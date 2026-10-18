ZUS ostrzega rodziców. Można stracić pieniądze z 800 plus. Decyduje termin złożenia wniosku
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o ważnych zasadach wypłaty świadczenia 800 plus. Rodzice, którzy zbyt późno złożą dokumenty, mogą stracić prawo do pieniędzy za wcześniejsze miesiące. Szczególnie istotny jest termin trzech miesięcy od narodzin dziecka. ZUS zwraca również uwagę na formalności związane ze zmianą rachunku bankowego. W takim przypadku rozpatrzenie nowego wniosku może potrwać nawet 30 dni.
ZUS przypomina o ważnym terminie. Chodzi o pieniądze dla rodziców
Świadczenie wychowawcze 800 plus przysługuje co do zasady na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od dochodów rodziny.
Jednak sam fakt spełniania warunków nie oznacza, że pieniądze zostaną wypłacone automatycznie. Konieczne jest złożenie wniosku.
Szczególnie ważne zasady obowiązują rodziców nowo narodzonych dzieci.
ZUS przypomina, że mają oni trzy miesiące od dnia narodzin dziecka na złożenie dokumentów. Jeśli dotrzymają tego terminu, otrzymają świadczenie z wyrównaniem od dnia narodzin.
Po przekroczeniu trzech miesięcy pieniądze przysługują co do zasady dopiero od miesiąca złożenia wniosku.
To oznacza, że spóźnienie może mieć realne konsekwencje finansowe.
Ile pieniędzy można stracić?
Przykładowo, jeżeli rodzic złoży wniosek dopiero kilka miesięcy po narodzinach dziecka, może nie otrzymać wyrównania za wcześniejszy okres.
Przy świadczeniu wynoszącym 800 zł miesięcznie dwa pełne miesiące bez prawa do wypłaty oznaczają 1600 zł mniej w domowym budżecie.
Wysokość ewentualnej utraty pieniędzy zależy od daty narodzin dziecka, terminu złożenia wniosku i okresu, za który świadczenie mogłoby zostać przyznane.
Dlatego rodzice nie powinni odkładać formalności na później.
Zmieniasz konto bankowe? ZUS wymaga nowego wniosku
W komunikacie opublikowanym 8 października 2026 roku ZUS zwrócił uwagę na jeszcze jedną sytuację.
Osoby, które pobierają 800 plus i planują zmianę rachunku bankowego, muszą złożyć nowy wniosek z aktualnym numerem konta.
Nie wystarczy samo zamknięcie starego rachunku czy poinformowanie banku o zmianie.
ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. Dopiero po jego rozpatrzeniu zmienia sposób przekazywania świadczenia.
Zbyt późne dopełnienie formalności może więc spowodować problemy z terminowym otrzymaniem pieniędzy.
Informację o zmianie rachunku można sprawdzić na portalu eZUS.
Gdzie można złożyć dokumenty?
Wnioski o 800 plus przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną.
Rodzice mogą skorzystać z portalu eZUS, aplikacji mZUS, portalu Emp@tia albo bankowości elektronicznej.
Obecny okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca 2026 roku do 31 maja 2027 roku.
W przypadku standardowych wniosków złożonych po czerwcu świadczenie jest co do zasady przyznawane od miesiąca złożenia dokumentów, a nie z wyrównaniem od początku okresu świadczeniowego.
Odrębne zasady dotyczą między innymi narodzin dziecka oraz objęcia go opieką.
Nie każdy rodzic dostanie wyrównanie
Najważniejsza różnica dotyczy terminu złożenia dokumentów.
Rodzic noworodka, który zmieści się w ustawowych trzech miesiącach, może otrzymać świadczenie od dnia narodzin dziecka.
Osoba, która przekroczy ten termin, nie powinna zakładać, że ZUS wypłaci wszystkie zaległe kwoty.
Podobnie rodzice, którzy nie złożyli na czas standardowego wniosku na nowy okres świadczeniowy, mogą utracić prawo do wypłaty za wcześniejsze miesiące.
ZUS przypomina więc o dwóch kluczowych sprawach: terminowym składaniu wniosków oraz aktualizowaniu numeru rachunku bankowego. W obu przypadkach opóźnienie może odbić się na domowym budżecie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.