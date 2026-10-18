Od poniedziałku tłumy pobiegną do Biedronki. Promocje i gratisy. Klienci mają sześć dni

18 października 2026 18:39 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka przygotowała kolejną promocję dla miłośników słodyczy. Od poniedziałku 19 października klienci będą mogli skorzystać z akcji 2+1 gratis na czekolady Meltie z całymi orzechami laskowymi. Oferta obejmuje różne warianty smakowe, które można dowolnie mieszać. Jest jednak ważny warunek — do otrzymania darmowego produktu potrzebna będzie karta Moja Biedronka lub aplikacja sieci.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Biedronka rusza z promocją 2+1 gratis. Start już w poniedziałek

Od 19 do 24 października 2026 roku w sklepach Biedronka będzie obowiązywać specjalna promocja na czekolady Meltie z całymi orzechami laskowymi w opakowaniach po 100 gramów.

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Mechanizm akcji jest prosty. Przy zakupie trzech czekolad objętych promocją klient zapłaci za dwie, a trzecią otrzyma gratis.

Darmowy będzie najtańszy z trzech wybranych produktów.

To oznacza, że przy zakupie trzech czekolad w jednakowej cenie oszczędność wyniesie jedną trzecią standardowej wartości zakupów.

Biała, mleczna i gorzka. Można mieszać smaki

Dużą zaletą promocji jest możliwość dowolnego łączenia produktów.

Na materiałach promocyjnych Biedronka prezentuje trzy warianty czekolad Meltie z całymi orzechami laskowymi:

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  • czekoladę białą,
  • czekoladę mleczną,
  • czekoladę gorzką.

Wszystkie przedstawione tabliczki mają po 100 gramów.

Klienci nie muszą wybierać trzech identycznych czekolad. Mogą kupić różne smaki, a rabat zostanie naliczony zgodnie z zasadami promocji.

To propozycja dla osób, które chcą zrobić zapas słodyczy lub kupić kilka różnych produktów w ramach jednych zakupów.

Jest limit. Maksymalnie trzy czekolady gratis dziennie

Biedronka wprowadziła ograniczenie liczby produktów objętych promocją.

Dzienny limit wynosi dziewięć czekolad, w tym maksymalnie trzy gratis, na kartę Moja Biedronka.

Oznacza to, że klient może skorzystać z mechanizmu 2+1 gratis maksymalnie trzy razy dziennie w ramach jednej karty.

Aby otrzymać rabat, trzeba podczas zakupów zeskanować kartę Moja Biedronka lub skorzystać z aplikacji.

Bez identyfikacji w programie lojalnościowym promocja nie zostanie naliczona na zasadach przedstawionych w gazetce.

Ile można zaoszczędzić?

Wysokość rabatu zależy od regularnych cen wybranych czekolad.

Przykładowo, jeżeli jedna tabliczka kosztuje 9 zł, zakup trzech opakowań bez promocji oznaczałby wydatek 27 zł.

W akcji 2+1 gratis klient zapłaciłby 18 zł, oszczędzając 9 zł.

Przy zakupie dziewięciu czekolad w tej samej cenie oszczędność wyniosłaby 27 zł.

To jedynie przykładowa kalkulacja pokazująca sposób działania promocji, a nie cena podana w gazetce.

Do kiedy potrwa promocja?

Akcja rozpoczyna się w poniedziałek 19 października i potrwa do soboty 24 października 2026 roku.

Klienci mają zatem sześć dni na skorzystanie z oferty.

Warto pamiętać, że promocja dotyczy konkretnie czekolad Meltie z całymi orzechami laskowymi w opakowaniach po 100 gramów, a nie wszystkich czekolad dostępnych w Biedronce.

Najważniejsze zasady są trzy: kupujesz trzy czekolady, najtańszą otrzymujesz gratis, a do naliczenia rabatu potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka. Dziennie można otrzymać maksymalnie trzy darmowe tabliczki.

 

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