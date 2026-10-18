Od rana ludzie pobiegną do Biedronki. Od poniedziałku wielka promocja! Drugi produkt aż 70 proc. taniej
Biedronka rozpoczyna nowy tydzień od dużej promocji na popularne produkty spożywcze. Od poniedziałku 19 października wszystkie paczkowane produkty marki Tarczyński zostaną objęte akcją, w której drugi, tańszy produkt kosztuje aż o 70 procent mniej. Oferta obejmuje między innymi kabanosy, parówki i przekąski mięsne. Jest jednak kilka warunków, o których klienci powinni wiedzieć przed zakupami.
Biedronka rusza z promocją od poniedziałku. Drugi produkt 70 proc. taniej
Od 19 do 24 października 2026 roku w sklepach Biedronka będzie obowiązywać specjalna oferta na paczkowane produkty marki Tarczyński.
Zasada promocji jest prosta: przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy zostanie przeceniony o 70 procent.
Sieć pozwala dowolnie mieszać produkty objęte akcją. Oznacza to, że nie trzeba kupować dwóch identycznych opakowań.
Można na przykład połączyć parówki z kabanosami albo wybrać dwa różne rodzaje mięsnych przekąsek.
To rozwiązanie pozwala skorzystać z rabatu również osobom, które chcą kupić kilka różnych produktów.
Kabanosy i parówki w promocji. Co obejmuje oferta?
Zgodnie z gazetką promocyjną Biedronki akcja obejmuje wszystkie paczkowane produkty Tarczyński.
Na materiałach reklamowych sieć prezentuje między innymi:
- kabanosy Tarczyński,
- parówki Premium z fileta z indyka,
- przekąski mięsne Gryzzale,
- kabanosy z linii Exclusive.
Ważne jest jednak jedno zastrzeżenie: promocja nie obejmuje produktów sprzedawanych z lady tradycyjnej.
Rabat dotyczy wyłącznie produktów paczkowanych uczestniczących w akcji.
Ile można zaoszczędzić? Nawet kilkanaście złotych
Wysokość oszczędności zależy od ceny wybranych produktów.
Przykładowo, jeżeli klient kupi dwa opakowania w cenie 10 zł każde, za pierwsze zapłaci 10 zł, a za drugie tylko 3 zł.
Łączny koszt zakupów wyniesie 13 zł zamiast 20 zł.
W takim przypadku oszczędność to 7 zł, czyli 35 procent łącznej ceny dwóch produktów.
Jeżeli ceny produktów są różne, rabat 70 procent naliczany jest od tańszego z nich.
Dlatego przed zakupem warto porównać ceny i odpowiednio dobrać produkty.
Trzeba mieć kartę Moja Biedronka lub aplikację
Promocja nie jest dostępna bezwarunkowo.
Aby otrzymać rabat, klient musi podczas zakupów skorzystać z karty Moja Biedronka albo aplikacji mobilnej sieci.
Obowiązuje również dzienny limit wynoszący 12 sztuk produktów, maksymalnie sześć z rabatem, na kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że przy zakupie większej liczby opakowań nie wszystkie muszą zostać objęte obniżką.
Warto sprawdzić naliczenie rabatu na paragonie.
Promocja potrwa do soboty 24 października
Nowa akcja rozpocznie się w poniedziałek 19 października i potrwa do soboty 24 października 2026 roku.
To sześć dni na skorzystanie z obniżek.
Promocja może zainteresować szczególnie osoby kupujące produkty mięsne na śniadania, kolacje czy przekąski do pracy i szkoły.
Najważniejsze zasady oferty: drugi, tańszy paczkowany produkt Tarczyński jest przeceniony o 70 procent, produkty można mieszać dowolnie, a do uzyskania rabatu potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja. Dzienny limit to 12 sztuk, w tym maksymalnie sześć z rabatem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.