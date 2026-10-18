Od poniedziałku tłumy pobiegną do Biedronki. Promocje i gratisy. Klienci mają sześć dni
Biedronka przygotowała kolejną promocję dla miłośników słodyczy. Od poniedziałku 19 października klienci będą mogli skorzystać z akcji 2+1 gratis na czekolady Meltie z całymi orzechami laskowymi. Oferta obejmuje różne warianty smakowe, które można dowolnie mieszać. Jest jednak ważny warunek — do otrzymania darmowego produktu potrzebna będzie karta Moja Biedronka lub aplikacja sieci.
Biedronka rusza z promocją 2+1 gratis. Start już w poniedziałek
Od 19 do 24 października 2026 roku w sklepach Biedronka będzie obowiązywać specjalna promocja na czekolady Meltie z całymi orzechami laskowymi w opakowaniach po 100 gramów.
Mechanizm akcji jest prosty. Przy zakupie trzech czekolad objętych promocją klient zapłaci za dwie, a trzecią otrzyma gratis.
Darmowy będzie najtańszy z trzech wybranych produktów.
To oznacza, że przy zakupie trzech czekolad w jednakowej cenie oszczędność wyniesie jedną trzecią standardowej wartości zakupów.
Biała, mleczna i gorzka. Można mieszać smaki
Dużą zaletą promocji jest możliwość dowolnego łączenia produktów.
Na materiałach promocyjnych Biedronka prezentuje trzy warianty czekolad Meltie z całymi orzechami laskowymi:
- czekoladę białą,
- czekoladę mleczną,
- czekoladę gorzką.
Wszystkie przedstawione tabliczki mają po 100 gramów.
Klienci nie muszą wybierać trzech identycznych czekolad. Mogą kupić różne smaki, a rabat zostanie naliczony zgodnie z zasadami promocji.
To propozycja dla osób, które chcą zrobić zapas słodyczy lub kupić kilka różnych produktów w ramach jednych zakupów.
Jest limit. Maksymalnie trzy czekolady gratis dziennie
Biedronka wprowadziła ograniczenie liczby produktów objętych promocją.
Dzienny limit wynosi dziewięć czekolad, w tym maksymalnie trzy gratis, na kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że klient może skorzystać z mechanizmu 2+1 gratis maksymalnie trzy razy dziennie w ramach jednej karty.
Aby otrzymać rabat, trzeba podczas zakupów zeskanować kartę Moja Biedronka lub skorzystać z aplikacji.
Bez identyfikacji w programie lojalnościowym promocja nie zostanie naliczona na zasadach przedstawionych w gazetce.
Ile można zaoszczędzić?
Wysokość rabatu zależy od regularnych cen wybranych czekolad.
Przykładowo, jeżeli jedna tabliczka kosztuje 9 zł, zakup trzech opakowań bez promocji oznaczałby wydatek 27 zł.
W akcji 2+1 gratis klient zapłaciłby 18 zł, oszczędzając 9 zł.
Przy zakupie dziewięciu czekolad w tej samej cenie oszczędność wyniosłaby 27 zł.
To jedynie przykładowa kalkulacja pokazująca sposób działania promocji, a nie cena podana w gazetce.
Do kiedy potrwa promocja?
Akcja rozpoczyna się w poniedziałek 19 października i potrwa do soboty 24 października 2026 roku.
Klienci mają zatem sześć dni na skorzystanie z oferty.
Warto pamiętać, że promocja dotyczy konkretnie czekolad Meltie z całymi orzechami laskowymi w opakowaniach po 100 gramów, a nie wszystkich czekolad dostępnych w Biedronce.
Najważniejsze zasady są trzy: kupujesz trzy czekolady, najtańszą otrzymujesz gratis, a do naliczenia rabatu potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka. Dziennie można otrzymać maksymalnie trzy darmowe tabliczki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.