uderzeniem w domowy budżet. Siedleccy policjanci zatrzymali 15-latka, który bez kasku i bez uprawnień przewoził rówieśnika. Za lekkomyślność syna i brak nadzoru rodzice musieli zapłacić aż 3000 złotych mandatu, a sprawa młodego recydywisty trafiła do sądu rodzinnego. Służby przypominają o zaostrzonych przepisach i zapowiadają kolejne kontrole na drogach. Sprawdź, jakie uprawnienia są wymagane, by uniknąć drakońskich kar!
Pasażer na podeście i brak kasku. Surowa kara dla nieodpowiedzialnych rodziców
Do zdarzenia doszło w Siedlcach, gdzie patrol drogówki zwrócił uwagę na dwóch nastolatków poruszających się na jednej hulajnodze elektrycznej. Za kierownicą jednośladu stał 15-latek, który nie posiadał na głowie wymaganego prawem kasku ochronnego. Podczas szczegółowej kontroli okazało się, że chłopak nie ma również karty rowerowej ani żadnego prawa jazdy uprawniającego do prowadzenia tego typu pojazdów.
Jak przekazała kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, dla 15-latka nie było to pierwsze naruszenie prawa drogowego na hulajnodze. Funkcjonariusze skierowali więc sprawę nieletniego recydywisty do sądu rodzinnego. Na tym jednak interwencja się nie skończyła. Za udostępnienie pojazdu osobie nieposiadającej uprawnień policjanci ukarali rodzica chłopca mandatem karnym w maksymalnej wysokości 3000 złotych. Mundurowi podkreślają, że dorośli kupujący dzieciom szybkie jednoślady ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i finansową za ich czyny na drodze.
Nowe obowiązki od czerwca 2026 r. Kask, karta rowerowa i zakaz pasażerów
Przypadek z Siedlec to wyraźne ostrzeżenie dla wszystkich opiekunów. Hulajnogi elektryczne osiągające prędkość 20 km/h w świetle prawa są pojazdami, a nie zabawkami. Zgodnie z przepisami znowelizowanymi 3 czerwca 2026 roku, każdy użytkownik do 16. roku życia ma bezwzględny obowiązek jazdy w kasku ochronnym. Ponadto przewożenie jakichkolwiek pasażerów, zwierząt czy ładunków na podeście jest kategorycznie zabronione i stanowi jedno z najczęstszych źródeł groźnych urazów czaszkowo-mózgowych.
Ustawodawca ściśle reguluje także kwestię wieku i uprawnień:
- Dzieci poniżej 13. roku życia – mają całkowity zakaz poruszania się e-hulajnogą po drogach publicznych, ścieżkach rowerowych i chodnikach. Wyjątkiem jest wyłącznie strefa zamieszkania, gdzie dziecko musi znajdować się pod bezpośrednią opieką osoby dorosłej.
- Młodzież od 13 do 18 lat – musi posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy odpowiedniej kategorii (AM, A1, B1 bądź T). Jazda bez dokumentu oznacza złamanie prawa.
- Osoby pełnoletnie (powyżej 18 lat) – nie potrzebują dodatkowych uprawnień, jednak podlegają tym samym ograniczeniom prędkości i zasadom ruchu drogowego.
W Ministerstwie Infrastruktury trwają już kolejne prace nad dalszym zaostrzeniem regulacji dotyczących mikromobilności, co ma ukrócić plagę wypadków z udziałem jednośladów.
Plaga na stołecznych chodnikach: policyjne naloty na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu
Problem nielegalnej i niebezpiecznej jazdy na hulajnogach jest szczególnie widoczny w Warszawie. W stolicy, gdzie gęstość ruchu pieszego i rowerowego bije krajowe rekordy, brawura nastolatków stwarza codzienne zagrożenie dla przechodniów i seniorów.
Stołeczna policja oraz straż miejska prowadzą cykliczne kontrole m.in. wzdłuż zatłoczonych trotuarów i deptaków w Śródmieściu, na ruchliwych ciągach komunikacyjnych Mokotowa oraz wokół nowych osiedli i szkół na Woli. Funkcjonariusze patrolujący Wolę, Mokotów i Śródmieście bez litości wlepiają mandaty za jazdę we dwoje, brak kasków u nieletnich oraz poruszanie się po chodnikach ze zbyt dużą prędkością. Ostatnie wydarzenia i zdecydowana postawa Rady Warszawy dążącej do wyeliminowania hulajnóg z centralnych rejonów miasta pokazują, że era pobłażliwości dla hulajnogowego piractwa bezpowrotnie dobiegła końca.
Najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania z e-hulajnogi
Zobacz zestawienie kluczowych punktów prawnych, o których musi pamiętać każdy rodzic:
- 3000 zł mandatu dla rodzica – kara za udostępnienie hulajnogi dziecku bez karty rowerowej lub prawa jazdy.
- Sąd rodzinny dla nastolatka – konsekwencje powtarzających się wykroczeń drogowych popełnianych przez nieletnich.
- Obowiązkowy kask do 16 lat – norma obowiązująca od 3 czerwca 2026 r. chroniąca młodych użytkowników.
- Bezwzględny zakaz jazdy we dwoje – hulajnoga jest pojazdem wyłącznie jednoosobowym.
- Kontrole drogówki w Śródmieściu, Woli i na Mokotowie – wzmożony nadzór nad użytkownikami jednośladów w stolicy.
Źródło: tvnwarszawa
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.